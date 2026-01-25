Thói quen ăn uống này có thể làm tăng 69% nguy cơ mất trí nhớ

Một nghiên cứu mới dựa trên dữ liệu của hơn 357.000 người ở Anh cho thấy những bữa ăn khiến lượng đường huyết tăng vọt có thể làm tăng mạnh nguy cơ mất trí nhớ.

Đường huyết gia tăng sau bữa ăn là điều bình thường, nhưng tăng quá nhiều, quá nhanh có thể khiến tuyến tụy bị quá tải và dần mất khả năng kiểm soát lượng đường trong máu.

Tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến kháng insulin và trực tiếp gây ra bệnh tiểu đường type 2.

Ngoài ra, đường huyết tăng vọt sau ăn còn có thể làm tăng viêm và tổn thương mạch máu, làm tăng nguy cơ các bệnh tim mạch.

Một số thói quen ăn uống có thể khiến đường huyết tăng vọt sau ăn, làm tăng nguy cơ mất trí nhớ - Minh họa AI: Thu Anh

Trong nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Diabetes, Obesity and Metabolism, nhóm tác giả từ Đại học Liverpool (Anh) chỉ ra rằng mạch máu não cũng có thể bị tổn thương theo cách tương tự.

Về lâu dài, tình trạng này làm suy giảm trí nhớ và khiến nguy cơ mắc bệnh Alzheimer - bệnh phổ biến nhất trong nhóm mất trí nhớ - lên đến 69%.

Nghiên cứu này một lần nữa cho thấy việc để đường huyết tăng đột ngột sau bữa ăn là rất có hại cho cơ thể. Đường huyết tăng đột ngột sau ăn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Đầu tiên, đó là loại thực phẩm bạn chọn có chỉ số đường huyết (GI) cao hay thấp. Một bữa ăn có quá nhiều ngũ cốc tinh chế và đường, ăn quá nhanh.. ví dụ như "qua bữa" vội vã bằng một chiếc bánh, mì gói, đồ ăn nhanh hay đơn giản là quá nhiều cơm mà thiếu các thành phần khác sẽ khiến đường huyết tăng vọt.

Thứ tự ăn cũng quan trọng: Hãy bắt đầu bữa bằng thứ gì đó tiêu hóa chậm, GI thấp như rau củ, trái cây ít ngọt, chất đạm - ví dụ như một phần salad - sau đó hãy ăn những món giàu tinh bột, đường.

Ngoài ra, thói quen ăn xong ngồi một chỗ hay nằm ngay cũng khiến cơ thể không xử lý đường nhanh chóng được, làm đường huyết tăng vọt sau ăn. Vì vậy, hãy vận động nhẹ nhàng sau khi ăn.