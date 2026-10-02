4 thói quen buổi sáng có thể gây hôi miệng

Hơi thở có mùi vào buổi sáng khá phổ biến. Một số thói quen từ tối hôm trước hoặc ngay sau khi thức dậy có thể khiến mùi khó chịu rõ hơn.

Không uống nước sau khi thức dậy

Theo Healthline, hai nguyên nhân chính gây hơi thở có mùi vào buổi sáng là khô miệng và vệ sinh răng miệng chưa tốt. Trong lúc ngủ, lượng nước bọt giảm đáng kể khiến khoang miệng khô hơn. Nước bọt có vai trò cuốn trôi thức ăn, tế bào chết và vi khuẩn. Khi lượng nước bọt giảm, các chất gây mùi có thể tích tụ nhiều hơn.

Một số thuốc cũng có thể làm khô miệng và khiến tình trạng rõ hơn. Đây là lý do nhiều người nhận thấy hơi thở nặng mùi ngay sau khi thức dậy dù tối hôm trước vẫn vệ sinh răng miệng. Uống một cốc nước sau khi thức dậy giúp làm ẩm khoang miệng và hỗ trợ loại bỏ phần nào các chất tồn đọng.

Uống cà phê nhưng ít bổ sung nước có thể khiến miệng khô, làm hơi thở dễ có mùi hơn. Ảnh minh họa: Bảo Bảo

Uống nhiều cà phê nhưng ít bổ sung nước

Uống cà phê là thói quen phổ biến vào buổi sáng, nhưng uống nhiều mà không chú ý đến lượng nước có thể khiến khô miệng rõ hơn ở một số người.

Caffeine có thể làm giảm độ ẩm trong miệng, trong khi cà phê cũng có thể để lại các hợp chất có mùi. Khi nước bọt không đủ, khả năng tự làm sạch khoang miệng giảm, từ đó hơi thở dễ nặng mùi hơn. Điều này không có nghĩa phải bỏ cà phê, có thể uống nước trước hoặc sau cà phê, đồng thời hạn chế lượng caffeine nếu nhận thấy miệng thường xuyên khô sau khi uống.

Một lưu ý khác là cà phê có đường, siro hoặc kem tạo vị có thể để lại carbohydrate trong khoang miệng, cung cấp nguồn thức ăn cho vi khuẩn. Vì vậy, cà phê ít đường hoặc không đường là lựa chọn phù hợp hơn nếu muốn hạn chế các yếu tố góp phần gây mùi.

Bỏ qua việc làm sạch lưỡi

Đánh răng nhưng không vệ sinh lưỡi là thói quen nhiều người mắc phải. Theo Everyday Health, bề mặt lưỡi không phẳng, có nhiều rãnh nhỏ nên dễ giữ lại vi khuẩn và mảnh vụn thức ăn, từ đó góp phần tạo các hợp chất gây mùi.

Vì vậy, chỉ làm sạch răng chưa chắc đã loại bỏ hết nguồn gây mùi trong khoang miệng. Vệ sinh lưỡi nhẹ nhàng bằng bàn chải hoặc dụng cụ chuyên dụng có thể giúp giảm lượng vi khuẩn và mùi hôi miệng khó chịu. Nước súc miệng hoặc kẹo bạc hà chủ yếu giúp che mùi tạm thời nếu nguyên nhân nền chưa được xử lý. Buổi sáng, sau khi thức dậy, có thể đánh răng ít nhất hai phút và làm sạch lưỡi nhẹ nhàng. Không nên chà quá mạnh vì có thể gây kích ứng.

Hút thuốc hoặc dùng thuốc lá ngay đầu ngày

Hút thuốc là một trong những thói quen có thể làm hơi thở nặng mùi kéo dài. Khói thuốc để lại mùi trong khoang miệng, đồng thời thuốc lá có thể làm giảm lượng nước bọt và làm tăng nguy cơ mắc bệnh nướu.

Khi miệng khô, vi khuẩn dễ tích tụ hơn. Nếu hút thuốc ngay sau khi thức dậy, tình trạng này có thể làm hơi thở khó chịu rõ hơn, nhất là ở người vốn đã bị khô miệng sau một đêm ngủ. Vì vậy, bỏ thuốc là cách hiệu quả hơn so với cố gắng che mùi bằng kẹo bạc hà hoặc nước súc miệng.

Hơi thở có mùi nhẹ sau khi ngủ là tình trạng phổ biến và thường cải thiện sau khi uống nước, đánh răng, làm sạch lưỡi và ăn uống. Tuy nhiên, nếu tình trạng kéo dài dù đã vệ sinh răng miệng đầy đủ, người bệnh nên tìm nguyên nhân thay vì chỉ sử dụng sản phẩm tạo mùi thơm.

Phần lớn trường hợp hôi miệng bắt nguồn từ khoang miệng, có thể liên quan mảng bám, bệnh nướu, sâu răng, khô miệng hoặc vi khuẩn trên lưỡi. Một số trường hợp có thể liên quan trào ngược dạ dày thực quản, nhiễm trùng đường hô hấp hoặc các vấn đề sức khỏe khác.