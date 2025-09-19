Tai nạn bất ngờ trong kỳ trăng mật khiến chàng trai phải cắt bỏ tinh hoàn

Các bác sĩ Nam học, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa cảnh báo "không chủ quan với mọi chấn thương vùng hạ bộ" sau khi tiếp nhận một ca vỡ tinh hoàn, buộc phải cắt bỏ do chủ quan với tổn thương sau va chạm đáng tiếc khi chơi xe đua địa hình.

Theo lời bệnh nhân, anh và vợ mới cưới đang có kỳ nghỉ tuần trăng mật tại Đà Lạt, trong lúc tham gia trò chơi đua xe mô hình, xe của anh đã không may xảy ra va chạm.

(Ảnh minh hoạ).

Cú va chạm khiến vùng hạ bộ của anh đập vào thành xe. Ngay sau tai nạn, bệnh nhân cảm thấy đau nhiều, vùng bìu và bẹn trái bắt đầu sưng nề, bầm tím. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn tiếp tục chơi nốt hai ngày. Khi kết thúc tuần trăng mật và trở về Hà Nội, tình trạng sưng đau không thuyên giảm, bệnh nhân mới quyết định đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà NộiTại bệnh viện, kết quả thăm khám, siêu âm cho thấy tinh hoàn trái đã mất hoàn toàn hình dạng bình thường, toàn bộ nhu mô bị đụng dập nặng nề, kèm theo nhiều máu tụ.

Bệnh nhân được chẩn đoán xác định bị chấn thương vỡ tinh hoàn trái và được chỉ định mổ cấp cứu.

Qua trường hợp này, các bác sĩ cảnh báo, nam giới tuyệt đối không chủ quan với mọi chấn thương vùng hạ bộ. Dù là tai nạn giao thông, tai nạn thể thao hay tai nạn sinh hoạt tưởng chừng đơn giản, bất kỳ va chạm nào vào vùng bìu, bẹn gây đau đớn, sưng nề, bầm tím đều cần được bác sĩ thăm khám và đánh giá tổn thương.

Cách sơ cứu đúng trước khi đến viện:

- Nằm nghỉ, kê cao bìu, chườm mát, mặc quần lót nâng đỡ.

- Không tự nắn chỉnh, không chườm nóng.

- Nếu có vết thương hở, chảy máu nên băng vết thương bằng gạc sạch trước khi tới viện.

Để phòng ngừa tai nạn khi chơi thể thao - giải trí mạo hiểm, chúng ta có thể mặc bảo hộ vùng bẹn, thắt dây an toàn, ngồi đúng tư thế, luyện tập trước khi chơi các trò giải trí mạo hiểm hoặc thực hiện dưới sự hướng dẫn của người có kinh nghiệm. Không nên chơi những trò chơi quá mạo hiểm hoặc dễ gây chấn thương nghiêm trọng.