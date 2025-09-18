Bộ Y tế vào cuộc vụ máy hỏng, 255 bệnh nhân vẫn được kê khai tán sỏi

Chiều 18/9, Bộ Y tế đã có văn bản hỏa tốc gửi UBND tỉnh Đắk Lắk liên quan đến sự việc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên hỏng máy laser tán sỏi từ cuối năm 2023 đến nay nhưng vẫn thực hiện dịch vụ kỹ thuật tán sỏi cho người bệnh.

Bộ Y tế đánh giá đây là sự việc nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe người bệnh và gây mất niềm tin của nhân dân đối với ngành y tế. Mặc dù vậy, Bộ Y tế vẫn chưa nhận được báo cáo về vụ việc này.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: VNN

Theo đó, Bộ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung sau.

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cần kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh về Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Bệnh viện phải rà soát quy trình mua sắm, quản lý, sử dụng thiết bị y tế và kỹ thuật tán sỏi.

Đồng thời, kiểm tra điều kiện khám chữa bệnh, cung ứng thuốc, thiết bị y tế, thanh toán chi phí bảo hiểm y tế, báo cáo hoạt động khám chữa bệnh và thanh toán BHYT. Nếu có vi phạm, cần kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể và phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng để điều tra.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk rà soát công tác ký hợp đồng, kiểm tra việc thực hiện hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), giám định, thanh toán, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT từ năm 2023 đến nay với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Cá nhân, tập thể liên quan (nếu có vi phạm) phải được làm rõ trách nhiệm và bị kiểm điểm. Các chi phí khám, chữa bệnh BHYT không đúng quy định (nếu có) cần được xem xét thu hồi.

UBND tỉnh Đắk Lắk cần chỉ đạo kiểm tra toàn diện các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. Công tác mua sắm, quản lý, sử dụng thuốc, thiết bị y tế và các hoạt động chuyên môn cần được rà soát để đảm bảo an toàn cho người bệnh. Quản lý bảo hiểm y tế phải tuân thủ đúng pháp luật.

Mọi vi phạm, nếu có, phải bị xử lý nghiêm. Đồng thời, cần đảm bảo các cơ sở y tế đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

UBND tỉnh Đắk Lắk phải công khai kết quả rà soát, kiểm tra, xử lý trên phương tiện thông tin đại chúng; khẩn trương gửi báo cáo nhanh về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Vụ Bảo hiểm y tế và Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế) trước 13h00 ngày 19/9.

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, có 255 bệnh nhân không được thực hiện dịch vụ tán sỏi laser do máy bị hỏng nhưng các bác sĩ đã kê khai bảo hiểm y tế là thực hiện dịch vụ này.

Trả lời báo chí, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước, Sở phối hợp với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên kiểm tra và phát hiện vụ việc trên.

Theo ông La, các bác sĩ đã không thực hiện đúng quy định khám chữa bệnh của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, đáng lẽ ra khi thực hiện kỹ thuật gì thì phải thông báo cho bệnh nhân rõ nhưng các bác sĩ đã không làm. Ngoài ra, việc máy tán sỏi đã bị hỏng từ tháng 11-2023 nhưng sau đó vẫn kê khai bảo hiểm y tế tán sỏi cho 255 bệnh nhân là vi phạm. Tuy nhiên, ông La cho rằng đây là lỗi cá nhân, chứ không phải hệ thống.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cũng nhìn nhận những thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước như chưa báo cáo kịp thời với UBND tỉnh. Bên cạnh đó, dù đã nắm bắt thông tin từ lâu nhưng hiện ngành y tế vẫn chưa đến thăm hỏi, tìm hiểu tình hình của 255 bệnh nhân.

Tuy nhiên, theo ông La, ngành y tế đang phối hợp với công an để làm "rõ người, rõ việc" nên không có chuyện bao che, bưng bít thông tin. Sở Y tế cũng đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên mời các bác sĩ giỏi trong tỉnh, thậm chí là chuyên gia đầu ngành để tổ chức kiểm tra sức khỏe cho toàn bộ 255 bệnh nhân.