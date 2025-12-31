Làm 5 điều này ngay khi thức dậy, giúp ngăn ngừa bệnh tật và kéo dài tuổi thọ

Uống ngay một cốc nước ấm khi bụng rỗng

Sau 6-8 tiếng ngủ dài, cơ thể bạn đang ở trạng thái mất nước trầm trọng và máu có xu hướng đặc hơn. Việc uống một cốc nước ấm (khoảng 300ml) ngay sau khi thức dậy có tác dụng "đánh thức" hệ tiêu hóa, thúc đẩy nhu động ruột và giúp thận đào thải độc tố tích tụ qua đêm.

Thói quen này không chỉ làm sạch đường hành hóa mà còn giúp làm loãng máu, giảm thiểu nguy cơ đột quỵ và đau tim vào sáng sớm – thời điểm vốn được coi là "giờ cao điểm" của các tai biến tim mạch.

(Ảnh minh họa: Lao động)

Thực hiện các động tác giãn cơ nhẹ nhàng tại giường

Đừng vội vàng bật dậy ngay lập tức vì điều này có thể gây thay đổi huyết áp đột ngột dẫn đến chóng mặt. Hãy dành 3-5 phút để thực hiện các động tác co duỗi tay chân, xoay nhẹ cổ và cột sống ngay trên giường.

Việc giãn cơ giúp kích thích lưu thông máu đến các chi và não bộ, làm linh hoạt các khớp xương sau một đêm nằm bất động. Đây là cách tự nhiên để giải phóng endorphin – hormone hạnh phúc, giúp bạn bắt đầu ngày mới với tinh thần sảng khoái và giảm thiểu các cơn đau mỏi vai gáy kinh niên.

Dành 5-10 phút để thiền hoặc hít thở sâu

Sức khỏe tinh thần là nền tảng của sức khỏe thể chất. Việc hít thở sâu bằng bụng vào buổi sáng giúp cung cấp một lượng oxy dồi dào cho các tế bào, đặc biệt là não bộ. Thực hành thiền định ngắn giúp giảm bớt căng thẳng, ổn định nhịp tim và cân bằng huyết áp.

Khi tinh thần được "tĩnh" vào đầu ngày, bạn sẽ có khả năng chịu đựng áp lực tốt hơn, giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến stress như đau dạ dày, rối loạn lo âu và suy nhược thần kinh.

Ăn bữa sáng giàu protein và chất xơ

Bỏ bữa sáng là con đường ngắn nhất dẫn đến các bệnh về mật và dạ dày. Một bữa sáng khoa học nên bao gồm các thực phẩm giàu protein (như trứng, ức gà) và chất xơ (như yến mạch, rau xanh, trái cây ít đường) thay vì các loại tinh bột nhanh hay đồ ngọt.

Chế độ ăn này giúp duy trì mức đường huyết ổn định, cung cấp năng lượng bền bỉ và ngăn chặn tình trạng ăn quá mức vào bữa trưa. Khi đường huyết ổn định, bạn sẽ tránh được nguy cơ tiểu đường tuýp 2 và các bệnh chuyển hóa phức tạp.

Đi vệ sinh

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng sáng sớm là "thời điểm vàng" để đi vệ sinh vì đây là lúc đại tràng co bóp mạnh nhất sau một đêm dài tích tụ chất thải. Việc bài tiết ngay sau khi thức dậy giúp cơ thể kịp thời giải phóng độc tố và cặn bã, ngăn chặn tình trạng thấm ngược chất độc vào máu. Thói quen này không chỉ giúp bạn tránh xa nỗi lo táo bón, trĩ hay viêm bàng quang mà còn mang lại cảm giác nhẹ nhõm, sảng khoái để bắt đầu ngày mới với một hệ tiêu hóa khỏe mạnh nhất.