Lầm tưởng thường gặp về bệnh gan

Mắc bệnh gan là không thể chữa khỏi

Theo Times of India, không phải bệnh gan nào cũng kéo dài suốt đời. Khả năng điều trị, phục hồi phụ thuộc vào nguyên nhân, mức độ tổn thương, loại bệnh. Một số trường hợp viêm gan virus có phương pháp điều trị hoặc kiểm soát hiệu quả.

Khi bệnh đã tiến triển thành xơ gan, đặc biệt ở giai đoạn nặng, tổn thương gan thường khó hồi phục hoàn toàn. Vì vậy, phát hiện bệnh sớm, xác định nguyên nhân và điều trị đúng hướng có ý nghĩa quan trọng. Khi triệu chứng giảm hoặc kết quả xét nghiệm cải thiện, người bệnh vẫn không nên tự ý ngừng thuốc vì bệnh có thể cần điều trị trong thời gian dài.

Gan nhiễm mỡ chỉ xảy ra ở người thừa cân

Thừa cân, béo phì và tiểu đường type 2 là những yếu tố làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn có thể xuất hiện ở người có cân nặng bình thường. Nhiều yếu tố liên quan đến chuyển hóa, gene và chế độ ăn có thể cùng tham gia vào quá trình tích tụ mỡ trong gan. Do đó, nhìn vóc dáng bên ngoài không thể loại trừ nguy cơ mắc bệnh.

Gan nhiễm mỡ là tình trạng nhẹ, không đáng lo

Một số người bị tích tụ mỡ đơn thuần, trong khi một số khác có thể phát triển viêm và tổn thương gan. Tổn thương kéo dài dễ dẫn đến xơ hóa, xơ gan và làm tăng nguy cơ ung thư gan.

Nguy cơ gan nhiễm mỡ phụ thuộc vào nguyên nhân, tình trạng chuyển hóa và mức độ tổn thương gan. Vì vậy, người bệnh cần kiểm tra định kỳ, phát hiện sớm những dấu hiệu bệnh tiến triển. Bên cạnh điều trị theo chỉ định, người bệnh duy trì cân nặng hợp lý, ăn uống cân bằng, vận động thường xuyên và hạn chế rượu bia để bảo vệ sức khỏe gan.

Trà sữa nhiều đường, ít chất dinh dưỡng. Ảnh: Vân Anh

Không có triệu chứng nghĩa là gan khỏe

Gan nhiễm mỡ thường có ít hoặc không có triệu chứng rõ ràng. Viêm gan B mạn tính cũng có thể diễn biến trong thời gian dài mà người bệnh không nhận thấy dấu hiệu bất thường. Khi triệu chứng xuất hiện, bệnh có thể đã gây tổn thương đáng kể, theo WebMD.

Vì vậy, không có triệu chứng như đau vùng gan hay vàng da không đồng nghĩa với gan hoàn toàn khỏe mạnh. Những người có yếu tố nguy cơ nên chủ động kiểm tra sức khỏe gan và theo dõi định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Chỉ thực phẩm nhiều mỡ mới gây hại cho gan

Nhiều người cho rằng muốn bảo vệ gan chỉ cần hạn chế món chiên rán, thịt nhiều mỡ. Tuy nhiên, thói quen ăn nhiều đường bổ sung từ nước ngọt, bánh kẹo, món tráng miệng, có thể làm tăng lượng năng lượng nạp vào, thúc đẩy tích tụ mỡ trong gan. Khẩu phần ăn nhiều tinh bột tinh chế cũng góp phần ảnh hưởng sức khỏe gan. Mỗi người nên xây dựng khẩu phần cân đối với rau, trái cây nguyên quả, ngũ cốc nguyên hạt, nguồn protein phù hợp, đồng thời hạn chế thực phẩm nhiều đường, chất béo bão hòa.