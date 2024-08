Tập squat quá mức, cô gái tử vong tại chỗ

Trang Dailymail đưa tin, Ariatna Lizeth Mata Esparza (22 tuổi), sống ở Torreón, Mexico, đột ngột ngã xuống sàn nhà khi đang tập squat với tạ trong một phòng gym vào đầu tháng 8.

Các nhân viên y tế đã nhanh chóng đến hiện trường nhưng không thể cứu sống cô. Cô được tuyên bố đã tử vong ngay tại phòng gym.

Một phát ngôn viên của Văn phòng Tổng chưởng lý địa phương nói rằng, khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị thiếu oxy - một tình trạng khi trong máu có quá ít oxy, điều này có thể do cơ thể gắng sức quá mức.

Ngoài ra, người ta xác định cô cũng bị đột quỵ và đông máu.

Tập squat quá mức, Esparza bị thiếu oxy nghiêm trọng.

Không rõ Esparza đang nâng bao nhiêu trọng lượng, nhưng các chuyên gia cho rằng phụ nữ trung bình có thể squat khoảng 70kg cho một lần tập.

Theo các bác sĩ, thiếu oxy không phải là tình trạng hiếm gặp và có thể do tập luyện ở một nơi quá cao như Torreón, một nơi có độ cao 1097m so với mực nước biển.

Để so sánh, thành phố New York chỉ cao 10m so với mực nước biển, trong khi Los Angeles là 93m so với mực nước biển.

Các bác sĩ nói rằng, khi mọi người tập thể dục ở một nơi quá cao như thế này, cơ thể sử dụng nhiều oxy hơn so với lượng hấp thụ, khiến mức oxy trong cơ thể giảm xuống và tế bào chết đi. Điều này gây ra sự gia tăng huyết áp có thể khiến một mạch máu bị vỡ và dẫn đến xuất huyết não.

Nếu thiếu hụt oxy là mãn tính, nó cũng có thể gây suy yếu mạch máu, làm tăng nguy cơ chảy máu não.

Thiếu oxy cũng có thể làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông bằng cách tăng mức độ các phân tử viêm trong máu.

Những người quen với độ cao lớn thường được bảo vệ khỏi tình trạng này vì cơ thể họ sản sinh ra nhiều hemoglobin hơn để bù đắp, cho phép máu của họ mang nhiều oxy hơn.

Không rõ Esparza có mắc bất kỳ bệnh nền nào không, mặc dù báo cáo địa phương cho biết cô không gặp vấn đề gì về tim.

Trước đó, người ta từng đề xuất rằng, thiếu oxy là yếu tố chính dẫn đến cái chết của cô.

Thiếu oxy gây ra các triệu chứng bao gồm khó thở, thở nhanh, tím tái, da chuyển sang màu xanh hoặc tím và nhịp tim tăng nhanh. Trong trường hợp nghiêm trọng, nó có thể gây tử vong nếu thiếu oxy trong máu dẫn đến tổn thương não hoặc suy nội tạng.

Esparza chuẩn bị trở thành giáo viên mầm non và dự kiến ​​sẽ nhận kết quả kỳ thi vào cùng ngày. Cô cũng là một người yêu động vật, thường xuyên chia sẻ hình ảnh trực tuyến về những con chó có sẵn để nhận nuôi.

Mẹ của cô, Selene Esparza, đã viết trên mạng xã hội: “Cô công chúa của mẹ, cô gái của tôi, con đã bỏ đi và để lại cho mọi người tâm hồn trống rỗng và trái tim tan vỡ. Mẹ yêu con rất nhiều”.

