Làm món thịt viên chiên sốt mắm bơ tỏi đậm đà, mềm ẩm cực đưa cơm đừng quên cho loại bột này

Thịt heo là nguồn thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm gia đình, cung cấp nhiều protein, vitamin nhóm B cùng các khoáng chất cần thiết như sắt, kẽm giúp cơ thể duy trì năng lượng và hỗ trợ phát triển cơ bắp.

Khi kết hợp cùng giò sống và cách chế biến phù hợp, món thịt viên không chỉ giữ được độ mềm ẩm mà còn thơm ngon, hấp dẫn hơn hẳn.

Nếu đang tìm một món mặn dễ làm nhưng đủ sức “hao cơm”, thịt viên chiên sốt mắm bơ tỏi chắc chắn là gợi ý đáng thử. Dân Việt giới thiệu cách làm thịt viên chiên sốt mắm bơ tỏi như sau:

Nguyên liệu làm thịt viên chiên:

- 400gr thịt heo xay

- 150gr giò sống

- Hành tím băm nhỏ

- Hành lá cắt nhỏ

- Hạt nêm

- Tiêu

- Đường

- Bột tỏi

- 1 muỗng canh dầu ăn

- 1 muỗng canh bột nếp

- Bơ

- Nước mắm

- Tỏi phi

Cách làm thịt viên chiên:

- Cho thịt xay và giò sống vào tô lớn, thêm hành tím băm, hành lá cắt nhỏ, hạt nêm, tiêu, một ít đường, bột tỏi, dầu ăn và bột nếp.

- Trộn thật đều tay để hỗn hợp hòa quyện. Sau đó cho vào ngăn đá khoảng 20 phút để thịt săn lại và tăng độ dẻo.

- Mẹo nhỏ là bột nếp sẽ giúp viên thịt mềm, giữ độ ẩm tốt hơn sau khi chiên, không bị khô cứng.

- Lấy thịt ra, vo thành từng viên rồi ấn dẹp nhẹ để thịt nhanh chín đều. Không nên làm viên quá dày vì sẽ khó chín bên trong.

- Bắc chảo lên bếp, cho lượng dầu vừa đủ tráng mặt chảo. Chiên thịt với lửa nhỏ vừa đến khi hai mặt vàng xém đẹp mắt thì gắp ra để riêng.

- Dùng lại chảo vừa chiên, chắt bớt dầu rồi cho vào khoảng 2 muỗng canh bơ, thêm đường, nước mắm và một ít nước.

- Đun hỗn hợp đến khi sôi nhẹ, nêm nếm lại cho vừa khẩu vị. Khi nước sốt dậy mùi thơm béo, cho thịt viên vào đảo đều.

- Rim nhỏ lửa đến khi nước sốt sánh lại và áo đều quanh từng viên thịt thì cho tỏi phi vào, xóc nhẹ vài lần rồi tắt bếp.

- Những viên thịt vàng óng, phủ lớp sốt mắm bơ tỏi đậm đà, thơm lừng, thịt bên ngoài hơi xém cạnh nhưng bên trong vẫn mềm ẩm, dẻo nhẹ và không bị khô. Món này ăn cùng cơm nóng, dưa leo hay rau sống đều rất hợp, đặc biệt thích hợp cho những ngày muốn đổi vị mà không cần chế biến cầu kỳ.

Như vậy, muốn món thịt viên này thơm phức, bạn đừng quên cho bột tỏi nhé!

Chúc các bạn thành công khi làm thịt viên chiên theo cách này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Về Nhà Ăn Cơm thực hiện.