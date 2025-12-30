Cứu sống bé 15 tuổi sốc sốt xuất huyết nặng, biến chứng tổn thương thận, gan, tụy

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố cho biết đã tiếp nhận một trường hợp trẻ N.Đ.N.Đ. ,15 tuổi, nam, ngụ ở phường Tân Sơn Nhì, thành phố Hồ Chí Minh.

Khai thác bệnh sử, trẻ sốt cao liên tục trong 3 ngày, không đáp ứng hạ sốt, có ho sổ mũi, uống thuốc bác sĩ tư không bớt. Chiều ngày thứ 4, trẻ ói 3 lần ra dịch lợn cợn nâu, mệt, tay chân lạnh, nhập bệnh viên địa phương trong tình trạng: Mạch không bắt được, huyết áp không đo được, chẩn đoán sốc sốt xuất huyết nặng.

Sau khi truyền dịch chống sốc theo phác đồ, em Đ. được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố.

Bệnh nhân được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết dengue nặng suy đa cơ quan. Ảnh: BVCC

Trẻ nhập viện trông tình trạng mạch yếu, chi mát, huyết áp kẹp 90/70mmHg, da nổi bông, phục hồi màu da kéo dài 4-5 giây. Các bác sĩ chẩn đoán trẻ sốc sốt xuất huyết dengue nặng và nhanh chóng triển khai phác đồ chống sốc, truyền albumin 10%, sử dụng thuốc vận mạch dưới hướng dẫn theo dõi áp lực tĩnh mạch trung tâm và huyết áp động mạch xâm lấn.

Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhi tiếp tục diễn biến xấu với sốc kéo dài, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa và suy hô hấp. Ê-kíp điều trị phải đặt nội khí quản thở máy, truyền máu, huyết tương đông lạnh, kết tủa lạnh và tiểu cầu đậm đặc.

Ngoài ra, em Đ. còn bị tổn thương gan thận nặng (men gan trên 1.500 đơn vị/L, creatinine máu trên 450 micromol/L) và tổn thương tụy nặng hiếm gặp (men tụy amylase và Lipase đều trên 1.000 đơn vị/L). Bệnh nhi được lọc máu liên tục và điều trị hỗ trợ gan, tụy.

BS.CKII Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, y văn ghi nhận trên thế giới từ 1981-2024, chỉ có 70 trường hợp sốt xuất huyết dengue có tổn thương tụy nặng. Cơ chế bệnh sinh chưa hoàn toàn rõ ràng, với các giả thuyết chính bao gồm: virus Dengue xâm nhập trực tiếp tế bào tụy gây viêm, phù nề; tổn thương vi mạch dẫn đến thiếu máu cục bộ tụy; phản ứng miễn dịch quá mức với cơn bão Cytokine; rối loạn đông máu gây xuất huyết tụy.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhi xuất hiện nhiễm trùng bệnh viện, tình trạng rối loạn chức năng các cơ quan lúc cải thiện, lúc xấu đi. Sau gần 4 tuần điều trị với 5 đợt lọc máu liên tục, hỗ trợ đa cơ quan và sử dụng kháng sinh phổ rộng, tình trạng của trẻ dần cải thiện. Chức năng gan, thận, tụy trở về bình thường, em được cai máy thở và tỉnh táo.

Bác sĩ Tiến khuyến cáo phụ huynh cần tích cực diệt muỗi, lăng quăng, cho trẻ ngủ trong màn và theo dõi sát để phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh.

Nếu trẻ sốt cao trên 2 ngày kèm một trong các triệu chứng: quấy khóc, bứt rứt hoặc li bì; đau bụng; chảy máu cam, chảy máu chân răng, nôn ra máu hoặc tiêu phân đen; tay chân lạnh, bỏ ăn uống... cần đưa đến bệnh viện ngay.