Dấu hiệu nhận biết sớm căn bệnh ung thư ngày càng tăng ca mắc, đặc biệt là người trẻ

Những người có nguy cơ cao ung thư đại tràng Theo các bác sĩ thì chế độ ăn uống, việc tập luyện, cân nặng, tiền sử gia đình,… là các yếu tố có liên quan mật thiết đến ung thư đại tràng. Điều này có nghĩa là nếu bạn thuộc các trường hợp sau thì sẽ có nguy cơ cao mắc ung thư này. Ăn uống không khoa học Việc tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ (thịt bò, thịt cừu, gan,…), thức ăn nhanh, đồ đóng hộp, món ăn chiên hoặc nướng có thể khiến bạn đối mặt với nhiều bệnh ung thư, trong đó có ung thư đại tràng. Và nguy cơ sẽ cao hơn nhiều lần khi bạn bỏ qua rau xanh, trái cây, ngũ cốc, hạt, đậu,… trong chế độ ăn hàng ngày. Lười vận động thể chất Vận động thể chất giúp tăng cường miễn dịch, cải thiện sức khỏe tổng thể. Nếu bạn lười vận động thì sẽ luôn có cảm giác mệt mỏi, uể oải, thiếu sức sống, mất tập trung,… Nghiêm trọng hơn là phát sinh nhiều vấn đề về sức khỏe, trong đó có ung thư đại tràng nói riêng. Lạm dụng rượu bia, thuốc lá Hút thuốc lá, uống rượu bia, dùng chất kích thích,… trong thời gian dài có thể khiến bạn đối mặt với nhiều bệnh ung thư nguy hiểm như ung thư phổi, ung thư gan thận, ung thư đại tràng,… Thừa cân, béo phì Đây cũng là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng. Và khi đã mắc bệnh thì việc điều tri sẽ khó khăn hơn, tỷ lệ tử vong cao hơn. Nghiên cứu cho thấy nam giới béo phì dễ bị ung thư đại tràng hơn nữ giới, đặc biệt là với nam giới trên 50 tuổi. Ngoài các yếu tố nguy cơ trên thì bạn cũng có thể bị ung thư đại tràng nếu trong gia đình có người mắc bệnh hoặc bản thân từng bị viêm ruột, viêm loét đại tràng mà không được điều trị triệt để, bệnh tái phát liên tục. Các dấu hiệu ung thư đại tràng Dưới đây là các dấu hiệu ung thư đại tràng mà bạn không được bỏ qua. Đau bụng Đau bụng là triệu chứng của nhiều bệnh lý. Đối với ung thư đại tràng thì bạn sẽ có cảm giác đau râm ran, âm ỉ, kéo dài; nhưng cũng có thể đau quặn, đau nhói rất khó chịu. Trường hợp đau kèm theo chướng bụng, nôn ói, không đi ngoài được thì không loại trừ khối u trong đại tràng gây tắc ruột, rất nguy hiểm. Rối loạn tiêu hóa kéo dài Bất kỳ ai cũng có thể bị rối loạn tiêu hóa, tuy nhiên, đa số sẽ khỏi sau khi dùng thuốc và thay đổi chế độ ăn. Ngược lại, nếu bạn rối loạn tiêu hóa kéo dài, thường xuyên đầy bụng, khó tiêu, nôn ói, đi tiêu nhiều lần,… thì đây có thể là dấu hiệu ung thư đại tràng không thể xem nhẹ. Thay đổi thói quen đại tiện Người khỏe mạnh thường đi đại tiện mỗi ngày 1 lần. Tuy nhiên, khi đại tràng có khối u, đặc biệt là khối u lớn thì đường ruột sẽ luôn trong trạng thái bị kích thích. Điều này bạn luôn có cảm giác muốn đi đại tiện. Thế nhưng, khi đại tiện thì lại có ít hoặc không ra phân. Tiêu chảy hoặc táo bón Trường hợp chế độ ăn uống, sinh hoạt bình thường nhưng bạn thường xuyên bị táo bón hoặc tiêu chảy, nhiều khi tiêu chảy và táo bón đan xen thì có thể là do ung thư đại tràng gây ra. Ngoài bất thường trong bài tiết phân, ung thư đại tràng còn khiến bạn đau quặn bụng và có cảm giác đi ngoài không hết. Phân có dịch nhầy hoặc máu Bạn đặc biệt không được chủ quan với triệu chứng này bởi đây chính là dấu hiệu rất điển hình của ung thư đại tràng. Theo đó, nếu bị nứt kẽ hậu môn do táo bón hay do bệnh trĩ thì phân sẽ có màu đỏ tươi không kèm theo dịch. Còn khi đại tràng bị ung thư thì phân sẽ có máu nhỏ giọt, lẫn trong máu là dịch nhầy. Phân thay đổi hình dạng Đây cũng là một trong các dấu hiệu ung thư đại tràng bạn cần nhận biết sớm. Nếu quan sát thấy hình dạng của phân thay đổi, cụ thể là phân trở nên nhỏ và dẹt hơn thì cần chủ động đi khám. Bởi rất có thể khối u phát triển trong đại tràng đã “chèn ép” lên phân, khiến phân thay đổi hình dạng và cả kích thước. Giảm cân Bạn không ăn kiêng và không tập luyện nhiều nhưng cân nặng giảm đột ngột thì có thể do ung thư. Đặc biệt, ung thư đại tràng, ung thư dạ dày hay các bệnh lý về tiêu hóa rất dễ gặp tình trạng này do cảm giác chán ăn kéo dài, lại thường xuyên bị đầy bụng, khó tiêu, nôn ói, đi ngoài thất thường,… Mệt mỏi Hầu hết các bệnh lý ung thư đều khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, suy nhược, thậm chí là kiệt quệ sức lực ngay cả khi bạn nghỉ ngơi, không làm việc nặng nhọc. Nếu thường xuyên rơi vào trạng thái này thì bạn không được chủ quan mà cần đi khám để bác sĩ tìm kiếm nguyên nhân.