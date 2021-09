Vắc-xin COVID-19 có tác động đến chức năng sinh sản của phụ nữ?

Thứ Ba, ngày 21/09/2021 14:05 PM (GMT+7)

Có rất nhiều thông tin sai lệch về tiêm vắc-xin COVID-19 ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của phụ nữ. Các nghiên cứu về vắc-xin và các chuyên gia về lĩnh vực này đã công bố các khuyến nghị.

WHO khuyến cáo nên tiêm phòng vắc-xin COVID-19 cho phụ nữ mang thai khi lợi ích của việc tiêm phòng lớn hơn nguy cơ tiềm ẩn. Theo các nghiên cứu được thực hiện sau khi vắc-xin mRNA ra đời, cho thấy phụ nữ mang thai phát triển kháng thể sau khi tiêm chủng và những kháng thể này thực sự được vận chuyển trong máu cuống rốn và sữa mẹ. Điều này cho thấy rằng việc tiêm phòng sẽ không chỉ bảo vệ thai phụ mà còn bảo vệ thai nhi.

Các chuyên gia nói gì về thông tin vắc-xin COVID -19 ảnh hưởng đến phụ nữ?

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ đã cập nhật các khuyến nghị của mình vào đầu tháng 8, củng cố lời khuyên của mình rằng những phụ nữ mang thai hoặc cho con bú nên được tiêm phòng COVID-19.

Theo Cơ quan quản lý các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và thuốc của Vương quốc Anh (MHRA), không có hình thức nào cho thấy rằng bất kỳ loại vắc-xin COVID-19 nào được sử dụng ở Vương quốc Anh làm tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh hoặc các biến chứng bẩm sinh.

PGS Tara Shirazian đồng thời là bác sĩ phụ khoa tại NYU Langone Health cho rằng nếu bị nhiễm virus, những người mang thai có nguy cơ mắc bệnh nặng và biến chứng do COVID-19 cao hơn so với những người cùng tuổi.

Jane Frederick, một chuyên gia nội tiết và sinh sản và Giám đốc y tế của HRC Fertility ở California, cho biết tác động của hệ miễn dịch khi mang thai làm cho khả năng nhiễm trùng cao gấp 5 lần. Nếu phụ nữ mang thai mắc COVID-19 sẽ bị nhiễm bệnh nhanh hơn và phụ nữ mang thai có thể mắc bệnh nặng hơn.

Bà Mary Rosser - Giám đốc sức khỏe phụ nữ tại Khoa Sản và Phụ khoa tại Trung tâm Y tế Irving thuộc Đại học Columbia, cho biết: Vào đầu tháng 8 vừa qua, 22 nhóm y tế đã đưa ra một tuyên bố chung rằng: cách tốt nhất để phụ nữ mang thai tự bảo vệ mình trước tác hại tiềm ẩn do nhiễm COVID-19 là tiêm chủng.

Các loại vắc-xin không ảnh hưởng đến chức năng sinh sản, kể cả với người sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản

Một nghiên cứu được công bố vào tháng 6/2021 đã so sánh sự thành công của việc chuyển phôi cho những phụ nữ mang kháng thể đối với SARS-CoV-2 sau khi tiêm phòng hoặc bị nhiễm bệnh với tỷ lệ thành công của những người không có kháng thể. Sự hiện diện của các kháng thể dường như không ảnh hưởng đến tốc độ trong 171 lần thử chuyển giao.

Tiêm phòng vắc-xin COVID-19 không chỉ bảo vệ thai phụ mà còn bảo vệ thai nhi.

Hiện tại không có bằng chứng cho thấy các kháng thể được tạo ra sau khi tiêm chủng COVID-19 hoặc các thành phần của vắc-xin có thể gây ra bất kỳ vấn đề nào với việc mang thai hiện tại hoặc trong tương lai.

Trong một nghiên cứu gần đây về thụ tinh trong ống nghiệm (một loại phương pháp điều trị khả năng sinh sản), các nhà nghiên cứu đã so sánh tỷ lệ mang thai thành công giữa ba nhóm phụ nữ: Các kháng thể sau khi được chủng ngừa COVID-19; Các kháng thể do bị nhiễm virus gây ra COVID-19 gần đây; Không có kháng thể do bị nhiễm virus gây ra COVID-19 gần đây hoặc do đã được chủng ngừa COVID-19.

Kết quả nghiên cứu không tìm thấy sự khác biệt về tỷ lệ mang thai thành công giữa ba nhóm. Giống như với tất cả các loại vắc-xin , các nhà khoa học đang nghiên cứu kỹ lưỡng vắc-xin COVID-19 về các tác dụng phụ và sẽ báo cáo các phát hiện khi chúng có sẵn.

Không gây sảy thai khi tiêm vắc-xin COVID-19

Những dữ liệu sơ bộ từ các phát hiện qua hệ thống giám sát an toàn vắc-xin của Hoa Kỳ cho thấy những người đã nhận vắc-xin mRNA (tức là Pfizer-BioNTech hoặc Moderna), không xác định bất kỳ mối lo ngại nào về an toàn cho những người mang thai được tiêm vắc-xin hoặc cho con của họ. Những người mang thai cho biết các loại tác dụng phụ và tần suất tương tự như những người không mang thai, bao gồm cả các tác dụng phụ nghiêm trọng. Buồn nôn và nôn mửa nghiêm trọng thường phổ biến hơn ở những người mang thai.

Kết quả mang thai ở những người được tiêm chủng tương tự như trong các nghiên cứu trên những người mang thai được thực hiện trước đại dịch COVID-19. Một báo cáo khác đã xem xét những người mang thai được đăng ký trong cơ quan đăng ký mang thai an toàn v- safe là những người đã được tiêm phòng trước 20 tuần của thai kỳ. Các nhà khoa học không tìm thấy nguy cơ sảy thai tăng lên ở những người được tiêm vắc-xin mRNA COVID-19 trong thời kỳ mang thai. Dữ liệu bổ sung đang được thu thập về kết quả mang thai ở những người được tiêm vắc-xin COVID-19 sớm trong thai kỳ và sức khỏe của thai nhi.

Bác sĩ sinh sản Hoa Kỳ, TS. Randy Morris theo dõi các bệnh nhân đang thực hiện phương pháp điều trị thụ tinh trong ống nghiệm của mình xem việc tiêm phòng có tạo ra sự khác biệt nào đối với cơ hội mang thai thành công của họ hay không. Trong số 143 người trong nghiên cứu của TS Morris, những phụ nữ đã tiêm phòng, chưa tiêm phòng và trước đó đã bị nhiễm bệnh đều có khả năng cấy phôi thành công và thai kỳ tiếp tục đủ tháng như nhau.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/vaccine-covid-19-co-tac-dong-den-chuc-nang-sinh-san-cua-phu-nu-169210920103527767.htm