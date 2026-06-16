Uống 3-4 cốc trà sữa mỗi ngày, người phụ nữ phải thay huyết tương

Theo Bệnh viện Nhân dân số 2 quận Longgang, Yang vốn có thói quen uống trà sữa mỗi ngày. Hai tuần trước khi nhập viện, lượng trà sữa cô dùng tăng lên 3-4 cốc/ngày. Ngày 30/5, vùng bụng trên bắt đầu đau âm ỉ nhưng cô nghĩ là rối loạn tiêu hóa nên tự chịu đựng.

Hai ngày sau, cơn đau trở nên dữ dội, kèm buồn nôn, chướng bụng và mệt lả. Gia đình đưa cô đến khoa cấp cứu. Kết quả xét nghiệm cho thấy cholesterol toàn phần cao hơn 9 lần mức bình thường, triglyceride cao gấp 118 lần giới hạn, men tụy tăng, canxi máu thấp, đường huyết ngẫu nhiên gần 30 mmol/L và ketone niệu dương tính. Các bác sĩ chẩn đoán cô bị viêm tụy cấp nặng do tăng mỡ máu, kèm rối loạn đường huyết và hạ canxi máu. Đây đều là những tình trạng có thể diễn tiến nguy hiểm nếu không được xử trí kịp thời.

Huyết tương đục như sữa do lượng mỡ máu tăng cao. Ảnh: Sina

Trong quá trình điều trị, bác sĩ phát hiện máu Yang không còn màu đỏ tươi thông thường mà chuyển sang trắng đục, đặc như sữa. Tình trạng này được gọi là máu nhiễm dưỡng chấp, xảy ra khi lượng hạt mỡ trong máu quá cao. Khi đó, thuốc hạ mỡ máu thông thường không đủ nhanh để kiểm soát nguy cơ, trong khi tuyến tụy tiếp tục bị tổn thương. Các bác sĩ quyết định thay huyết tương cho Yang.

Phương pháp này giúp loại bỏ phần huyết tương chứa lượng mỡ cao, các yếu tố viêm và độc tố, sau đó thay bằng huyết tương phù hợp nhằm giảm nhanh gánh nặng cho cơ thể. Sau ba lần thay huyết tương, chỉ số mỡ máu của Yang giảm, cơn đau bụng thuyên giảm rõ rệt và đường huyết dần ổn định. Ngày xuất viện, cô nói sẽ không bao giờ uống trà sữa như nước nữa.

Quá trình thay huyết tương. Ảnh: Sina

Theo bác sĩ, một cốc trà sữa thông thường chứa 30-60 g đường, tùy kích cỡ và công thức. Con số này đã vượt mức khuyến nghị nên hạn chế đường bổ sung dưới 25 g mỗi ngày theo hướng dẫn dinh dưỡng của Trung Quốc. Ngoài đường, các thành phần như kem béo, kem phô mai, lớp bọt sữa hoặc topping cũng làm tăng năng lượng và chất béo nạp vào cơ thể. Nhiều loại trà sữa bán sẵn sử dụng kem béo thực vật hoặc các nguyên liệu giàu chất béo để tạo vị béo, thơm. Nếu dùng thường xuyên với lượng lớn, đồ uống này có thể góp phần làm tăng cân, rối loạn đường huyết và mỡ máu, đặc biệt ở người vốn có yếu tố nguy cơ chuyển hóa.

Chuyên gia khuyến nghị không nên uống trà sữa thay nước lọc, hạn chế đồ uống nhiều đường và chất béo, đồng thời kiểm tra mỡ máu, đường huyết định kỳ nếu có thói quen ăn uống nhiều năng lượng, ít vận động hoặc có tiền sử rối loạn chuyển hóa.