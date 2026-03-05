Loại lá rẻ như cho người Việt thường bỏ đi lại là “thuốc quý” siêu bổ dưỡng

Nguồn cung cấp Vitamin C khổng lồ giúp tăng sức đề kháng

Ít ai biết rằng hàm lượng Vitamin C trong lá củ cải trắng cao gấp 4 lần so với phần củ. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, đóng vai trò then chốt trong việc kích thích sản sinh tế bào bạch cầu và tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể. Việc tiêu thụ lá củ cải thường xuyên giúp cơ thể hình thành "hàng rào" bảo vệ vững chắc trước các loại vi khuẩn, virus gây bệnh cảm cúm, đồng thời thúc đẩy quá trình làm lành vết thương và tái tạo collagen cho làn da.

Bảo vệ thị lực và ngăn ngừa lão hóa mắt

Lá củ cải trắng là một nguồn cung cấp Vitamin A và Beta-carotene cực kỳ dồi dào, những dưỡng chất thiết yếu cho sức khỏe đôi mắt. Các hoạt chất này giúp bảo vệ giác mạc, cải thiện tầm nhìn trong điều kiện ánh sáng kém và ngăn ngừa tình trạng khô mắt. Đối với người cao tuổi, các chất chống oxy hóa trong lá củ cải còn giúp giảm nguy cơ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể, giữ cho đôi mắt luôn sáng khỏe theo thời gian.

Lá củ cải trắng chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. (Ảnh minh họa: VTC News)

Cung cấp Canxi dồi dào giúp xương khớp chắc khỏe

Nếu bạn đang tìm kiếm một nguồn canxi thực vật, lá củ cải trắng chính là lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Hàm lượng canxi trong loại lá này cao gấp nhiều lần so với các loại rau xanh thông thường, giúp củng cố mật độ xương và ngăn ngừa loãng xương hiệu quả. Sự kết hợp giữa canxi và Vitamin K có trong lá củ cải còn giúp quá trình hấp thụ khoáng chất vào xương diễn ra thuận lợi hơn, rất tốt cho sự phát triển chiều cao của trẻ nhỏ và duy trì sự dẻo dai của người già.

Hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát cân nặng hiệu quả

Nhờ lượng chất xơ dồi dào, lá củ cải trắng là "trợ thủ" đắc lực cho hệ tiêu hóa, giúp ngăn ngừa tình trạng táo bón và làm sạch đường ruột. Chất xơ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, từ đó hạn chế cảm giác thèm ăn và hỗ trợ quá trình giảm cân một cách tự nhiên. Ngoài ra, các enzyme tự nhiên có trong lá còn giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố và cải thiện chức năng của hệ bài tiết.

Thanh lọc gan và hỗ trợ điều trị vàng da

Trong y học cổ truyền, lá củ cải trắng thường được sử dụng như một vị thuốc giúp thanh nhiệt và giải độc gan. Các hoạt chất trong lá có khả năng kích thích sản sinh mật, giúp gan hoạt động hiệu quả hơn trong việc loại bỏ các chất cặn bã ra khỏi cơ thể. Đặc biệt, loại rau này còn có tác dụng hỗ trợ làm giảm nồng độ bilirubin trong máu, một yếu tố quan trọng giúp hỗ trợ điều trị các triệu chứng vàng da và các bệnh lý liên quan đến rối loạn chức năng gan.