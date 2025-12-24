Ăn liền lúc 3 gói mì tôm sống, bé trai 13 tuổi tử vong nghi do tắc ruột

Theo NTDV, vụ việc xảy ra vào tháng 8 năm nay tại El Marg, Cairo (Ai Cập). Một cậu bé 12 tuổi đã ăn liền ba gói mì ăn liền sống để bắt chước trào lưu trên mạng xã hội. Chỉ khoảng 30 phút sau, nạn nhân xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng như đau bụng dữ dội và nôn mửa.

Dù được đưa đi cấp cứu, cậu bé không qua khỏi các nhà điều tra đã loại trừ khả năng mì tôm bị nhiễm độc hoặc bảo quản kém dẫn đến hư hỏng sau khi truy tìm điểm bán hàng và lấy mẫu hàng tồn kho để kiểm tra.

Kết quả kiểm tra độc tố đều cho thấy mì tôm không có chất độc. Tuy nhiên, khám nghiệm tử thi đã tiết lộ một điều gây sốc. Nguyên nhân tử vong được nhận định nhiều khả năng nghi do tắc ruột cấp sau khi ăn quá nhiều mì sống cùng lúc.

(Ảnh minh họa: Getty Images)

Các chuyên gia cảnh báo, việc ăn mì ăn liền chưa nấu chín đặc biệt nguy hiểm vì mì có thể trương nở trong hệ tiêu hóa. Trường hợp này, nạn nhân đã ăn tới ba gói mì khô mà không qua chế biến. Bác sĩ Ruchi Gupta chia sẻ với Pune Pulse: “Mì ăn liền được chế biến với mục đích phải nấu chín trước khi ăn. Việc tiêu thụ chúng ở dạng sống với số lượng lớn có thể gây áp lực nghiêm trọng lên hệ tiêu hóa.”

Các báo cáo cũng chỉ ra rằng các loại dầu và bột gia vị ăn cùng mì gói cũng có thể gây kích ứng đường tiêu hóa, làm trầm trọng thêm các triệu chứng nếu tiêu thụ với số lượng lớn. Dù tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe, trào lưu ăn mì tôm chưa nấu vẫn đang lan rộng trên mạng xã hội, khuyến khích người tham gia ăn mì dạng này như một thử thách.

Các chuyên gia y tế bày tỏ lo ngại rằng xu hướng này đang bình thường hóa hành vi ăn uống nguy hiểm, đặc biệt đối với thanh thiếu niên. Ngoài ra, không nên ăn quá nhiều mì ăn liền ngay cả khi đã nấu chín vì những lý do sau:

- Mì ăn liền chủ yếu là carbohydrate tinh chế và chất béo, nhưng lại thiếu hụt trầm trọng các vi chất thiết yếu như protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Việc lạm dụng mì ăn liền thay thế các bữa ăn chính sẽ dẫn đến tình trạng thiếu dinh dưỡng, làm suy giảm năng lượng, yếu hệ miễn dịch và cản trở sự phát triển khỏe mạnh của cơ thể.

- Mì ăn liền chứa lượng natri (muối) và chất béo bão hòa rất cao. Lượng muối dư thừa này là nguyên nhân chính gây tăng huyết áp, buộc tim phải làm việc căng thẳng hơn. Về lâu dài, thói quen ăn nhiều mì có thể làm tăng đáng kể nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm về tim mạch, bao gồm cả đột quỵ.

- Do chứa hàm lượng natri và photpho cao, việc tiêu thụ mì ăn liền thường xuyên tạo ra gánh nặng lớn lên thận. Thận phải liên tục làm việc quá mức để lọc và loại bỏ các chất này. Thói quen này có thể làm giảm sút chức năng thận theo thời gian và tăng nguy cơ hình thành sỏi thận hoặc các vấn đề thận nghiêm trọng khác.

- Ăn quá nhiều mì ăn liền có thể làm tăng nguy cơ mắc Hội chứng chuyển hóa, đây là một tập hợp các yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh tim và tiểu đường type 2. Mì ăn liền góp phần làm tăng cholesterol xấu (LDL), tăng mỡ bụng và gây dao động đường huyết đột ngột, tất cả đều là các yếu tố chính của hội chứng này.