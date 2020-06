Tiến sĩ Harvard chỉ ra một loại canh chống ung thư gồm 4 loại rau củ

Thứ Năm, ngày 11/06/2020 12:00 PM (GMT+7)

4 loại rau củ này chứa nhiều chất dinh dưỡng đặc biệt để phòng chống ung thư hiệu quả.

Một số bệnh ung thư là do di truyền hoặc do tác động của môi trường, nhưng thực tế hiện nay, nguyên nhân hàng đầu gây ra ung thư lại là do thói quen ăn uống kém khoa học. Do vậy, việc cải thiện và thay đổi chế độ ăn uống là điều cần thiết nếu muốn phòng ngừa ung thư.

Bác sĩ người Trung Quốc Gao Qiaohong (Cao Xảo Hoành), tiến sĩ chuyên nghiên cứu về các vấn đề tiêu hóa tại Trường Đại học Y Harvard cho biết: "Sau nhiều năm nghiên cứu và tư vấn, tôi đã khám phá ra được một loại canh được làm từ 4 loại rau củ, có tác dụng tuyệt vời trong việc phòng chống ung thư, đó là bắp cải, cà rốt, hành tây, bí ngô".

Bắp cải

Trong bắp cải có chứa một lượng lớn các chất hóa học gọi là "indole-3-methanol", có thể ngăn ngừa viêm ruột, ung thư đại tràng hiệu quả. Chất này khi gặp axit trong dạ dày sẽ chuyển hóa liên tục, cuốn đi các tế bào bị tổn thương và thay thế bằng những tế bào mạnh khỏe mới.

Indole-3-methanol chuyển hóa những tế bào hoạt động yếu kém nên nó ngăn chặn được các tế bào ung thư hình thành. Đồng thời, một lượng lớn cellulose được tạo ra có thể giúp loại bỏ những vi khuẩn xấu trong đường ruột, tăng cường khả năng miễn dịch hơn. Do vậy, đây là một thực phẩm rất tốt cho cơ thể.

Cà rốt

Cà rốt được biết đến là loại củ chứa nhiều beta-carotene, đây là một chất hóa học có khả năng chống oxy hóa mạnh, giúp làm giảm nguy cơ ung thư phổi và ung thư vú.

Các sắc tố trong cà rốt sẽ được chuyển đổi thành vitamin A, giúp da khỏe mạnh hơn, niêm mạc mắt được bảo vệ, hạn chế mụn trứng cá, vết thương phục hồi nhanh, làm mờ tàn nhang... Ngoài ra, nó còn ngăn ngừa được ung thư da và miệng hiệu quả.

Hành tây

Hành tây chứa nhiều quercetin - một loại flavonoid (nhóm hợp chất có nhiều tác dụng sinh học). Theo nghiên cứu của Viện ung thư Mỹ, hành tây ngoài tác dụng chống oxy hóa thì nó còn giúp ức chế viêm và khôi phục những tế bào bị tổn thương. Hơn nữa, nó còn ức chế những tổn thương DNA, tránh làm khởi phát tế bào ung thư.

Chính vì thế, hành tây giúp làm giảm nguy cơ ung thư cao, ngay cả khi các tế bào ung thư xuất hiện thì nó cũng tiêu diệt chúng một cách tự nhiên.

Tất nhiên, đối với những người mắc bệnh ung thư, nếu chỉ uống súp hành tây thì không thể chống lại ung thư. Thế nhưng, việc duy trì và phòng ngừa hằng ngày cũng có thể giúp cơ thể khỏe mạnh và thúc đẩy quá trình phục hồi nhanh hơn.

Bí ngô

Trong bí ngô chứa nhiều beta-carotene, vitamin A, C, E, tất cả đều giúp loại bỏ các gốc tự do gây ra ung thư và là chất chống oxy hóa rất tốt. Hầu hết các bộ phận của quả bí ngô đều có hàm lượng vitamin cao. Đặc biệt là hạt, nó chứa nhiều kẽm, có thể chữa những niêm mạc bị tổn thương, cải thiện tình trạng mệt mỏi, tăng cường thể lực, ngăn ngừa nhiễm trùng và ung thư.

Bác sĩ Cao Xảo Hoành tin rằng, miễn là nấu 4 loại rau củ này theo kiểu hầm thành súp đặc, có thể trữ đông ăn cả tuần. Mỗi ngày vào buổi sáng và tối chỉ cần ăn 1 bát canh như vậy thì sẽ thấy cơ thể thay đổi rõ rệt chỉ sau vài tháng.

Ông còn kể ra một trường hợp cụ thể là chỉ số GTP của bệnh nhân gan là 250, trong khi mức bình thường chỉ là 50. Thế nhưng sau khi ăn loại canh làm từ 4 loại rau củ trên, chỉ số đã giảm xuống rất nhanh chỉ trong vài tháng và tình trạng gan nhiễm mỡ ban đầu cũng biến mất.

