Vị thuốc quý bổ dưỡng đủ đường, lại hay bị đổ bỏ vì tưởng vô dụng

Giàu chất chống oxy hóa

Vỏ quả lựu chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn phần thịt quả, bao gồm polyphenol, flavonoid và tannin, giúp chống lại các gốc tự do, giảm stress oxy hóa và làm chậm quá trình lão hóa.

Theo một nghiên cứ, vỏ lựu rất giàu các hợp chất polyphenol như tannin, axit gallic, axit ellagic, và đặc biệt là punicalagin, chất chịu trách nhiệm chính cho hoạt tính chống oxy hóa mạnh mẽ của lựu.

Tốt cho sức khỏe đường ruột

Vỏ quả lựu có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm tự nhiên, giúp điều trị tiêu chảy và loét, giảm viêm ruột và thúc đẩy hệ vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh. Theo một nghiên cứu, polyphenol trong vỏ lựu (PPP) đã được chứng minh là có khả năng điều chỉnh hệ vi khuẩn đường ruột bằng cách tăng cường các vi khuẩn có lợi, giúp cải thiện sức khỏe đường ruột.

Việc tận dụng vỏ lựu dưới dạng trà hoặc bột khô không chỉ giúp bạn tận dụng tối đa giá trị của loại quả này mà còn là cách đơn giản để bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh mãn tính. (Ảnh minh họa)

Tăng cường hệ miễn dịch

Vỏ quả lựu giàu vitamin C và các hợp chất thực vật giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng theo mùa, cảm lạnh và ho. Các polyphenol trong vỏ quả lựu, như punicalagin và axit ellagic, có hoạt tính chống oxy hóa mạnh, giúp giảm stress oxy hóa, một yếu tố quan trọng gây rối loạn chức năng miễn dịch.

Khắc phục các vấn đề về da

Vỏ quả lựu chứa nhiều chất chống oxy hóa và polyphenol mạnh mẽ, nổi tiếng với khả năng điều trị chứng tăng sắc tố da, một tình trạng đặc trưng bởi các mảng da sẫm màu.

Thường xuyên sử dụng chiết xuất vỏ lựu giúp giảm tăng sắc tố da mà không gây tác dụng phụ. Giàu chất chống oxy hóa, chiết xuất này còn giúp chống lại mụn trứng cá và làm cho da không tì vết, rạng rỡ. Bên cạnh đó, mặt nạ vỏ lựu cũng có thể bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím và làm chậm các dấu hiệu lão hóa.

Giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính

Vỏ quả lựu chứa nhiều dưỡng chất có thể giúp giảm các yếu tố nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim và tiểu đường. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi được dùng như một chất bổ sung, vỏ lựu giúp cải thiện mức cholesterol và đường huyết ở những người béo phì và thừa cân bằng cách hoạt động như một chất chống viêm mạnh mẽ.

Tăng cường chức năng não bộ

Vỏ quả lựu, một nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào, có thể giúp cải thiện chất lượng cuộc sống ở những người mắc bệnh Alzheimer.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng stress oxy hóa đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của bệnh Alzheimer. Bên cạnh đó, chiết xuất vỏ quả lựu, cùng với các chất bổ sung từ hợp chất thực vật khác, đã cải thiện đáng kể khả năng nhận thức.

Chống ung thư

Sự hiện diện của punicalagin, một hợp chất polyphenol trong vỏ quả lựu, được cho là có đặc tính chống ung thư. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng chiết xuất vỏ lựu có tác dụng chống tăng sinh, giúp làm chậm hoặc ngăn chặn sự lan rộng của tế bào khối u, từ đó làm giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú, ung thư miệng và ung thư đại tràng. Hơn nữa, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ và bảo vệ gan của vỏ lựu rất có giá trị trong việc chống lại ung thư gan.

Thúc đẩy sức khỏe xương

Nhờ hàm lượng khoáng chất thiết yếu và các hợp chất hoạt tính sinh học phong phú, chiết xuất vỏ quả lựu có lợi trong việc ngăn ngừa loãng xương và tái tạo mô xương mới.

Thường xuyên uống trà vỏ lựu rất có giá trị và giúp giảm nguy cơ loãng xương và gãy xương ở phụ nữ sau mãn kinh. Bên cạnh đó, vỏ lựu chứa nhiều tannin, polyphenol và flavonoid, khi được dùng như thực phẩm bổ sung có tác động tích cực đến sức khỏe xương.