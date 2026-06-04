4 người nhập viện sau bữa cơm có nấm rừng

Ngày 4/6, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng thông tin, trong 3 ngày qua, bệnh viện đã tiếp nhận 4 bệnh nhân trong cùng gia đình bị ngộ độc do ăn nấm rừng tự hái. Hiện 3 người đã xuất viện, riêng ông H.L, sinh năm 1958, vẫn đang được theo dõi và điều trị.

Theo người nhà bệnh nhân, một thành viên trong gia đình đã hái nấm trong rừng thông mang về chế biến bữa ăn. Loại nấm này thường được người dân địa phương gọi là “nấm gan bò”, xuất hiện nhiều vào mùa mưa. Khoảng 2 giờ sau bữa ăn, cả 4 người lần lượt xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói và tiêu chảy, phải nhập viện cấp cứu.

Ông H.L. ở phường Xuân Trường – Đà Lạt đang điều trị vì nấm độc tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Các bác sĩ cho biết, hơn một tháng qua, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũng ghi nhận các trường hợp ngộ độc liên quan đến việc sử dụng nấm rừng tự hái. Theo bác sĩ Nguyễn Kỳ Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, việc nhận biết nấm độc bằng mắt thường rất khó khăn do nhiều loại nấm có hình dạng, màu sắc tương tự nấm ăn được, thậm chí mọc xen lẫn trong cùng một khu vực.

Ngành y tế khuyến cáo người dân không nên tự ý thu hái, sử dụng các loại nấm mọc tự nhiên khi chưa xác định rõ nguồn gốc và độ an toàn. Ngộ độc nấm không chỉ gây đau bụng, nôn ói, tiêu chảy mà còn có thể dẫn đến tổn thương gan, suy thận cấp, rối loạn đa cơ quan, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.