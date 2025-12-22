Tế bào ung thư hình thành như thế nào? Cơ thể cần gì để chống lại sự phát triển của chúng?

Tế bào ung thư hình thành như thế nào trong cơ thể?

Cơ thể của chúng ta liên tục sản sinh ra các tế bào mới. Một tế bào khỏe mạnh bình thường có một vòng đời phát triển, phân chia và chết đi. Còn tế bào ung thư là không tuân theo chu kỳ bình thường này.

Ung thư có thể hình thành ở bất kỳ tế bào nào trong cơ thể và sẽ hoạt động rất khác so với một tế bào bình thường. Thay vì chết đi khi đã không còn hữu ích, tế bào ung thư lại tiếp tục phát triển và phân chia vượt khỏi tầm kiểm soát. Chúng cũng không thể trưởng thành như các tế bào khỏe mạnh khác mà vẫn ở mãi trạng thái chưa hoàn chỉnh.

Mặc dù có nhiều loại ung thư khác nhau, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ việc các tế bào đang phát triển bỗng trở nên bất thường và mất kiểm soát.

Ảnh minh họa.

Tế bào ung thư có đặc điểm gì?

Theo nghiên cứu, một tế bào ung thư khác thường có những đặc điểm sau:

- Phân chia ngoài tầm kiểm soát.

- Không đủ trưởng thành để thực hiện những chức năng cụ thể.

- Phá hủy hệ miễn dịch.

- Không tuân thủ các tín hiệu ngừng phân chia hoặc chết đi.

- Mất tính liên kết và lan rộng vào các bộ phận khác của cơ thể thông qua đường máu hoặc hệ bạch huyết.

- Gây tổn hại cho các mô và cơ quan.

Tế bào ung thư phát triển như thế nào trong cơ thể?

Tế bào ung thư cũng có nhu cầu về oxy và chất dinh dưỡng từ máu như những tế bào bình thường khác để phát triển và tồn tại. Khi các tế bào ung thư không ngừng tăng sinh, khối u cũng dần hình thành. Một khối u nhỏ có thể dễ dàng phát triển nhờ được các mạch máu gần đó nuôi dưỡng.

Tuy nhiên khi khối u càng lớn sẽ cần nhiều nguồn máu hơn để cung cấp đủ cho tất cả tế bào ung thư tiếp tục sản sinh. Vì vậy, các mạch máu mới sẽ hình thành và giúp khối u tăng trưởng ngày một to dần. Thông qua các mạch máu này, tế bào ung thư lại xâm nhập và lây lan đến các bộ phận khác của cơ thể.

Hiện nay, đã có những loại thuốc có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của mạch máu, hay còn gọi là chất ức chế tạo mạch, đang được nghiên cứu và xem xét sử dụng với hi vọng khiến khối u ngừng tăng trưởng, hay thậm chí teo nhỏ lại.

Ảnh minh họa.

Tế bào ung thư: Khi nào nguy hiểm?

Khi khối u trở nên lớn hơn, các tế bào ung thư có thể lan đến các mô xung quanh bằng một lực đẩy. Tế bào ung thư cũng tạo ra các enzyme khiến những tế bào và mô khỏe mạnh khác bị phá vỡ. Ung thư xuất hiện tại các mô lân cận vị trí cũ ban đầu được gọi là tế bào ung thư xâm lấn hoặc ung thư ác tính.

Tế bào ung thư cũng có thể tiến đến các bộ phận khác ở vị trí xa hơn nơi bắt đầu khởi phát của chúng. Quá trình này được gọi là di căn. Các tế bào ung thư di căn là khi chúng tách ra khỏi khối u và di chuyển đến một khu vực mới trong cơ thể thông qua hệ thống máu hoặc bạch huyết.

Hầu hết các bệnh ung thư có xu hướng lây lan sang những cơ quan nhất định, phổ biến là hạch bạch huyết, xương, não, gan và phổi hoặc bất cứ nơi nào.

Các giai đoạn phát triển của ung thư

Các bác sĩ đã xây dựng khái niệm “giai đoạn” dựa trên những nơi xuất hiện tế bào ung thư trong cơ thể so với vị trí bắt đầu. Hệ thống giai đoạn thường được chia làm 4 phần, được sử dụng để phân loại mức độ xâm chiếm và lan rộng của tế bào ung thư.

Trên cơ sở giai đoạn được chẩn đoán mắc ung thư, bác sĩ sẽ tiên lượng diễn biến tiếp theo của căn bệnh, cũng như lựa chọn chính xác phác đồ điều trị và chăm sóc thích hợp.

Ảnh minh họa.

Làm gì để ngăn ngừa tế bào ung thư?

Chuyên gia y tế khuyến cáo, bạn không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ ung thư, nhưng tự bạn có thể giảm nguy cơ mắc bệnh bằng những việc làm cụ thể sau:

Thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng: Cố gắng bổ sung nhiều rau, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt trong chế độ ăn uống của bạn. Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đường, thịt đỏ và thịt chế biến sẵn.

Sàng lọc ung thư: Một số xét nghiệm, như phết tế bào cổ tử cung và nội soi đại tràng, có thể phát hiện các tế bào bất thường trước khi chúng có cơ hội chuyển thành ung thư. Các sàng lọc khác, như chụp X-quang tuyến vú, có thể phát hiện các tế bào ung thư khu trú trước khi chúng bắt đầu di căn.

Không lạm dụng rượu bia: Các loại đồ uống có cồn như rượu có chứa ethanol làm tăng nguy cơ ung thư theo thời gian. Rượu nên được giới hạn ở mức một ly mỗi ngày đối với phụ nữ và hai ly đối với nam giới.

Tránh thuốc lá: Tại Hoa Kỳ, cứ 3 trường hợp tử vong do ung thư thì có 1 trường hợp do hút thuốc. Thuốc lá gây hại baogồm cả xì gà, thuốc lá điếu, tẩu và các sản phẩm thuốc lá không khói.

Tập thể dục đều đặn: Ít hoạt động thể chất có thể làm tăng nguy cơ ung thư. Cố gắng tập thể dục cường độ vừa phải ít nhất 150 phút hoặc vận động mạnh 75 phút mỗi tuần.