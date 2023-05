Trời nóng, người tập thể dục cần biết 5 điều này để không bị ốm, sốc nhiệt

Dấu hiệu người bị sốc nhiệt và cách xử trí Triệu chứng của sốc nhiệt là nhiệt độ cơ thể tăng cao trên 40 độ C, hoặc cao hơn. Sốc nhiệt thường do tập thể dục, vận động, làm việc với cường độ cao, kéo dài dưới trời nắng nóng. Người bệnh xuất hiện triệu chứng thần kinh như lẫn lộn, khó suy nghĩ rõ ràng, bị ảo giác, đi lại khó khăn, da ửng đỏ và nóng, nôn mửa hoặc tiêu chảy, chuột rút hoặc yếu cơ, nhức đầu,... Khi một người quá nóng, họ cũng có thể bị chuột rút và kiệt sức, mất sức, ngất. Trường hợp nặng, người bệnh hôn mê, co giật, thở nhanh hoặc nhịp tim nhanh. Khi phát hiện một người bị sốc nhiệt, hãy gọi cấp cứu 115 ngay lập tức. Trong thời gian chờ đợi, bạn cần cố gắng hạ nhiệt cho nạn nhân bằng cách: Di chuyển nạn nhân đến nơi mát, tránh ánh nắng mặt trời như vào bóng râm hoặc vào nhà; Nếu nạn nhân tỉnh táo, thì có thể cho uống nước hoặc đồ uống thể thao.