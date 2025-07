Người đàn ông suy gan, suy thận từ vết thương nhỏ

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp nhiễm xoắn khuẩn Leptospira nặng, gây suy gan, suy thận cấp, đe dọa tính mạng người bệnh. Bệnh nhân là ông N.V.Đ (54 tuổi, trú tại Lào Cai), nhập viện trong tình trạng sốt cao, đau mỏi cơ, vàng da vàng mắt, suy tạng. Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết do Leptospira, gây hội chứng gan – thận.

Khoảng 20 ngày trước khi nhập viện, ông Đ. lội ruộng làm đất và giẫm phải đá nhọn khiến lòng bàn chân bị thủng. Do chủ quan, ông chỉ sơ cứu qua loa và tiếp tục lao động. Tám ngày sau, ông bắt đầu sốt cao (39°C), mệt mỏi, được điều trị tại bệnh viện tuyến huyện nhưng không thuyên giảm.

Bệnh nhân suy gan, suy thận vì một vết thương nhỏ.

Sau đó, ông được chuyển lên tuyến tỉnh, có lọc máu, được điều trị kháng sinh giúp giảm sốt nhưng các triệu chứng như vàng da, vàng mắt, tiểu ít, ăn uống kém, người mệt vẫn diễn tiến nặng lên. Ông Đ. được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng nguy kịch.

Bác sĩ Đào Thanh Hải, Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân Đ. nhập viện trong thể trạng suy kiệt, khó thở, vàng da, điểm Glasgow 14, có dấu hiệu nhiễm trùng huyết, suy gan - suy thận cấp. Xét nghiệm cho thấy chỉ số urê >38 mmol/L, creatinin >700 µmol/L, Bilirubin toàn phần: 528.7µmol/L (cao gấp 31 lần bình thường). Bệnh nhân được chỉ định lọc máu cấp cứu.

Khai thác bệnh sử cho thấy ông Đ. không có tiền sử mắc bệnh gan mạn tính hay viêm gan, nhưng có vết thương hở trong lúc lội ruộng – môi trường ẩm ướt nhiều vi khuẩn – là điều kiện thuận lợi để xoắn khuẩn Leptospira xâm nhập. Biểu hiện lâm sàng và kết quả xét nghiệm phù hợp với chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết do Leptospira.

Sau 5 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã cắt sốt, các chỉ số viêm cải thiện, tình trạng vàng da – vàng mắt giảm dần. Tuy nhiên, tình trạng suy gan suy thận có cải thiện hơn nhưng vẫn cần tiếp tục điều trị lâu dài.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Long – Phó Trưởng khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp – cho biết, Leptospirosis là bệnh truyền nhiễm cấp tính do xoắn khuẩn Leptospira gây ra. Vi khuẩn xâm nhập qua da bị xây xước hoặc qua niêm mạc khi tiếp xúc với nước, bùn, đất bị ô nhiễm.Tổn thương gan do Leptospira gây ra thường dẫn đến vàng da, chủ yếu do hoại tử tế bào gan bởi độc tố vi khuẩn và tổn thương vi mạch. Trong khi đó, tổn thương thận – chủ yếu ở ống thận – có thể gây thiểu hoặc vô niệu, tăng ure và creatinin máu, là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong nếu không điều trị kịp thời.

Cảnh báo gia tăng nguy cơ mắc bệnh trong mùa mưa lũ

Vi khuẩn Leptospira có thể tồn tại lâu dài trong nước ngọt và đất ẩm, đặc biệt phổ biến ở các vùng khí hậu nhiệt đới như Việt Nam.

Theo các chuyên gia, vào mùa mưa bão, lũ lụt, nguy cơ mắc bệnh Leptospira tăng cao do nước lũ mang theo nước tiểu chuột và chất thải động vật, làm ô nhiễm môi trường. Người dân có thể nhiễm bệnh khi tiếp xúc với nước bẩn chứa xoắn khuẩn qua các vết xước, vết thương hở hoặc niêm mạc.

Để phòng bệnh, người dân cần giữ vệ sinh môi trường, khai thông cống rãnh, xử lý nước đọng, đồng thời sử dụng đồ bảo hộ khi lao động ngoài đồng, đặc biệt ở vùng ngập úng. Khi phải tiếp xúc với nước lũ hoặc bùn đất, cần đi ủng, đeo găng tay, vệ sinh sạch sẽ cơ thể sau khi lao động, sát trùng kỹ các vết thương.

Nếu xuất hiện triệu chứng sốt cao, đau mỏi người, vàng da – vàng mắt, tiểu ít... sau khi tiếp xúc với nước bẩn, cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh nguy cơ biến chứng suy gan, suy thận, thậm chí tử vong.