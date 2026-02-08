Xét nghiệm ung thư mới từ Mỹ có thể cứu nhiều người

Viết trên tạp chí khoa học Clinical Cancer Research, nhóm nghiên cứu từ Trường Y Perelman thuộc Đại học Pennsylvania và Phòng khám Mayo (Mỹ) tuyên bố đã phát triển một loại xét nghiệm máu giúp phát hiện sớm ung thư biểu mô tuyến tụy.

Một xét nghiệm máu mới hứa hẹn cứu nhiều bệnh nhân ung thư tuyến tụy - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Ung thư tuyến tụy là một trong những loại ung thư hiểm hóc nhất, thường chỉ được phát hiện trong giai đoạn muộn, khiến tỉ lệ sống sót của bệnh nhân mắc loại ung thư này sau 5 năm chỉ khoảng 10%.

Bằng cách nghiên cứu các mẫu máu được lưu trữ, nhóm tác giả đã xác định được 2 loại protein có nồng độ cao hơn ở những người mắc ung thư tuyến tụy giai đoạn đầu so với những người tình nguyện khỏe mạnh, là aminopeptidase N (ANPEP) và thụ thể immunoglobulin đa phân tử (PIGR).

Hai loại protein này khi xuất hiện cùng với 2 dấu ấn sinh học đã biết của bệnh ung thư biểu mô tuyến tụy sẽ giúp nhận diện người bệnh ở giai đoạn sớm hơn nhiều so với các phương pháp trước đây.

Thí nghiệm trên tình nguyện viên cho thấy xét nghiệm máu có tính đến cả 4 dấu ấn sinh học nói trên đã giúp phân biệt thành công các trường hợp ung thư tuyến tụy với các trường hợp không mắc bệnh với độ chính xác lên đến 91,9% ở tất cả các giai đoạn.

Riêng đối với ung thư giai đoạn sớm (giai đoạn I/II), hiệu quả của xét nghiệm đạt độ chính xác 87,5%.

Nói với tờ SciTech Daily, các tác giả cho biết họ có lộ trình hướng tới những người có nguy cơ ung thư tuyến tụy cao. Xét nghiệm máu là một dạng xét nghiệm cực kỳ đơn giản đối với bệnh nhân, vì vậy sẽ dễ tiếp cận và có chi phí thấp hơn các biện pháp sàng lọc phức tạp.

Quan trọng nhất, việc phát hiện bệnh từ sớm - giai đoạn mà việc điều trị còn đơn giản, nhiều lựa chọn - sẽ là yếu tố quyết định giúp cứu sống nhiều bệnh nhân.