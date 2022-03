Trả giá đắt vì dùng mật ong phòng bệnh sai cách

Chữa ho sau khi mắc COVID-19 chưa xong, bà Minh Hằng (Hà Nội) lại tiếp tục bị những cơn đau răng hành hạ sau nhiều ngày ngậm mật ong để là dịu họng và giảm ho.

Theo chia sẻ của bà Hằng, do thường xuyên mắc đờm và ho dai dẳng sau khi đã khỏi COVID-19, bà thường xuyên ngậm mật ong nguyên chất để làm dịu họng và tiêu đờm, kể cả tối trước khi đi ngủ.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, răng của bà xuất hiện nhiều đốm đen và thường xuyên nhức buốt. Sau khi kiểm tra tại phòng khám nha khoa, các bác sĩ cho biết nguyên nhân gây nhức răng là do những lỗ sâu do dùng quá nhiều đồ ngọt. Bà giật mình khi biết rất có thể do bà dùng mật ong sai cách.

Thực tế, mật ong không thể giúp cơn ho của bạn biến mất hoàn toàn, nhưng nó được xem là một phương thuốc làm dịu và giảm cơn ho hiệu quả khi dùng đúng cách. Mật ong nếu dùng đúng cách cũng sẽ là giải pháp ngăn ngừa sâu răng hiệu quả nhờ khả năng kháng khuẩn. Nhưng nếu dùng sai cách lại là nguyên nhân gây sâu răng.

Theo Cơ sở Dữ liệu Dinh dưỡng quốc gia - Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), khoảng 82% mật ong chứa đường và nó có thể dễ dàng phá hủy men răng nếu tiêu thụ nhiều. Bởi việc tiêu thụ nhiều đường mỗi ngày sẽ làm cho răng yếu hơn vì bị ăn mòn men răng, phát sinh vết ố trên răng. Mật ong có một chút axit trong tự nhiên và có thể làm phát sinh sâu răng bằng cách thu hút vi khuẩn axitophilic.

Nếu muốn bảo vệ sức khỏe răng miệng và ngăn ngừa sâu rặng, bạn cần hạn chế tiêu thụ quá nhiều mật ong hàng ngày.

Theo khuyến cáo, mỗi ngày không nên dùng quá khoảng 10 muỗng cà phê, tương đương 50 ml mật ong nguyên chất. Thay vì sử dụng một lần, bạn nên chia thành nhiều thời điểm bởi vào mỗi thời điểm, mật ong sẽ phát huy một tác dụng khác nhau.

Theo khuyến cáo, dùng mật ong sai cách không chỉ gây sâu răng mà còn để lại nhiều hậu quả khó lường:

Làm tăng lượng đường trong máu

Mật ong không tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường vì lượng đường cao trong đó. Mật ong không chứa bất kỳ chất xơ nào có nghĩa là tiêu thụ mật ong có thể làm tăng mức đường trong máu. Vì vậy, nếu bạn bị tiểu đường hoặc nếu bạn đang bị tình trạng lượng đường trong máu thấp thì bạn nên thận trọng khi ăn mật ong.

Gây táo bón, đầy hơi

Mật ong tốt cho hệ tiêu hóa của chúng ta và giúp giữ hệ này khỏe mạnh. Tuy nhiên, ăn quá nhiều mật ong có thể dẫn đến các tình trạng như co thắt dạ dày, tiêu chảy, táo bón và đầy hơi. Ngoài ra quá nhiều mật ong cũng sẽ làm làm cản trở khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của ruột non.

Gây huyết áp thấp

Uống mật ong quá nhiều thì các thành phần trong mật ong còn là nguyên nhân gây ra tình trạng huyết áp thấp. Đặc biệt, đối với những người có tiền sử huyết áp thấp thì ăn nhiều mật ong sẽ rất nguy hiểm, dần làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tim. Vì vậy, những người có huyết áp thấp tốt nhất nên sử dụng mật ong theo chỉ định của bác sĩ.

Gây tăng cân

Uống mật ong với nước ấm hoặc nước chanh làm giảm cân, giúp giảm thêm calo và là đồ uống lý tưởng với những ai thừa cân. Tuy nhiên, ăn quá nhiều mật ong lại khiến chúng ta béo phì, do mật ong có nhiều đường dễ dàng hấp thụ vào máu và làm tăng cân béo phì vì lượng calo cao có trong đó.

