Vờ hỏi mua thuốc hạ sốt rồi khống chế nữ nhân viên trạm y tế , cướp tài sản

Trao đổi với PV Báo CAND sáng nay 15/12, Thiếu tá Trần Xuân Tây, Trưởng Công an xã Đại Lãnh (Khánh Hòa) cho biết, cùng với việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét, đơn vị này đã có thông báo đề nghị người dân cung cấp thông tin liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn xã này, đồng thời kêu gọi đối tượng sớm ra đầu thú.

Kẻ cướp sắm vai bệnh nhân vào Trạm Y tế Vạn Thạnh.

Trước đó vào khoảng 18h37’ tối 11/12, trong lúc chị Mai Thị Hà (SN 1996, trú ở thôn Trung Dõng, xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa) đang đảm trách nhiệm vụ trực ban tại Trạm Y tế Vạn Thạnh ở thôn Vĩnh Yên, xã Đại Lãnh, thì một nam thanh niên đến hỏi mua thuốc hạ sốt. Trong lúc chị Hà vào phòng lấy thuốc thì nam thanh niên đi vào nhà vệ sinh, một lát sau mới bước ra hỏi có truyền nước không.

Nữ nhân viên y tế tìm cách thoát ra ngoài nhưng đã bị kẻ cướp túm cổ áo, cầm dao không chế, đe dọa tính mạng.

Khi nghe trả lời không có, gã thanh niên bất ngờ đưa tay túm lấy cổ áo chị Hà, rồi lấy con dao giấu trong túi quần để khống chế nữ nhân viên y tế này. Chị Hà gượng sức giằng co và lùi ra phía trước tiền sảnh để tìm đường thoát thì bị nam thanh niên này kẹp cổ, đe dọa tính mạng, xô đẩy vào bên trong trạm y tế rồi yêu cầu chị Hà đưa 5 triệu đồng. Khi chị Hà van xin và nói không có tiền mặt thì gã thanh niên yêu cầu chị mở ứng dụng Smart Banking trên điện thoại để chuyển 500.000 đồng vào tài khoản do gã chỉ định.

Trước khi rời khỏi Trạm Y tế Vạn Thạnh, gã thanh niên yêu cầu chị Hà phải đứng yên tại chỗ và không được điện thoại báo tin cho người thân hoặc cơ quan Công an, nếu không sẽ khó yên thân.

Kẻ cướp đe dọa tính mạng đồng thời lôi kéo, xô đẩy nữ nhân viên vào bên trong Trạm y tế Vạn Thạnh để cướp tài sản.

Nhận được tin báo, Công an xã Đại Lãnh đã khẩn trương đến hiện trường ngay trong đêm, tiến hành trích xuất camera, ghi nhận lời khai của chị Hà để tiến hành điều tra, truy xét hành tung thủ phạm.

Theo tường trình của chị Hà và những hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy, gã thanh niên cướp tài sản có đặc điểm nhận dạng bên ngoài mặc áo khoác màu xanh, hai bên vai có ba sọc trắng, quần lửng màu đen, chân đi dép nhựa màu trắng, chiều cao khoảng 1m65, đeo mắt kính trắng gọng đen, đeo khẩu trang màu trắng, đầu đội mũ diềm đen có hàng chữ trắng phía trước.

Công an xã Đại Lãnh đề nghị người dân phát hiện hoặc biết thông tin liên quan đối tượng nêu trên cần khẩn báo ngay cho trực ban Công an xã Đại Lãnh qua điện thoại số: 0258.3842223; đồng thời đề nghị đối tượng gây án cần sớm đầu thú để được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật về hình sự.