Những loại rau củ nhiều vitamin C hơn cả cam chanh, tăng sức chống dịch

Thứ Sáu, ngày 28/02/2020 10:00 AM (GMT+7)

Trong khi hàm lượng vitamin C của cam 33 mg/100 g, hàm lượng vitamin C của chanh 22 mg/100 g thì 18 loại rau củ quả dưới đây có lượng vitamin C còn nhiều hơn và thậm chí là gấp 5, 6 lần.

Quả ổi

Đứng số một trong danh sách giàu vitamin C chính là quả ổi. Đây là trái cây vùng cận nhiệt đới, chứa lượng vitamin C gấp 4 lần so với quả cam. Ổi cũng giàu lượng vitamin A, axít folic và các chất khoáng: kali, đồng, mangan. Ổi cũng là thức ăn tốt vì chứa nhiều chất xơ, ít chất béo bão hòa, ít cholesterol và muối natri. Lượng vitamin C trong quả ổi khoảng 200mg cho 100g ổi. Muốn tốt cho hệ miễn dịch thì phải ăn nhiều ổi nhé.

Ớt Đà Lạt

Ớt Đà Lạt, đặc biệt là loại màu đỏ, là quả giàu chất vitamin C và lượng cao chất chống oxy hóa. Đối với loại ớt màu đỏ thì lượng vitamin C khoảng 140mg cho mỗi 100g, loại ớt màu xanh thì khoảng 80mg vitamin C cho mỗi 100g. Khi nấu lượng vitamin C sẽ giảm thấp hơn. Đây là loại thực phẩm có lượng calo thấp và nguồn cung cấp dồi dào vitamin B6, sắt và kali.

Bưởi

Bưởi chứa nhiều vitamin C, vitamin B6, kali, magiê, và chất xơ. Ăn bưởi giúp bạn tăng cường hệ miễn dịch, lá bưởi xông chữa cảm cúm, nhức đầu,...

Trong nhãn chứa các thành phần dinh dưỡng phong phú bao gồm glucose và sắt, rất có lợi cho sức khỏe con người. Ngoài việc làm món ăn tráng miệng, thịt nhãn có nhiều tác dụng như làm đẹp, ích khí bổ thận, dưỡng tâm an thần, giúp ngủ ngon giấc.

Đu đủ

Theo Đông y, đu đủ có tác dụng thanh nhiệt, bổ tỳ, làm mát gan, nhuận tràng, giải độc, tiêu thũng. Quả đu đủ xanh được sử dụng để nghiền nát với nước dùng bôi mặt hoặc tay, chữa các vết tàn hương ở mặt, tay, còn dùng chữa chai chân và bệnh eczema.

Dưa

Mùi vị ngon lành của các loại dưa sẽ khiến mọi người khó có thể cưỡng lại. Các loại dưa như dưa đỏ, dưa hấu mang trong mình hàm lượng vitamin C rất cao. 1/8 quả dưa đỏ có thể cung cấp 34% lượng vitamin C được khuyến cáo sử dụng mỗi ngày. Dưa đỏ là loại quả tuyệt vời có thể thúc đẩy sức khỏe phổi, giảm stress và ngăn ngừa các bệnh tim.

Bên cạnh đó, dưa cũng giúp cơ thể phòng tránh các bệnh đường hô hấp và những triệu chứng mất thị lực. Dưa hấu cũng có thể cung cấp 112% giá trị vitamin C cần thiết. Ngoài vitamin C, dưa hấu cũng chứa nhiều vitamin A, kali, và 19 đơn vị calo. Hãy thường xuyên ăn dưa để nhận được những giá trị dinh dưỡng to lớn mà nó mang lại nhé Bạn nên bảo quản dưa tránh tiếp xúc với không khí để bảo toàn các lợi ích sức khỏe của nó.

Xoài

Xoài có nhiều màu sắc và là loại trái cây theo mùa được nhiều người yêu thích. Trong xoài có chứa rất nhiều loại vitamin A và chất khoáng cần cho cơ thể. Bên cạnh đó, xoài cũng là nguồn cung cấp vitamin A, B, C, chất xơ, đồng và kali tuyệt vời. Một quả xoài kích cơ trung bình có thể mang lại 58 mg tương đương 96% giá trị cần thiết hằng ngày.

Bông cải xanh

Bông cải thật sự là loại “siêu” thực phẩm hỗ trợ cho hệ miễn dịch và giúp chống lại ung thư. Nó chứa lượng vitamin C khoảng 89mg cho 100g bông cải, ngoài ra bông cải xanh cũng giàu beta-carotene, carotenoid, vitamin B (gồm cả folate), canxi, kẽm và chất xơ. Bông cải xanh nên được luộc hoặc hấp để giữ lại lượng vitamin, nếu không thì có thể làm mất đi các thành phần hiệu quả cho sức khỏe.

Mướp đắng

Mướp đắng có thể giúp giảm cân và làm đẹp cho các chị em. Tuy nhiên những người có khả năng tiêu hóa kém nên ăn ít hoặc không ăn vì nó có thể gây đầy hơi.

Kiwi

Ăn 2/3 trái kiwi mỗi ngày làm giảm nguy cơ đông máu đến 19% và giảm hàm lượng chất béo đến 16%. Kiwi giàu chất xơ, kali, acid folic, vitamin C và E, chất chống oxy hoá tuyệt vời, ngăn ngừa táo bón, tiêu chảy, các vấn đề về ruột khác

Dâu tây

Quả dâu tây chứa rất nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa, nó chứa lượng vitamin C khiêm tốn vào khoảng 80mg cho 100g quả dâu tây. Bạn có biết tại sao quả dâu tây là một loại trái cây duy nhất mang các hạt ở bên ngoài? Chắc mọi người đồng thuận lý do này: dâu tây không phải là một loại quả mọng thật sự bởi trái cây quả mọng sẽ mang hạt ở bên trong. Quả dâu tây nên được ăn sống thì giá trị chất chống oxy cao nhất cùng với lượng vitamin C giữ lâu dài.

Khoai lang

Thực phẩm có màu sặc sỡ này đi kèm với nhiều loại dưỡng chất quan trọng và là nguồn vitamin C phong phú. Khoai lang mang trong mình hàm lượng chất xơ cao gấp 2 lần khoai tây. Trong khoai lang cũng chứa nhiều carotenoid, canxi, vitamin B6, mangan, vitamin C và E. Khoai lang rất giàu beta-carotene – một chất chống oxy hóa có thể chuyển đổi thành vitamin A trong cơ thể. Một khẩu phần ăn khoai lang có thể cung cấp 65% giá trị vitamin C và 700% giá trị vitamin A cần sử dụng mỗi ngày.

Cà chua

Cà chua mang trong mình hàm lượng lycopene và chất chống oxy hóa vô cùng phong phú. Tuy nhiên, cà chua là cũng là một nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời. Một quả cà chua kích thước trung bình có thể mang tới cho gần ½ lượng vitamin C khuyến nghị sử dụng mỗi ngày. Thậm chí cà chua khô cũng có thể giúp bạn nhận được vô khối vitamin AC.

Một cốc cà chua phơi khô có thể cung cấp 112 milligram vitamin C tương đương với 170 lượng dưỡng chất cần thiết. Cà chua đồng thời cũng là nguồn cung cấp vitamin C, K, kali và sắt tuyệt vời. Các loại dưỡng chất trong trái cây này có khả năng chống lại ung thư tuyến tiền liệt, nhiễm trùng đường hô hấp, ung thư da, tắc động mạch và các bệnh khác.

