Nghiên cứu từ Mỹ chỉ ra cách kéo dài tuổi thọ hiệu quả

Một nghiên cứu mới từ Đại học Y khoa và khoa học Oregon (OHSU - Mỹ) chỉ ra rằng nếu như bạn không phải là người hút thuốc, việc ngủ mỗi đêm 7 giờ sẽ là "thần dược" hàng đầu cho tuổi thọ, với hiệu quả vượt qua cả việc tập thể dục hay chế độ ăn uống lành mạnh.

Trên tạp chí khoa học SLEEP Advances, các tác giả cho biết họ đã phân tích một cơ sở dữ liệu quốc gia lớn để xác định các yếu tố lối sống liên quan đến tuổi thọ.

Giấc ngủ rất quan trọng đối với sức khỏe và tuổi thọ - Minh họa AI: Thu Anh

Kết quả cho thấy thói quen hút thuốc làm giảm tuổi thọ mạnh nhất. Mặc dù vậy, thói quen này chỉ ảnh hưởng đến thiểu số.

Đối với hầu hết mọi người, việc ngủ đủ giấc hay không trở thành yếu tố quyết định hàng đầu đối với tuổi thọ.

Mối liên quan giữa giấc ngủ tốt, đầy đủ ban đêm với cơ hội sống lâu mạnh mẽ hơn hẳn so với một loạt yếu tố khác được xét đến: Cân nặng khỏe mạnh, chế độ ăn uống lành mạnh, thói quen tập thể dục và kết nối đối với xã hội.

Cho dù giấc ngủ được biết đến như một trong các yếu tố quan trọng hàng đầu đối với sức khỏe, nhưng các nhà nghiên cứu vẫn bất ngờ khi nó lại liên quan đến tuổi thọ mạnh mẽ hơn cả chế độ ăn và tập luyện, theo như tác giả chính Andrew McHill nói với tờ SciTech Daily.

Vì vậy, để chạm đến giấc mơ trường sinh mà hầu hết mọi người đều mong mỏi, PGS McHill khuyên mỗi người hãy cố gắng ngủ ít nhất 7 giờ mỗi đêm, nhưng không nên vượt quá 9 giờ.

Trước đây, một số nghiên cứu lưu ý rằng ngủ quá nhiều - quá 9 giờ mỗi ngày - cũng không tốt cho sức khỏe.