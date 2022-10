Quan hệ tình dục nhiều có làm yếu thận?

BS Hạnh Phúc trả lời:

Nam giới luôn là người ở thế chủ động trong mỗi lần quan hệ, điều này khiến họ thường mất nhiều sức lực do tim phải đập nhanh hơn, cơ bắp phải vận động liên tục. Vì vậy, quan hệ tình dục quá nhiều có thể gây kiệt sức và mệt mỏi, lâu ngày có thể ảnh hưởng đến hệ tim mạch, chức năng thận, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, viêm tinh hoàn, viêm tuyến tiền liệt, và nhiều bệnh lý khác.

Một số người cũng cho rằng do quan hệ nhiều cảm thấy đau mỏi thắt lưng, gần với vị trí của thận nên lo lắng bị bệnh thận. Thực tế, đau có thể là do hoạt động tình dục diễn ra quá mức khiến vùng cơ ở sống lưng mệt mỏi chứ không phải do thận bị yếu.

Ngoài ra, việc quan hệ với tần suất cao có thể gây ra tình trạng giảm ham muốn tình dục. Mức độ thoả mãn sẽ ngày càng ít đi trong những lần quan hệ về sau, nếu kéo dài có thể khiến cả hai ít ham muốn nhau hơn, dần dần có thể chuyển sang trạng thái thờ ơ, lãnh cảm với tình dục.

Quan hệ tình dục quá nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe nam giới

Tần suất quan hệ phù hợp vừa mang lại nhiều lợi ích sức khoẻ vừa giúp gắn kết quan hệ vợ chồng. Hiện không có con số chính xác về tần suất quan hệ vì nó phụ thuộc nhiều yếu tố khác nhau như tuổi tác, tình trạng sức khoẻ của mỗi người. Ở mức độ tương đối, tần suất quan hệ tình dục được quy định như sau:

- 20 - 25 tuổi: Quan hệ tình dục khoảng 3 lần/tuần

- 30 - 50 tuổi: Quan hệ tình dục khoảng 2 lần/tuần

- Trên 50 tuổi: Quan hệ tình dục khoảng 1 lần/tuần, một số người không còn nhu cầu quan hệ nữa.

Tuy nhiên, trong một số hoàn cảnh nhất định cần kiêng quan hệ để bảo vệ sức khoẻ cho đến khi quay lại dần với tần suất ổn định, ví dụ như:

- Người đang mắc bệnh, có thể trạng yếu

- Người gặp các vấn đề về huyết áp, bệnh tim mạch đang trong giai đoạn điều trị

- Người đang trong thời gian hồi phục sau phẫu thuật

Phái mạnh nên duy trì tần suất quan hệ điều độ. Sức khỏe tốt và tinh thần thoải mái sau khi yêu mới là thứ giúp cuộc sống lứa đôi viên mãn. Khi nhận thấy những triệu chứng khác thường do quan hệ nhiều, nên tham khảo ý kiến từ chuyên gia nam khoa. Khám và điều trị bệnh càng sớm càng tốt tránh những ảnh hưởng xấu tới sức khỏe chung và sức khỏe sinh lý.

BS Hạnh Phúc

