Uống cà phê trước tập thể dục, giảm mỡ bất ngờ

Chủ Nhật, ngày 28/03/2021 08:00 AM (GMT+7)

Nghiên cứu mới từ Tây Ban Nha khẳng định chỉ 1 ly cà phê cũng đủ kích thích khả năng đốt mỡ của cơ thể khi tập thể dục.

Theo Medical Xpress, nghiên cứu từ Đại học Granada (Tây Ban Nha) chỉ ra rằng khoảng 3 mg caffein/1 kg cân nặng, tương đương với 1 ly cà phê đậm vào thời điểm 30 phút trước khi tập thể dục, sẽ làm tăng tốc độ đốt cháy chất béo. Ngoài ra, nếu làm việc này trong bài tập thể dục buổi chiều, tác động của caffein sẽ rõ ràng hơn buổi sáng.

Cà phê có tác dụng bất ngờ lên việc tập thể dục - Ảnh minh họa từ Internet

Bài công bố trên Journal of the International Society of Sports Nutrition cho biết nhóm tình nguyện viên nam giới với độ tuổi trung bình là 32 đã được thử nghiệm 4 lần trong thười gian 1 tuần. Họ được chọn uống một viên thuốc chứa 3 mg/1 kg cân nặng caffein hoặc giả dược, vào 8 giờ và 17 giờ, sau đó tập luyện. Mối liên hệ cà phê – tập luyện và tốc độ đốt mỡ đã được ghi nhận.

Tiến sĩ Francisco J. Amaro, tác giả chính của nghiên cứu, nói thêm rằng khuyến cáo tập thể dục khi bụng hoàn toàn rỗng vào buổi sáng để gia tăng quá trình đốt mỡ là phổ biến, tuy nhiên có thể thiếu cơ sở khoa học. Không thể phân định được sự gia tăng này do việc tập luyện hay đơn thuần chỉ vì cơ thể thiếu thức ăn trong thời gian dài nên tự đốt mỡ nhanh hơn. Nghiên cứu mới này cho thấy uống một ly cà phê trước khi tập, dù cung cấp một lượng năng lượng nhất định, nhưng lại khiến việc đốt mỡ xảy ra còn hiệu quả hơn.

Trước đó, một nghiên cứu lớn dẫn đầu bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) khẳng định nhiều hợp chất trong cà phê là khắc tinh của mỡ thừa. Khảo sát trên 190.000 người cho thấy phụ nữ 22-40 tuổi uống 2-3 tách cà phê mỗi ngày sẽ có lượng mỡ cơ thể thấp hơn 3,4% so với người không uống; ở độ tuổi 45-69, 4 tách trở lên giúp giảm mỡ 4,1%; bất kể họ có sống lành mạnh và có bệnh mạn tính hay không.

Cà phê cũng được chứng minh là thức uống tốt cho sức khỏe về nhiều mặt: giúp phòng các bệnh tim mạch, gan, thận, hỗ trợ khả năng tình dục... Tuy nhiên, không phải ai cũng nên uống cà phê. Một nghiên cứu vừa công bố trên JAMA Open của nhóm tác giả đến từ Viện Quốc gia về Sức khỏe trẻ em và phát triển con người Eunice Kenedy Shiriver (Mỹ) cho biết chỉ cần lượng cà phê khoảng nửa tách mỗi ngày cũng đủ khiến thai phụ sinh ra những đứa con nhỏ hơn sau này, theo kết quả so sánh vòng đầu của các bé sơ sinh và đối chiếu với dữ liệu về chế độ ăn uống của mẹ. Các tác giả này khuyên phụ nữ mang thai tránh xa các thức uống chứa caffein như cà phê, trà, nước ngọt, nước tăng lực...

Nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/uong-ca-phe-truoc-tap-the-duc-giam-mo-bat-ngo-20210325151724708.htmNguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/uong-ca-phe-truoc-tap-the-duc-giam-mo-bat-ngo-20210325151724708.htm