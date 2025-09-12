Uống nhầm thuốc diệt chuột treo trong nhà vệ sinh, bé gái 10 tuổi nguy kịch

Ngày 11-9, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhi 10 tuổi (ở Bắc Ninh) nhập viện trong tình trạng nguy kịch, co giật liên tục do uống phải thuốc diệt chuột.

Bệnh nhi uống nhầm thuốc diệt chuột đang được điều trị tích cực, nhưng tiên lượng rất nặng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trước đó, gia đình mua 6 ống thuốc diệt chuột màu trắng, không tem nhãn và treo ở khu vệ sinh.

Ngày 7-9, bé gái 10 tuổi vô tình uống nhầm một ống, ngay sau đó khó thở, tím tái, co giật, được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế địa phương rồi chuyển tuyến.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ lập tức hồi sức, cho thở máy, dùng thuốc vận mạch, thuốc điều chỉnh rối loạn nhịp tim, lọc máu liên tục để hỗ trợ chức năng thận và chống phù não. Xét nghiệm cho thấy bệnh nhi dương tính với natri fluoroacetate, chất cực độc thường có trong thuốc diệt chuột không rõ nguồn gốc.

Bác sĩ Trần Đăng Xoay, Khoa Điều trị tích cực nội khoa, cho biết chất này có thể gây ngừng tim, tổn thương não, gan, thận và tử vong chỉ với liều lượng nhỏ. Đáng lo ngại, loại ống thuốc này có hình dáng giống men vi sinh hay thuốc uống trẻ em, rất dễ gây nhầm lẫn.

Bác sĩ Xoay cảnh báo loại hóa chất này vẫn được bán ngoài thị trường và trên sàn thương mại điện tử.

Sau 48 giờ điều trị, tình trạng bệnh nhi vẫn rất nặng, hôn mê sâu, tiên lượng khó khăn. Ngay cả khi qua cơn nguy kịch, nguy cơ di chứng thần kinh lâu dài rất cao.

Ống thuốc chuột màu trắng trẻ uống nhầm, được gia đình mang theo đến bệnh viện

Theo Bệnh viện Nhi Trung ương, hằng năm tiếp nhận nhiều trẻ ngộ độc do uống nhầm hóa chất, nguyên nhân chủ yếu từ sự bất cẩn của người lớn.

Các bác sĩ khuyến cáo gia đình phải cất giữ thuốc, hóa chất độc hại ở nơi kín đáo, tránh xa tầm tay trẻ; không đựng vào chai lọ bắt mắt, đồng thời giáo dục trẻ tuyệt đối không uống dung dịch lạ khi chưa có sự cho phép của người lớn.

Khi trẻ có dấu hiệu ngộ độc như nôn, co giật, khó thở, hôn mê, cần đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất thay vì tự xử trí tại nhà để tránh chậm trễ cứu chữa.