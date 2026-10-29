Ăn gì để duy trì phong độ đàn ông?

Cá béo

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết cá hồi, cá thu, cá mòi giàu protein và axit béo omega-3, đặc biệt là EPA và DHA. Những dưỡng chất này hỗ trợ sức khỏe tim mạch, điều hòa phản ứng viêm và duy trì chức năng mạch máu. Đây là những yếu tố quan trọng đối với quá trình lưu thông và duy trì máu đến thể hang dương vật.

Lượng protein trong cá cung cấp axit amin cần thiết để duy trì khối cơ, sửa chữa mô, phục hồi thể lực góp phần ổn định hoạt động của hệ thần kinh, quá trình chuyển hóa năng lượng. Nam giới có thể ăn cá khoảng hai bữa mỗi tuần, ưu tiên hấp, nướng hoặc áp chảo ít dầu.

Hải sản có vỏ

Hàu giàu kẽm - khoáng chất cần thiết cho quá trình sản xuất tinh trùng và duy trì chức năng sinh sản nam giới. Thiếu kẽm có thể làm giảm testosterone và ảnh hưởng đến chất lượng tinh dịch. Tôm, cua và các loại hải sản còn cung cấp protein, giúp duy trì khối cơ và phục hồi thể lực. Nam giới nên ăn đa dạng hải sản, ưu tiên chế biến chín kỹ.

Chế độ ăn đầy đủ chất như trái cây, trứng và cá béo giúp quý ông duy trì phong độ. Ảnh: Đình Diệu

Trứng

Trứng giàu protein, vitamin B12, selen và choline, giúp duy trì khối cơ, hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh và quá trình chuyển hóa năng lượng. Những dưỡng chất này góp phần duy trì thể lực, hạn chế mệt mỏi và hỗ trợ sức khỏe tổng thể và tăng cường sinh lý cho phái mạnh. Tuy nhiên, trứng không có tác dụng trực tiếp làm tăng ham muốn hay testosterone tức thời. Nam giới có thể ăn trứng luộc, hấp hoặc chế biến với ít dầu, kết hợp rau xanh để cân đối dinh dưỡng.

Các loại hạt

Hạnh nhân, hạt óc chó, hạt bí và đậu phộng chứa chất béo không bão hòa, protein thực vật, chất xơ cùng nhiều vitamin và khoáng chất. Chất béo không bão hòa hỗ trợ sức khỏe tim mạch, trong khi protein góp phần duy trì khối cơ và thể lực. Mạch máu khỏe mạnh giúp máu lưu thông, hỗ trợ khả năng cương dương.

Nam giới có thể ăn một nắm nhỏ hạt không tẩm nhiều muối hoặc đường mỗi ngày, thay cho các món ăn vặt nhiều đường bột và chất béo bão hòa.

Rau củ

Rau xanh như cải bó xôi, cải xanh, rau dền cung cấp folate, chất xơ, vitamin và các hợp chất chống oxy hóa, hỗ trợ chuyển hóa và sức khỏe tim mạch. Củ dền chứa nitrate tự nhiên, được cơ thể chuyển hóa thành nitric oxide - phân tử có tác dụng giãn mạch và tăng lưu lượng máu. Nitric oxide cũng tham gia vào cơ chế cương dương, giúp máu đi vào thể hang khi có kích thích tình dục. Nam giới nên bổ sung đa dạng rau củ trong bữa ăn hằng ngày.

Trái cây tươi

Cam, bưởi, táo, nho và các loại quả mọng chứa flavonoid - hợp chất có lợi cho sức khỏe mạch máu. Trái cây còn cung cấp nước và carbohydrate phục vụ hoạt động thể chất, duy trì thể lực. Nam giới nên ưu tiên ăn quả nguyên miếng thay vì uống nước ép thêm đường để tận dụng chất xơ và kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể.

Theo bác sĩ Bình, ngoài chế độ ăn, nam giới có thể bổ sung Eurycoma longifolia hỗ trợ sản sinh testosterone nội sinh, chiết xuất thông biển Pháp hỗ trợ chức năng mạch máu và sản sinh nitric oxide, cùng tinh chất hàu đại dương cung cấp kẽm, góp phần duy trì sản xuất tinh trùng. Đồng thời, nam giới nên duy trì tập luyện thể thao, nghỉ ngơi hợp lý, làm việc khoa học và khám sức khỏe định kỳ để theo dõi sức khỏe tổng thể.