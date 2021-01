Thử nghiệm kiểm soát các triệu chứng ung thư hiệu quả bằng... máy tính

Thứ Ba, ngày 12/01/2021 08:00 AM (GMT+7)

Hằng trăm bệnh nhân ung thư đã được hưởng lợi từ việc sử dụng các thuật toán máy tính để quản lý các triệu chứng và cải thiện sức khỏe của họ trong một thử nghiệm duy nhất ở Anh.

Các thuật toán trên máy tính giúp các bệnh nhân ung thư kiểm soát được các triệu chúng của mình từ xa, không phải tới bệnh viện, thật hữu ích trong đại dịch COVID-19.

Các bệnh nhân ung thư đại trực tràng, ung thư vú hoặc ung thư phụ khoa giai đoạn đầu đã tham gia thử nghiệm hệ thống eRAPID do Đại học Leeds phát triển. Nghiên cứu này cho phép họ báo cáo các triệu chứng trực tuyến tại nhà và nhận được lời khuyên tức thì về việc nên tự kiểm soát hoặc tìm kiếm sự chăm sóc y tế .

Các bệnh nhân báo cáo kiểm soát triệu chứng tốt hơn và tình trạng sức khỏe thể chất tốt hơn trong những tuần đầu điều trị, với hệ thống ngăn ngừa sự suy giảm triệu chứng ở khoảng 9% bệnh nhân sau 12 tuần.

Các bệnh nhân cho biết, họ tự tin hơn trong việc quản lý sức khỏe của họ khi kết thúc thời gian thử nghiệm kéo dài 4 tháng.

Kết quả chứng minh rằng những cải thiện về thể chất của bệnh nhân có thể đạt được một cách hiệu quả về chi phí mà không làm tăng khối lượng công việc của bác sĩ lâm sàng.

Đây là thử nghiệm đầu tiên cung cấp lời khuyên tự động và là một trong số ít thử nghiệm chủ yếu tập trung vào những bệnh nhân giai đoạn đầu có mục đích điều trị chữa khỏi ung thư.

Giáo sư Galina Velikova, người đứng đầu chương trình, tại Viện Nghiên cứu Y khoa Leeds tại St James's, Đại học Leeds, và Trung tâm Ung thư Leeds, Bệnh viện Giảng dạy Leeds NHS Trust, cho biết: "Ngày càng có nhiều bệnh nhân ung thư đang được điều trị bằng nhiều loại thuốc chống ung thư. Điều này có nghĩa là bệnh nhân đang sống lâu hơn và cần thời gian chăm sóc và theo dõi lâu hơn.

"Các tùy chọn giám sát trực tuyến từ xa có tiềm năng trở thành một phương pháp tiếp cận lấy bệnh nhân làm trung tâm, an toàn và hiệu quả để hỗ trợ bệnh nhân trong quá trình điều trị ung thư và quản lý khối lượng công việc lâm sàng ngày càng tăng để chăm sóc ung thư."

Tiến sĩ Kate Absolom, Nghiên cứu viên Đại học tại Viện Nghiên cứu Y khoa Leeds tại St James's và Viện Khoa học Y tế Leeds tại Đại học Leeds, cho biết: "Những kết quả đáng khích lệ từ nghiên cứu này sẽ giúp mở đường cho sự phát triển và cải tiến trong tương lai. Những can thiệp này trong các môi trường ung thư rộng lớn hơn. Đại dịch COVID-19 đã nêu bật sự cần thiết và đẩy nhanh sự chuyển dịch sang chăm sóc hỗ trợ bằng công nghệ, vì vậy những kết quả nghiên cứu này rất kịp thời. "

Bệnh nhân ung thư có thể gặp một loạt các triệu chứng, có thể do chính bệnh ung thư gây ra, do các bệnh lý khác hoặc do tác dụng phụ của hóa trị và các phương pháp điều trị khác, đôi khi đe dọa đến tính mạng và cần phải nhập viện khẩn cấp.

Các triệu chứng có thể làm giảm đáng kể chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Việc theo dõi và quản lý tốt hơn có thể cải thiện việc điều trị và giảm bớt tình trạng suy nhược cơ thể của bệnh nhân.

Được tài trợ bởi Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia (NIHR), thử nghiệm eRAPID nhằm xác định liệu có thể cải thiện việc kiểm soát triệu chứng bằng cách sử dụng tư vấn tự động, để cố gắng cải thiện sức khỏe của bệnh nhân. Nó bao gồm 508 bệnh nhân từ 18 đến 86 tuổi đang bắt đầu hóa trị tại Trung tâm Ung thư Leeds. Tất cả bệnh nhân đều được chăm sóc bình thường, với 256 người nhận được hệ thống eRAPID như dịch vụ chăm sóc bổ sung.

Những người tham gia đã trả lời một tập hợp các câu hỏi cụ thể về ung thư thông qua báo cáo triệu chứng trực tuyến mỗi tuần một lần hoặc khi các triệu chứng mới xuất hiện, trong thời gian nghiên cứu 18 tuần. Sử dụng các mức độ nghiêm trọng của triệu chứng, một thuật toán máy tính do các nhà nghiên cứu và bác sĩ thiết kế đã chấm điểm tất cả các câu trả lời và xác định lời khuyên mà bệnh nhân nhận được.

Các câu hỏi bao gồm mức độ đau, buồn nôn, dành thời gian trên giường và không đáp ứng nhu cầu của gia đình. Những người tham gia nhận được lời khuyên ngay lập tức về cách quản lý triệu chứng hoặc liên hệ với bệnh viện.

Các báo cáo triệu chứng ngay lập tức được hiển thị trong hồ sơ điện tử của bệnh nhân và các cảnh báo qua email về các báo cáo triệu chứng nghiêm trọng được gửi trực tiếp đến các bác sĩ lâm sàng.

Tổng số 3.314 báo cáo trực tuyến đã được hoàn thành, báo cáo 18.867 triệu chứng riêng lẻ — trung bình 13 báo cáo cho mỗi bệnh nhân. Cảnh báo khẩn cấp đã được gửi 29 lần (dưới 1%), trong khi các triệu chứng nghiêm trọng không cần chăm sóc y tế ngay lập tức được báo cáo là 461 lần (14%). Hơn 80% các triệu chứng tự báo cáo đã kích hoạt tư vấn tự quản lý, cung cấp giải pháp hiệu quả về chi phí với kết quả tốt hơn cho bệnh nhân.

Lợi ích lâm sàng đối với sức khỏe thể chất của bệnh nhân được thấy đặc biệt ở giai đoạn đầu điều trị, từ tuần thứ 6 đến tuần thứ 12, khi những thách thức trong việc kiểm soát các tác dụng phụ được mong đợi.

Lời khuyên ngay lập tức làm tăng niềm tin của bệnh nhân trong việc kiểm soát các triệu chứng liên quan đến điều trị ở mức độ nhẹ và vừa, có thể tác động đáng kể đến chất lượng cuộc sống và khả năng tiếp tục điều trị của bệnh nhân.

Và dữ liệu thử nghiệm cho thấy, không có sự gia tăng khối lượng công việc của bệnh viện, không có sự khác biệt trong việc phân phối hóa chất và không ảnh hưởng đến an toàn của bệnh nhân.

Julia Brown, Giáo sư Nghiên cứu Thử nghiệm Lâm sàng và Giám đốc Viện Nghiên cứu Thử nghiệm Lâm sàng Đại học Leeds, thuộc Trường Y, cho biết: "Nghiên cứu này cung cấp bằng chứng kịp thời và quan trọng cho thấy việc theo dõi bệnh nhân ung thư theo thời gian thực từ xa, đặc biệt cần thiết trong điều kiện đại dịch COVID-19 là khả thi và có thể cải thiện thể chất của bệnh nhân. "

Nguồn: https://www.tienphong.vn/suc-khoe/thu-nghiem-kiem-soat-cac-trieu-chung-ung-thu-hieu-qua-bang-may...Nguồn: https://www.tienphong.vn/suc-khoe/thu-nghiem-kiem-soat-cac-trieu-chung-ung-thu-hieu-qua-bang-may-tinh-1776794.tpo