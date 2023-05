Quý ông có những dấu hiệu bất thường này, cẩn thận ung thư gõ cửa

1. Ngực to có u cục

Nếu nam giới đột nhiên thấy ngực nhô ra thì cần kịp thời đến bệnh viện kiểm tra nội tiết để xem đó có phải là hiện tượng bất thường do rối loạn hệ thống nội tiết hay không. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có thể là do estrogen phát triển quá mức, trong khi nội tiết tố androgen trong cơ thể có thể ức chế sự phát triển của ngực.

Vì vậy, khi rối loạn nội tiết nam, androgen giảm và estrogen tăng sẽ kích thích tuyến vú, gây tăng sản, phì đại tuyến vú. Nếu dùng tay sờ vào và cảm nhận có những cục có thể di chuyển được, thỉnh thoảng có cảm giác đau hoặc sưng tấy thì cần đến ngay bệnh viện để được điều trị.

2. Mệt mỏi về thể chất

Đối với dân văn phòng, làm việc liên tục gây mệt mỏi về thể chất, tuy nhiên tình trạng mệt mỏi này thường được cải thiện sau khi nghỉ ngơi đầy đủ. Tuy nhiên, nếu đã nghỉ ngơi đầy đủ nhưng vẫn có các triệu chứng mệt mỏi về thể chất, thì rất có thể cơ thể bạn đang gặp vấn đề về sức khỏe. Đặc biệt là sau khi xuất hiện bệnh ung thư, sự phát triển và sinh sản của các tế bào ung thư dễ dàng tiêu hao năng lượng dư thừa trong cơ thể con người, từ đó dẫn đến các vấn đề như mệt mỏi quá mức, thiếu sức sống.

3. Tiêu chảy nhiều lần

Tiêu chảy nhiều lần không chỉ liên quan đến bệnh đường tiêu hóa mà còn có thể liên quan đến ung thư tuyến tụy. Trong giai đoạn khởi phát của bệnh ung thư tuyến tụy, bệnh nhân có thể bị tiêu chảy thường xuyên do hệ tiêu hóa bị suy giảm. Hơn nữa, sau khi chức năng tiêu hóa bị tổn hại, thức ăn mà chúng ta ăn vào cơ thể sẽ không thể được cơ thể tiêu hóa bình thường, đồng thời sẽ không tạo thành phân và gây tiêu chảy.

Vì vậy, nếu gặp phải tình trạng này thường xuyên cần đi kiểm tra và điều trị kịp thời nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh. Nếu không, bệnh ung thư sẽ trở nên trầm trọng hơn, ngoài tiêu chảy, ung thư tuyến tụy còn có thể gây khó tiêu và chán ăn.

4. Ho ra máu, đi ngoài ra máu

Nếu xuất hiện những cơn ho kéo dài, rất có thể đó là ung thư phổi giai đoạn đầu. Do đó, nếu tình trạng này xuất hiện thường xuyên thì bạn phải hết sức cảnh giác. Có nhiều lý do khiến phân có máu, chẳng hạn như bệnh trĩ và ung thư. Do đó, khi phát hiện phân có máu, bạn nên đến bệnh viện để kịp thời kiểm tra để loại trừ khả năng ung thư ruột kết.

5. Đau đầu kéo dài

Nhức đầu là triệu chứng lâm sàng thường gặp. Nếu chỉ là một cơn đau đầu không thường xuyên, có lẽ nó sẽ không gây ra tác hại lớn. Tuy nhiên, nếu việc này diễn ra trong thời gian dài thì bạn phải cảnh giác cao độ. Nguyên nhân là do những cơn đau đầu kéo dài hoặc thường xuyên cho thấy sức khỏe đang ở tình trạng nghiêm trọng và đôi khi cơn đau đi kèm với buồn nôn hoặc nôn. Ví dụ, ung thư não có thể làm tăng áp lực nội sọ và gây đau đầu kéo dài. Các triệu chứng lúc đầu nhẹ, sau đó nặng dần, biểu hiện là đau dữ dội dai dẳng hoặc từng cơn.

6. Đau lưng dai dẳng

Điều này có thể khiến bạn hơi ngạc nhiên, nhưng đau lưng dai dẳng thực sự có thể là dấu hiệu sớm của bệnh ung thư. Nguyên nhân là do một số triệu chứng ung thư có thể không xuất hiện cho đến khi ung thư lan đến xương hoặc cột sống. Ung thư tuyến tiền liệt là ung thư di căn đến xương, có thể gây đau thắt lưng, đồng thời gây khó chịu và đau nhức xương.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/quy-ong-co-nhung-dau-hieu-bat-thuong-nay-can-than-ung-thu-go-cua-1465462.ngn