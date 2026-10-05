Những món ăn cho ngày Hà Nội chuyển mùa

Vào những ngày Hà Nội chuyển mùa, trời gió mát, các hàng phở, cháo, bún, ốc lại tấp nập khách. VnExpress gợi ý một số món ăn tiêu biểu của Hà Nội, thích hợp thưởng thức trong những ngày trời trở lạnh. Các món đều được phục vụ khi còn nóng, giúp làm ấm cơ thể và khiến trải nghiệm ẩm thực thú vị hơn.

Phở

Phở hợp để ăn bất kỳ thời điểm, thời tiết nào. Với nhiều người, mùa lạnh bắt đầu bằng những cơn gió mùa và cảm giác bê bát phở, hít hà, thưởng thức từng thìa nước dùng. Một bát phở ngon nhờ nước dùng trong, nóng và đậm vị, ninh từ xương bò cùng quế, hồi, thảo quả, gừng, hành nướng. Bánh phở mềm, thịt bò thái mỏng, thêm hành lá, rau thơm và một chút gia vị như chanh, ớt. Ảnh: Hoàng Giang

Bánh trôi Tàu

Bánh trôi Tàu là món ăn vặt chiều tối. Những viên bánh tròn mềm, nhân vừng đen hoặc đậu xanh, được thả trong nước đường gừng nóng, ăn cùng lạc rang và dừa nạo. Món ăn không cầu kỳ nhưng có sự kết hợp rõ rệt giữa vị ngọt, béo và cay ấm của gừng, nước đường. Thực khách nên dùng cả bánh và nước để cảm nhận sự tương phản giữa lớp vỏ nếp dẻo mềm, phần nhân bùi, nước đường nóng. Ảnh: Quỳnh Mai

Bánh đúc nóng Bánh đúc nóng có thành phần chính là bột gạo, nấu cho đến khi đặc lại, sền sệt, phần nhân làm từ thịt và mộc nhĩ băm nhuyễn. Khi khách ăn, người bán múc bánh, thêm nhân, chan nước dùng xương nóng và rắc hành khô, hành lá. Mỗi suất thường có giá từ 25.000 đồng. Ảnh: Xuân Phương

Ốc nóng

Người Hà Nội thích ăn ốc nóng, chủ yếu là ốc mít và ốc vặn, vào ngày lạnh. Món này không yêu cầu nhiều về nguyên liệu, chỉ có ốc được làm sạch, luộc cùng sả, lá chanh hoặc một chút gừng để dậy mùi thơm. Khi vừa chín tới, ốc giữ được độ giòn, ngọt và vị đậm tự nhiên của thịt. Điểm hấp dẫn nhất nằm ở bát nước chấm, gồm mắm pha với đường, chanh hoặc quất, thêm gừng, sả, ớt và lá chanh thái nhỏ tạo nên vị chua, cay, mặn. Ảnh. Bùi Thủy

Chè sắn nóng

Đây là món ăn thường chỉ xuất hiện trong mùa lạnh. Chè sắn có vị bùi, thơm của gừng, đường hoa mai, nước sánh màu cánh gián.

Người bán thường chọn củ sắn chắc, mập, về sơ chế sạch rồi cắt vuông hình bao diêm, sau đó đặt nồi nước lên bếp, cho đường hoa mai và bột đao vào. Khi nước sôi, người bán thả sắn, đun với lửa nhỏ tới lúc chín sẽ thả thêm vài sợi gừng tươi. Ảnh: Ngọc Linh

Cháo sườn sụn

Những ngày gió mùa về cũng thích hợp để thưởng thức cháo sườn. Món ăn đơn giản nhưng hấp dẫn thực khách đủ lứa tuổi. Đặc trưng thành phẩm của món ăn này là phần cháo trong, sườn róc thịt, khi ăn thấy vị thịt ngọt thanh. Nhiều người Hà Nội thích ăn cháo kèm quẩy, tùy khẩu vị có thể thêm tiêu, ớt bột. Ảnh: Khánh Ly

Các loại lẩu

Các loại lẩu ở Hà Nội khá đa dạng như lẩu riêu cua, lẩu gà, lẩu bò, hải sản. Trong những ngày đầu mùa lạnh, các quán lẩu thường đông khách hơn. Lẩu phù hợp để ngồi lâu, vừa ăn vừa trò chuyện, thích hợp trong không khí se lạnh. Nồi nước dùng sôi liên tục giữa bàn ăn tạo cảm giác ấm cúng, đặc biệt trong các dịp liên hoan, gặp gỡ. Ảnh: Bùi Thủy