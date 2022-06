Uống phấn hoa mật ong trước khi ngủ có tốt không?

Phấn hoa từ lâu đã được biết đến với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe cũng như khả năng làm đẹp. Vậy uống phấn hoa trước khi ngủ sẽ đem lại tác dụng như thế nào?

Phấn hoa còn có cách gọi khác là phấn hoa mật ong hay phấn ong. Đây là sản phẩm được thu gom từ các bông hoa bằng loài ong. Chúng vê các hạt phấn thành một khối tròn bằng chính mật ong rồi đem về tổ bằng giỏ phấn ở hai chân sau.

Để thu được phấn hoa, người nuôi ong sẽ sử dụng tấm nhựa hoặc tấm nhôm có khoan các lỗ nhỏ. Những lỗ này được thiết kế sao cho hai hạt phấn ở chân ong sẽ bị giữ lại.

Phấn hoa rất kích thích người nhìn bởi màu sắc tươi sáng như vàng sáng, trắng, ngà, đỏ tươi, màu ngũ sắc… Phấn hoa sẽ có vị ngọt, thơm khác nhau tùy theo từng loại hoa cũng như từng mùa.

Phấn hoa đã được biết đến và sử dụng từ rất lâu không chỉ bởi hương vị thơm ngon, hấp dẫn mà còn bởi lượng dinh dưỡng dồi dào. Đặc biệt, phấn hoa cũng chứa nhiều dưỡng chất có tác dụng tốt trong việc ngăn ngừa các bệnh về gan, đường ruột, bảo vệ cơ thể trước căn bệnh ung thư.

Phấn hoa có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Tác dụng của phấn hoa

1. Tác dụng của phấn hoa trong làm đẹp

Phấn hoa có tác dụng chính trong việc ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa, cung cấp dưỡng chất cho da, thúc đẩy quá trình tái tạo các tế bào da và bảo vệ làn da khỏi tác nhân gây hại cả bên trong lẫn bên ngoài. Những tác dụng làm đẹp bất ngờ từ phấn hoa có thể kể đến như:

- Làm trắng sáng, mịn màng làn da: Vitamin B có trong phấn hoa thúc đẩy quá trình thải tế bào chết ở da, tái tạo tế bào da mới và cấp ẩm hiệu quả. Những tế bào chết trên da sẽ được loại bỏ nhẹ nhàng, trả lại vẻ mịn màng cho làn da.

- Điều trị và ngăn ngừa mụn: Phấn hoa đã được dùng như một sản phẩm hỗ trợ điều trị mụn vì chứa lượng lớn vitamin A - chìa khóa của quá trình điều trị mụn. Các chất chống oxy hóa giúp kiểm soát lớp dầu nhờn trên da, hạn chế tình trạng bụi bẩn làm tắc nghẽn chân lông, giúp se khít lỗ chân lông và hạn chế tình trạng tái phát mụn.

- Ngăn ngừa tình trạng lão hóa da: Phấn hoa giúp kích thích sản sinh collagen giúp da tươi trẻ hơn. Không những thế, các hợp chất chống oxy hóa có trong phấn hoa còn hỗ trợ bảo vệ làn da khỏi tác hại của quá trình oxy hóa.

2. Tác dụng của phấn hoa đối với sức khỏe

- Thành phần dinh dưỡng dồi dào:

Phấn hoa chứa hơn 250 chất hoạt tính sinh học, bao gồm protein, carbs, lipid, axit béo, vitamin và khoáng chất, enzyme và chất chống oxy hóa.

Tuy nhiên, hàm lượng dinh dưỡng phấn hoa phụ thuộc vào nguồn thực vật mà ong sử dụng làm phấn hoa ong và mùa chúng được thu thập.

- Hàm lượng chất chống oxy hóa cao bảo vệ khỏi các gốc tự do và bệnh mãn tính:

Phấn hoa chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, trong đó có flavonoid, carotenoids, quercetin, kaempferol và glutathione.

Chất chống oxy hóa bảo vệ cơ thể chống lại các phân tử có khả năng gây hại được gọi là gốc tự do. Tổn thương do các gốc tự do có liên quan đến các bệnh mãn tính như ung thư và tiểu đường tuýp 2.

- Giảm nguy cơ bệnh tim như mỡ máu cao và cholesterol:

Bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Nồng độ lipid và cholesterol trong máu cao có liên quan đến tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Phấn hoa có thể làm giảm các yếu tố nguy cơ này.

- Tăng cường chức năng gan và bảo vệ gan khỏi các chất độc hại:

Gan là một cơ quan quan trọng giúp loại bỏ độc tố khỏi máu. Các nghiên cứu khác trên động vật cho thấy chất chống oxy hóa trong phấn hoa bảo vệ gan, chống lại tổn thương từ một số chất độc. Phấn hoa cũng thúc đẩy quá trình phục hồi tế bào gan.

- Chứa một số hợp chất có đặc tính chống viêm:

Phấn hoa chứa một số hợp chất có thể làm giảm viêm và sưng, bao gồm quercetin chống oxy hóa, làm giảm sản xuất axit béo omega-6 gây viêm. Các hợp chất có nguồn gốc từ thực vật trong phấn hoa có thể ngăn chặn các quá trình kích thích sản xuất các hormone gây viêm như tumor necrosis factor (TNF).

- Tăng cường miễn dịch và tiêu diệt vi khuẩn:

Phấn hoa tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp bạn tránh được bệnh tật và các phản ứng không mong muốn. Các nghiên cứu cho thấy phấn hoa tiêu diệt các vi khuẩn có khả năng gây bệnh như E. coli, Salmonella, Pseudomonas aeruginosa, cũng như những vi khuẩn gây nhiễm trùng tụ cầu khuẩn.

- Hỗ trợ chữa lành vết thương và ngăn ngừa nhiễm trùng:

Phấn hoa có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa, có thể hỗ trợ cơ thể bạn chữa lành vết thương. Đặc tính kháng khuẩn của phấn hoa cũng có thể ngăn ngừa nhiễm trùng, một yếu tố nguy cơ chính có thể làm ảnh hưởng đến quá trình chữa lành vết thương, vết cắt, trầy xước.

- Có đặc tính chống ung thư:

Các nghiên cứu trong ống nghiệm đã tìm thấy chiết xuất phấn hoa ức chế sự phát triển của khối u và kích thích quá trình apoptosis (quá trình tế bào tự chết đã được lập trình sẵn) trong ung thư tuyến tiền liệt, đại tràng và ung thư máu.

- Giảm các triệu chứng mãn kinh:

Thời kỳ mãn kinh là giai đoạn đánh dấu sự chấm dứt kinh nguyệt ở phụ nữ, thường đi kèm với các triệu chứng khó chịu, đổ mồ hôi đêm, thay đổi tâm trạng và rối loạn giấc ngủ.

Một nghiên cứu kéo dài ba tháng cho thấy phụ nữ dùng thực phẩm bổ sung phấn hoa có ít các triệu chứng mãn kinh hơn. Ngoài ra, những chất bổ sung này đã giúp giảm cholesterol LDL và tăng cholesterol HDL.

Có nên uống phấn hoa trước khi ngủ?

Bạn nên uống phấn hoa trước khi ngủ sẽ có hiệu quả tốt hơn. Phấn hoa, đường hay các vitamin có thể ảnh hưởng đến chức năng của hệ thần kinh giúp làm giảm căng thẳng và góp phần cải thiện giấc ngủ rất hiệu quả.

Do đó, uống một cốc phấn hoa trước khi ngủ sẽ có thể giúp bạn giảm bớt căng thẳng, đồng thời cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Có thể dùng sản phẩm phấn hoa với nhiều cách khác nhau: Uống trực tiếp, dùng kết hợp với các sản phẩm khác như trái cây, mật ong hay thoa trực tiếp trên da đều cho kết quả tốt nhất. Trong đó, cách uống trực tiếp và kết hợp với những nguyên liệu khác để làm nên mặt nạ dưỡng da là hai cách thông dụng.

Tác hại của phấn hoa

Theo các chuyên gia, khi mới bắt đầu sử dụng phấn hoa bạn chỉ nên dùng một lượng nhỏ. Có nhiều ý kiến xoay quanh những ảnh hưởng của phấn hoa có thể gây hại cho cơ thể con người như dị ứng.

Tuy nhiên, theo thống kê, có rất ít những trường hợp bị dị ứng với phấn hoa. Một vài cá nhân quá nhạy cảm có thể bị đau bụng, ngứa, mệt mỏi, suyễn, nhức đầu, hoặc tiêu chảy. Dù vậy, tính đến nay chưa xảy ra có trường hợp tử vong nào.

- Một số điều cần lưu ý khi sử dụng phấn hoa:

Để phát huy tác dụng của phấn hoa tốt nhất và hạn chế tác dụng phụ, bạn cần lưu ý một số thông tin sau:

- Những người đã từng bị dị ứng phấn hoa không nên sử dụng phấn hoa.

- Không nên sử dụng phấn hoa đã bị biến chất như bị ẩm mốc, bốc mùi khó chịu.

- Phấn hoa có nhiều màu và kích thước hạt khác nhau tuỳ theo loại hoa cho phấn. Tùy vào mục đích sử dụng mà chúng ta có thể chọn cho mình loại phấn hoa phù hợp.

- Bạn cần biết cách phân biệt phấn hoa chất lượng tốt, phấn hoa tốt sẽ có màu tươi sáng, khô ráo, mùi thơm, vị bùi ngọt.

- Phấn hoa rừng có nhiều màu khác nhau, trong đó phấn có màu đỏ, vàng, nâu và trắng là loại tốt nhất.

- Bạn nên bảo quản phấn hoa ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp, tốt nhất nên chứa trong lọ thuỷ tinh, trong hộp sữa bột đã rửa kỹ, trong túi nilông và lưu ý đậy hoặc buộc kỹ vì phấn hoa hút ẩm mạnh. Điều này giúp công dụng của phấn ong phát huy hiệu quả nhất khi dùng.

