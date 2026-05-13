Người đàn ông 35 tuổi không rượu bia, không thuốc lá vẫn suy thận: Bác sĩ cảnh báo một kiểu ăn nhiều người Việt đang mắc phải, đặc biệt người trẻ tuổi

Trường hợp của anh Lin (35 tuổi, Đài Loan, Trung Quốc) đăng tải trên Mirror Daily, China Times, là một ví dụ điển hình. Anh không hút thuốc, không uống rượu, ngủ khá điều độ, thỉnh thoảng còn chạy bộ. Thế nhưng khi đi khám vì đau lưng kéo dài, mệt mỏi, tim đập nhanh và tiểu nhiều bọt, anh bàng hoàng nhận kết quả suy thận mạn giai đoạn 3.

Theo bác sĩ Hung Yung-hsiang, nguyên nhân lớn nhất không nằm ở rượu bia mà đến từ kiểu ăn “vừa ngon vừa tiện”: phụ thuộc gần như hoàn toàn vào đồ ăn chế biến sẵn, thức ăn ngoài hàng và thực phẩm tiện lợi suốt nhiều năm.

Thận đang “kêu cứu” vì những món ăn quen thuộc mỗi ngày

Bác sĩ cho biết, nhiều thực phẩm hiện đại chứa lượng lớn photpho vô cơ, muối natri, chất bảo quản và phụ gia hóa học. Đây là những chất khiến thận phải làm việc quá tải để lọc và đào thải.

Nguy hiểm hơn, photpho vô cơ trong đồ chế biến sẵn được cơ thể hấp thụ gần như hoàn toàn, dễ gây vôi hóa mạch máu, phá hủy cầu thận và làm suy giảm chức năng lọc máu nhanh chóng.

Nhóm thực phẩm cảnh báo gây hại cho thận nếu ăn quá thường xuyên

1. Xúc xích, thịt viên, đồ chế biến sẵn: “Thủ phạm” hàng đầu gây quá tải cho thận

Các loại xúc xích, chả viên, cá viên, thịt nguội, jambon hay gà rán công nghiệp thường chứa Photpho vô cơ, muối natri cao, chất bảo quản, chất tạo dai, tạo giòn. Những chất này giúp thực phẩm ngon miệng và bảo quản lâu hơn nhưng lại tạo gánh nặng rất lớn cho thận. Đặc biệt, nhiều người trẻ hiện nay có thói quen ăn xúc xích, mì ăn liền hoặc đồ đông lạnh gần như mỗi ngày mà không biết đây là kiểu ăn khiến thận tổn thương âm thầm.

2. Mì gói và đồ ăn nhanh: “Combo” muối và phụ gia cực hại

Một gói mì ăn liền có thể chứa lượng natri bằng gần cả ngày khuyến nghị. Nhiều nghiên cứu cho thấy người ăn mì ăn liền quá thường xuyên có nguy cơ rối loạn chuyển hóa và bệnh thận cao hơn đáng kể.

3. Đồ uống có gas, trà sữa, nước ngọt: Làm thận “kiệt sức”

Nhiều người nghĩ chỉ rượu bia mới hại thận, nhưng thực tế nước ngọt công nghiệp cũng nguy hiểm không kém. Những người có thói quen uống nước ngọt thay nước lọc nhiều năm liên tục có nguy cơ suy giảm chức năng thận sớm.

4. Đồ nướng cháy cạnh: Sinh độc tố gây tổn thương thận

Các món thịt nướng cháy cạnh, xiên nướng, đồ hun khói khi chế biến ở nhiệt độ quá cao sẽ sinh ra các hợp chất độc hại không chỉ tăng nguy cơ ung thư mà còn khiến gan, thận phải làm việc quá tải để đào thải độc tố. Ăn quá nhiều đồ nướng còn làm cơ thể dễ rơi vào tình trạng viêm mạn tính, ảnh hưởng trực tiếp tới mạch máu và chức năng lọc của thận.

5. Nội tạng động vật: Quá nhiều purin và cholesterol

Gan, lòng, cật, óc, tim… tuy hấp dẫn nhưng lại chứa lượng purin rất cao. Khi purin chuyển hóa sẽ tạo axit uric. Ngoài ra, nội tạng còn chứa nhiều cholesterol và chất béo bão hòa, làm tăng nguy cơ xơ vữa mạch máu thận.

6. Đồ ăn quá mặn: “Kẻ thù số một” của thận

Ăn mặn khiến thận phải giữ nước và làm việc liên tục để cân bằng natri trong cơ thể. Theo các chuyên gia, người trưởng thành chỉ nên ăn dưới 5g muối/ngày nhưng đa số đang tiêu thụ vượt mức này khá nhiều.

7. Thực phẩm nhiều đường: Gây tổn thương thận từ gốc

Bánh ngọt, trà sữa, bánh kẹo công nghiệp và đồ uống nhiều đường khiến đường huyết tăng cao kéo dài. Đường huyết dư thừa sẽ làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong thận, từ đó dẫn tới suy giảm chức năng lọc máu.