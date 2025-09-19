Phương pháp tán sỏi là gì, chỉ định cho ai?
Tán sỏi là phương pháp điều trị tiên tiến hiện nay, can thiệp này ít xâm lấn đạt hiệu quả tối đa, giúp người bệnh nhanh chóng hồi phục sức khỏe.
Theo thông tin từ Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội) hiện có nhiều phương pháp điều trị sỏi thận xếp theo mức độ từ nhẹ đến nặng. Nếu sỏi nhỏ và chưa gây ứ nước thận nhiều, giãn cơ, giảm đau... bác sĩ chỉ định nội khoa.
Đối với phương pháp tán sỏi hiện nay có 3 cách:
Tán ngoài cơ thể: Tán sỏi từ bên ngoài, sỏi vụn tự đào thải ra, sỏi trôi ra có thể gây cơn đau, không tán sỏi to trên 2cm, không cho phép tán nhiều lần.
Tán nội soi ngược dòng: Ống soi đi ngược theo đường tự nhiên đường tiết niệu, tới vị trí sỏi, tán sỏi và lấy được sỏi ra ngay, ưu thế cho sỏi tiết niệu nằm đoạn thấp, đối với sỏi nằm trên cao thì tỷ lệ sạch sỏi thấp.
Tán sỏi đường hầm nhỏ qua da: Tạo 1 đường hầm 6mm xuyên qua da vào trong thận, tán sỏi và lấy được sỏi ra ngay, có thể tán được sỏi thận to.
Với trường hợp không thể tán sỏi, bác sĩ sẽ chỉ định mổ nội soi hoặc mổ mở. Nội soi là chọc 3 lỗ vào trong cơ thể, bộc lộ thận, mở niệu quản hoặc bể thận, lấy cả viên sỏi ra, sau đó khâu lại. Mổ mở là giải pháp cuối cùng, tỷ lệ phải mổ mở của Khoa Ngoại Tiết niệu hiện chỉ khoảng 0,2%.
Bác sĩ sẽ tư vấn và chỉ định chọn phương pháp điều trị nào mang lại hiệu quả tốt nhất cho từng người bệnh dựa vào các yếu tố như vị trí sỏi, kích thước sỏi, ảnh hưởng tới thận ra và các bệnh đi kèm.
Sỏi thận được tạo ra do sự phối hợp của nhiều nguyên nhân như: Uống ít nước, ăn uống nhiều canxi, rối loạn chuyển hóa, dị dạng đường tiết niệu, di truyền... Bệnh thường có triệu chứng đau hố thắt lưng. Ngoài ra, người bệnh có thể đái ra máu, đái buốt, đái rắt.
Để phòng và chữa bệnh sỏi thận bảo vệ sức khỏe, các bác sĩ khuyến cáo mọi người nên uống nhiều nước (trên 2 lít/ngày), việc uống nước còn tránh nguy cơ tái phát nếu người bệnh từng điều trị sỏi thận. Các loại nước cam, nước chanh… rất tốt cho thận.
Bạn nên hạn chế ăn nhiều thịt động vật, có thể thay thịt bằng cá; ăn nhiều rau xanh. Thường xuyên thăm khám và kiểm tra định kì sức khỏe để phát hiện sớm bệnh và có cách điều trị sớm, nhanh chóng, dứt điểm.
Những người từng bị bệnh sỏi thận cần lưu ý đến việc phòng bệnh tái phát để tránh nguy cơ bị suy thận. Khi mắc bệnh sỏi thận, tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị mà phải đến cơ sở y tế chuyên khoa để khám, tư vấn và có hướng điều trị phù hợp.
Sỏi thận là hiện tượng bị lắng cặn muối và khoáng chất bên trong thận có thể nằm yên trong thận hoặc di chuyển đến niệu quản. Hầu hết sỏi thận đều nhỏ và thải ra ngoài theo đường tiểu. Tuy nhiên, một số sỏi khá lớn và không thể di chuyển ra khỏi thận.
Sỏi thận chính là nguyên nhân dễ dẫn đến nhiễm khuẩn đường tiết niệu, nếu không phát hiện đến một giai đoạn nào đó sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm: tắc nghẽn đường tiết niệu, nhiễm trùng đường tiết niệu, viêm bể thận cấp, ứ mủ bể thận, thận ứ nước, suy thận cấp và mạn tính.
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) đã bật khóc, nói lời xin lỗi về vụ 255 bệnh nhân thực hiện tán sỏi bằng máy hỏng suốt 2 năm qua.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-19/09/2025 07:00 AM (GMT+7)