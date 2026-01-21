Tuổi thọ dài hay ngắn, chỉ cần nhìn cách ăn là biết?: 6 đặc điểm ở những người có tuổi thọ thấp

Một cuộc khảo sát sức khỏe quy mô lớn ở Trung Quốc cho thấy những người chú trọng thói quen ăn uống có nguy cơ mắc bệnh mãn tính thấp hơn 18,6% so với mức trung bình. Ngược lại, những người ăn uống tùy tiện thường phải đối mặt với bệnh tật ngay khi chưa bước sang tuổi lục tuần.

Dưới đây là 6 đặc điểm ăn uống thường thấy ở những người có tuổi thọ không cao. Nếu bạn chiếm quá nửa trong số này, hãy điều chỉnh ngay lập tức.

Ảnh minh họa

6 đặc điểm ăn uống thường thấy ở những người có tuổi thọ thấp

1. Ăn uống không quy luật, giờ giấc tùy tiện

Bỏ bữa sáng, ăn trưa bù và ăn tối quá muộn là cách nhanh nhất để phá hủy đồng hồ sinh học của cơ thể.

Hệ lụy: Nguy cơ béo phì và các bệnh về dạ dày cao gấp 1,3 lần bình thường. Đường huyết thất thường cũng khiến hệ chuyển hóa nhanh chóng bị lão hóa.

2. Ăn uống đơn điệu, kén ăn

Chỉ ăn tinh bột (cơm, mì) mà thiếu rau xanh hoặc protein chất lượng cao, hoặc ngược lại, chỉ nạp thịt và đồ chiên rán.

Hệ lụy: Thiếu hụt dinh dưỡng kéo dài làm tăng 12,4% nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, kèm theo loãng xương và thiếu máu.

3. Khẩu vị quá mặn, quá nhiều dầu mỡ

Nghiện đồ chiên xào, món kho đậm vị hoặc đồ muối chua.

Hệ lụy: Nạp quá 6g muối mỗi ngày làm tăng 32% nguy cơ cao huyết áp và 17% nguy cơ tai biến mạch máu não. Dầu mỡ dư thừa cũng là "gánh nặng" trực tiếp cho gan và tuyến tụy.

4. Ăn vội, nhai không kỹ

Nhiều người giải quyết xong bữa ăn chỉ trong chưa đầy 10 phút.

Hệ lụy: Việc nhai không kỹ khiến dạ dày phải làm việc gấp bội, gây trào ngược axit và khó tiêu. Thói quen này cũng khiến đại não không kịp nhận tín hiệu "no", dẫn đến việc ăn quá mức cần thiết.

5. Luôn ăn quá no, không biết dừng ở mức "7 phần"

Nhiều người có tâm lý "ăn cho bõ" hoặc sợ lãng phí nên luôn ăn đến mức căng bụng.

Hệ lụy: Ăn quá no làm tăng 13,8% nguy cơ tiểu đường tuýp 2 do làm tuyến tụy nhanh chóng suy kiệt. Đây cũng là nguyên nhân gây gan nhiễm mỡ và mất ngủ.

6. Bỏ bữa sáng nhưng lại hay ăn nhậu đêm

Nhiều người trung niên bỏ qua bữa sáng quý giá nhưng lại nạp lượng calo khổng lồ từ đồ nướng, bia rượu vào đêm muộn.

Hệ lụy: Khoảng thời gian để bụng rỗng quá lâu vào buổi sáng kích thích tiết axit dạ dày, tăng 20% nguy cơ mắc các bệnh tiêu hóa.

Bí quyết ăn uống để "sống thọ đến già"

Muốn đảo ngược những thói quen xấu, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn thực hiện 6 bước "vàng" sau:

Cố định giờ ăn: Bữa sáng (7-8h); Trưa (trước 12h); Tối (khoảng 18h). Điều này tạo nhịp điệu tiêu hóa ổn định.

Đa dạng thực phẩm: Mỗi ngày nên nạp khoảng 10-12 loại thực phẩm khác nhau để đảm bảo đủ vi chất.

Khẩu vị thanh đạm: Kiểm soát lượng muối dưới 5g và dầu mỡ dưới 25-30g mỗi ngày.

Ăn chậm, nhai kỹ: Mỗi miếng nên nhai từ 15-20 lần. Đừng vừa ăn vừa lướt điện thoại để cảm nhận được tín hiệu no của não bộ.

Chỉ ăn no 7 phần: Hãy dừng lại khi cảm thấy hơi lửng bụng, dạ dày sẽ cảm thấy thoải mái nhất.

Trọng bữa sáng, nhẹ bữa tối: Một bữa sáng đủ sữa, trứng, ngũ cốc và trái cây là nguồn năng lượng tốt nhất cho tuổi thọ.

Cơ thể chúng ta giống như một cỗ máy, và thức ăn chính là nguồn nhiên liệu. Nhiên liệu kém chất lượng và cách nạp sai lầm sẽ khiến máy móc sớm hư hỏng. Ăn uống có kỷ luật chính là cách đầu tư rẻ nhất cho một tương lai khỏe mạnh.