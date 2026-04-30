Thủy đậu tăng nhanh khi giao mùa: Làm gì để phòng bệnh hiệu quả?

Thủy đậu dễ bùng phát và lây lan nhanh trong thời điểm giao mùa

Thủy đậu là bệnh truyền nhiễm do virus varicella zoster gây ra, lây lan qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc trực tiếp với dịch từ các nốt phỏng trên da.

Đáng chú ý, người mắc thủy đậu có thể truyền bệnh từ 1-2 ngày trước khi xuất hiện phát ban. Vì vậy, trong các không gian kín như trường học, nhà trẻ, văn phòng hoặc gia đình, bệnh có thể nhanh chóng lan rộng nếu không được phát hiện và cách ly kịp thời.

Nhóm nguy cơ cao và dấu hiệu nhận biết sớm thủy đậu

Một số nhóm có nguy cơ cao mắc thủy đậu và dễ gặp biến chứng gồm trẻ chưa tiêm đủ vaccine, người lớn chưa từng mắc bệnh, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch và người sống trong môi trường tập thể. Với các đối tượng này, việc chủ động phòng ngừa và theo dõi sức khỏe là đặc biệt cần thiết.

Ở giai đoạn đầu, thủy đậu dễ nhầm với cảm cúm với các biểu hiện như sốt nhẹ, mệt mỏi, đau đầu, chán ăn hoặc đau họng; trẻ nhỏ có thể quấy khóc, biếng ăn. Khi bệnh tiến triển, trên da xuất hiện ban đỏ, sau đó thành mụn nước gây ngứa, thường mọc ở mặt và thân mình rồi lan ra tay chân. Đặc trưng của bệnh là các nốt phát ban xuất hiện nhiều đợt, tồn tại đồng thời mụn nước, ban đỏ và vảy đóng.

Người bệnh cần đi khám sớm khi có dấu hiệu sốt cao kéo dài, trẻ li bì hoặc quấy khóc nhiều, mụn nước sưng đỏ chảy mủ nghi nhiễm trùng, phụ nữ mang thai nghi mắc bệnh, hoặc người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch.

Người bị thủy đậu nên ăn gì để nhanh hồi phục?

Để bệnh thủy đậu không trở nên nghiêm trọng và cơ thể nhanh chóng hồi phục, người bệnh cần xây dựng chế độ ăn uống cân bằng, dễ tiêu hóa, đồng thời bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất thiết yếu nhằm tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ quá trình tái tạo da.

Trước hết, người bệnh nên ưu tiên các thực phẩm dạng lỏng, dễ tiêu hóa như cháo đậu xanh, cháo gạo lứt, súp loãng ít dầu mỡ. Những món ăn này không chỉ cung cấp năng lượng mà còn giúp giảm áp lực cho hệ tiêu hóa đang suy yếu, đặc biệt trong giai đoạn cơ thể mệt mỏi, sốt.

Bên cạnh đó, nhóm thực phẩm giàu protein đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi cơ thể và tăng cường miễn dịch. Các loại đậu như đậu đỏ, đậu xanh, đậu đen, cùng với măng tây và trứng là những lựa chọn phù hợp, giúp cơ thể tái tạo mô và chống lại tác nhân gây bệnh.

Rau củ giàu vitamin và khoáng chất cũng cần được bổ sung trong khẩu phần ăn hằng ngày. Khoai tây, cà rốt, bí đao, củ cải trắng cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu, hỗ trợ quá trình hồi phục tổn thương trên da và nâng cao sức đề kháng.

Ngoài ra, người bệnh nên tăng cường thực phẩm giàu vitamin C như cam, chanh, kiwi, dâu tây, cà chua… nhằm nâng cao miễn dịch, hỗ trợ tái tạo da và hạn chế sẹo. Thực phẩm giàu kẽm từ hạt bí, hạt hướng dương, thịt bò nạc, hải sản hoặc các loại đậu cũng giúp tăng sức đề kháng và làm lành vết thương.

Bên cạnh đó, vitamin A và E từ khoai lang, cà rốt, rau bina, dầu thực vật và các loại hạt góp phần tái tạo da, duy trì làn da khỏe mạnh. Người mắc thủy đậu cũng cần uống đủ nước, ưu tiên nước lọc và nước ép trái cây để giữ cơ thể đủ nước, hỗ trợ đào thải độc tố và giảm khô, ngứa da.

Ngoài ra, sữa và các sản phẩm từ sữa như sữa chua không đường có lợi cho hệ tiêu hóa, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, từ đó góp phần nâng cao khả năng miễn dịch tự nhiên của cơ thể.

3 cách phòng bệnh thủy đậu hiệu quả nhất trong mùa dịch

Khi thủy đậu vào mùa, phòng bệnh quan trọng hơn điều trị. Ba biện pháp cơ bản gồm: tiêm vaccine để giảm nguy cơ mắc và hạn chế biến chứng; hạn chế tiếp xúc với nguồn lây, đặc biệt khi có ca bệnh trong gia đình, trường học hoặc nơi làm việc và người bệnh cần cách ly đến khi nốt phỏng khô hoàn toàn; đồng thời duy trì vệ sinh cá nhân, ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc và tập luyện nhẹ nhàng để tăng sức đề kháng, giúp cơ thể giảm nguy cơ mắc và phục hồi tốt hơn.