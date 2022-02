Thói quen ăn uống để giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Nếu bạn có tiền sử gia đình mắc bệnh tim, có một số lựa chọn về chế độ ăn uống bạn có thể thực hiện để giảm nguy cơ của chính mình.

Uống trà xanh

Theo Eat This, Not That, trà xanh có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch của bạn và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Theo một phân tích tổng hợp đánh giá tổng cộng 9 nghiên cứu, bao gồm 259.267 người được công bố trên Pubmed, những người không uống trà xanh có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn so với những người uống nhiều hơn 1 tách trà mỗi ngày.

Uống trà xanh thường xuyên hơn (1-3 tách mỗi tuần) có liên quan đến việc giảm nguy cơ đột quỵ so với những người uống ít hơn 1 cốc mỗi tuần.

Thêm một số ít quả óc chó vào chế độ ăn uống của bạn mỗi ngày

Thay vì loại bỏ các loại thực phẩm bạn yêu thích khỏi chế độ ăn uống của mình, hãy tích cực bổ sung các loại thực phẩm hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Quả óc chó là nguồn cung cấp tuyệt vời axit alpha-linolenic (ALA) và axit béo thiết yếu omega-3.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, tiêu thụ thực phẩm giàu omega-3 ALA có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim thông qua tác dụng chống viêm. Thêm vào đó, quả óc chó chứa các chất dinh dưỡng có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, bao gồm magiê và kali.

Ngoài ra, một nghiên cứu gần đây từ Harvard cho thấy những người tham gia ăn khoảng một nắm (khoảng 28 gram hoặc hơn) quả óc chó mỗi tuần có nguy cơ tử vong và tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn. Bên cạnh đó, những người tham gia ăn quả óc chó có tuổi thọ cao hơn khoảng 1,3 năm so với những người không ăn quả óc chó.

Thêm dầu ô liu vào chế độ ăn uống của bạn

Dầu ô liu là một nguồn axit béo không bão hòa đơn và polyphenol, đây là những hợp chất thực vật tự nhiên có đặc tính chống oxy hóa.

Dữ liệu gần đây được công bố trên Clinical Nutrition cho thấy rằng, tiêu thụ dầu ô liu có liên quan đến giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ.

Theo một nghiên cứu được công bố trên BMC Medicine, đối với những người có nguy cơ cao, như những người có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch, cứ 10 gram dầu ô liu nguyên chất mỗi ngày sẽ giảm 10% nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Bao gồm trái cây trong chế độ ăn uống mỗi ngày

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Pubmed, ăn nhiều trái cây có thể làm giảm nguy cơ phát triển bệnh tim mạch nhờ các vitamin, chất xơ, khoáng chất và chất phytochemical mà chúng cung cấp.

Nhiều người trong chúng ta thường không ăn đủ khẩu phần trái cây và rau được khuyến nghị mỗi ngày. Nhưng điều mà nhiều người có thể không nhận ra là tất cả các dạng trái cây đều "được tính" vào hạn ngạch tiêu thụ trái cây, bao gồm cả trái cây tươi, nước ép, đông lạnh và trái cây khô, miễn là không thêm đường vào đó, theo Eat This, Not That.

