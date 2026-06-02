Những mâm cơm hè dao động 100.000 đồng cho 3-4 người của mẹ Hà Nội

Phùng Hà, 52 tuổi, tiểu thương bán thịt bò tại chợ Xanh Linh Đàm (Hà Nội), cho biết gia đình duy trì chi phí khoảng 100.000 đồng cho mỗi bữa cơm, đủ cho 3-4 người ăn, bao gồm cả hoa quả tráng miệng. Hiện chị sống cùng chồng và con ở khu vực Hoàng Liệt (Hoàng Mai); mẹ chị ở gần nên thỉnh thoảng dùng bữa cùng gia đình. Do sức khỏe không tốt nên chị không thể bán hàng thường xuyên, trong khi chồng làm nghề xe ôm với thu nhập bấp bênh. Vì vậy, việc cân đối chi tiêu cho bữa ăn hằng ngày luôn được chị tính toán kỹ lưỡng.

Theo chị Hà, để giữ mức chi khoảng 100.000 đồng mỗi bữa, chị dành 50.000-70.000 đồng mua các thực phẩm chính như thịt, cá, đậu phụ, trứng; phần còn lại dùng để mua rau xanh, dưa cà và hoa quả. Thực phẩm được lựa chọn chủ yếu là các loại bình dân như thịt lợn, cá nhỏ, tôm đồng, tép... thay vì hải sản hoặc các loại tôm cá có giá cao. Để bữa ăn thêm đẹp mắt, kích thích vị giác, chi thường tạo hình, bày biện tỉ mỉ. Trong ảnh là mâm cơm hè với rau muống luộc, tôm đồng rang ba chỉ, trứng tráng và quýt sim tráng miệng. Bí quyết rau muống luộc xanh và giòn của chị là vớt rau ra ngâm ngay vào nước nguội rồi mới thả sấu vào nồi nước luộc, tránh để vị chua làm rau bị vàng. Với món trám ngâm mắm, chị trụng trám qua nước sôi, rồi ngâm trong hỗn hợp nước mắm, đường và nước lọc đun sôi để nguội theo tỷ lệ 1:1:3, thêm tỏi, ớt để tăng hương vị.

Mâm cơm mùa hè của gia đình chị Hà mang đậm hương vị miền Bắc với canh cua nấu mướp, mồng tơi, đậu phụ tẩm hành, cá nục chiên, cà muối và thanh long tráng miệng.

"Nếu hôm nào chi tiêu vượt dự kiến vì có khách hoặc muốn cải thiện bữa ăn, những bữa sau tôi sẽ chủ động cân đối lại bằng cách nấu các món đơn giản hơn hoặc tăng các món chay", chị nói. Trong ảnh là bữa cơm chay của gia đình chị Hà. Trong đó, món chả chay được làm từ khoảng 10.000 đồng đậu xanh. Đậu được chị ngâm mềm, xay nhuyễn với chút nước, nêm mắm, muối, hạt tiêu và thêm ít riềng cho thơm, rồi múc từng thìa vào chảo chiên vàng. Theo chị, món ăn vừa tiết kiệm, dễ làm lại đưa cơm.

Với món tai lợn cuộn, chị Hà làm sạch tai, chần sơ rồi ướp gia vị cho ngấm trước khi cuộn chặt và đem luộc. Sau khi chín, tai lợn được ngâm ngay vào nước lạnh rồi để trong tủ lạnh khoảng 30 phút mới thái. Cách làm này giúp tai giữ được màu trắng đẹp, độ giòn và kết dính chắc khi cắt khoanh.

Bà nội trợ Hà Nội cho biết, mỗi khi mua tôm, chị thường tách riêng phần đầu để xay nấu canh nhằm tận dụng tối đa nguyên liệu. Với mướp đắng, chị thái lát rồi ngâm vào nước đá lạnh trước khi chế biến để tăng độ giòn và giảm bớt vị đắng. Do gia đình có người tiểu đường, các hoa quả tráng miệng chủ yếu là những loại ít ngọt như táo, ổi, cam bưởi hay thanh long.

Để tiết kiệm, đảm bảo tiêu chí đủ dinh dưỡng và ngon miệng, hợp vệ sinh, chị cũng tự chuẩn bị bữa sáng tại nhà với các món đơn giản như xôi, cháo, bánh, mì, bún hoặc phở, thay đổi linh hoạt theo từng ngày.

Chị Hà ưu tiên mua rau củ quả theo mùa. Theo chị, rau đúng vụ thường có giá 5.000-15.000 đồng một mớ, nhiều loại củ quả khoảng 20.000 đồng/kg, trong khi thực phẩm trái mùa có thể đắt gấp hai đến ba lần. Ngoài lựa chọn thực phẩm ngon bổ rẻ, chị cũng chia sẻ bí kíp chọn hoa quả ngon. Khi mua ổi, chị ưu tiên những quả có dáng cao, vỏ hơi sần, cầm chắc và nặng tay. Theo kinh nghiệm của chị, đây thường là những quả ra lứa đầu, cùi dày, ít hạt và có vị đậm hơn.

Môt mâm cơm hè ngày nóng với chả cá, lặc lày luộc, trám ngâm, đậu phụ nhồi thịt sốt cà chua và thanh long tráng miệng. Theo chị Hà, để quả lặc lày luộc giữ được vị ngọt tự nhiên, chỉ nên cắt bỏ hai đầu nhọn, có thể cạo vỏ hoặc để nguyên tùy thích rồi luộc nguyên quả. Khi quả chín mới vớt ra và cắt thành từng miếng để thưởng thức. "Cách làm này giúp quả ít bị mất nước, ăn ngọt và thơm hơn", chị nói.

"Món cá diếc kho tương có giá tiền nguyên liệu không đáng bao nhiêu, nhưng phải kho liu riu trong nhiều giờ mới ngon nên nhiều khi tiền điện còn nhiều hơn tiền cá", chị Hà nói vui.

Với món cà bát muối xổi, chị Hà thường ngâm cà qua vài lần nước muối loãng rồi trộn cùng muối, giấm và đường. Nếu cà để lâu bị chua quá, chị sẽ rửa qua nước lọc, vắt nhẹ cho ráo bớt nước chua rồi nêm thêm chút đường, xì dầu, tỏi và ớt để cân bằng hương vị, giúp món ăn dễ ăn hơn.

Chị Hà thường mua thịt, cá và các thực phẩm khô theo tuần, chia sẵn vào hộp để bảo quản. Với rau xanh, cách vài ngày chị mua một lần để đảm bảo độ tươi.

Một mâm cơm chay với chi phí chỉ có 70.000 đồng của gia đình chị Hà.

Bà mẹ đảm tranh thủ tỉa cà chua, củ đậu thành hình hoa rồi xếp vào đĩa đẹp mắt. Các bữa cơm với những nguyên liệu quen thuộc, dân dã nhưng thường "hết veo" bởi vừa ngon miệng, vừa cân bằng.

Bữa cơm ngày hè với thịt quay giòn bì, lạc rang, đậu bắp luộc và dưa lưới tỉa hình hoa. Với đậu bắp, chị Hà thường để nguyên quả khi luộc và chỉ cắt phần cuống sau khi đã chín. Theo chị, cách này giúp hạn chế chất nhầy tiết ra trong quá trình chế biến, đồng thời giữ được độ giòn và vị ngọt tự nhiên của đậu bắp.

Mâm cơm chỉ gần 100.000 đồng của chị Hà với món canh bầu nấu ngao, cà tự muối, trứng rán, cá cơm rim. "Tôi thường thay đổi cách chế biến từ cùng một loại nguyên liệu để mâm cơm không bị nhàm chán. Chỉ cần đổi cách nấu, bày biện gọn gàng, đẹp mắt một chút là mọi người đã thấy ngon miệng hơn rồi", chị Hà nói.

Chị Phùng Hà, chủ nhân của những mâm cơm hè ngon miệng, tiết kiệm.