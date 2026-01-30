Phụ nữ đã "trùng tu" vòng 1 có nên chơi pickleball?

Mới đây, mạng xã hội nóng lên với câu chuyện của một phụ nữ phát hiện bị vỡ túi ngực sau nhiều năm nâng ngực, trước đó người này chơi pickleball thường xuyên đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác.

Theo chia sẻ, cô nâng ngực khoảng 5-6 năm, chơi pickleball gần như mỗi ngày, bỗng phát hiện túi ngực phải bị vỡ khi đi kiểm tra sức khỏe. Đáng nói, cô không hề có bất kỳ triệu chứng bất thường nào, không đau, không sưng, không biến dạng.

Câu chuyện của người phụ nữ nhận được nhiều sự quan tâm

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng phụ nữ, đặc biệt là những người vừa nâng ngực, vừa đam mê các môn thể thao.

Về vấn đề này, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam chia sẻ điều quan trọng không phải là "có chơi hay không", mà là "chơi sao cho không phá dáng, không làm khó cơ thể". Sau đây là phân tích và lời khuyên của bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng:

"Chơi nữa hay nghỉ?" – Câu hỏi ám ảnh sau nâng ngực

Ngay sau khi lành mổ, nhiều người chọn giải pháp an toàn nhất là… tạm biệt luôn thể thao. Nỗi sợ thường là: túi nổ, túi lệch, bao xơ co cứng hay ngực xệ sớm. Thực tế, với túi silicon đời mới, đặt đúng kỹ thuật, nguy cơ "nổ túi vì chơi pickleball" là cực kỳ thấp; ngực cũng không "sụp" chỉ vì vài buổi smash.

Điều bạn cần quan tâm hơn là thời điểm quay lại sân và cách tăng dần cường độ. Sau mổ, cơ thể cần thời gian để mô lành, bao xơ ổn định quanh túi. Nếu bạn nóng vội quay lại với cường độ như trước khi mổ, cơ, da, dây chằng và khoang túi chưa kịp thích nghi sẽ bị "sốc quá tải". Ngược lại, nếu bạn bắt đầu bằng những buổi chơi nhẹ, thời lượng ngắn, kết hợp khởi động kỹ và áo ngực hỗ trợ tốt, cơ thể có cơ hội làm quen dần mà không bị quá tải.

Một điểm nữa ít người để ý: mỗi ca mổ là một câu chuyện riêng. Vị trí đặt túi, kích thước, độ dày mô, có treo sa trễ kèm theo không… đều ảnh hưởng đến việc bạn nên quay lại chơi vào lúc nào và với cường độ ra sao. Vì vậy, lời gợi ý an toàn nhất là: hãy coi buổi tái khám sau mổ như buổi "được cấp phép trở lại sân", hỏi kỹ bác sĩ về những động tác nên tránh trong 3–6 tháng đầu.

Túi có thể bền nhưng da và dây chằng thì không dai/chắc

Túi ngực được thiết kế để chịu lực nén, lực va chạm mức sinh hoạt bình thường, kể cả khi bạn chạy, nhảy, smash. Điều "yếu" hơn túi lại là da và hệ dây chằng Cooper – những "sợi dây treo" giữ cho bầu ngực đứng, gọn, tròn. Khi bạn thêm một khối túi nặng vài trăm gram vào, mỗi bước chạy, mỗi cú phanh gấp đều kéo những cấu trúc này căng hơn trước.

Ở tuổi 30–40, da đã mất dần collagen, elastin, khả năng đàn hồi không còn như tuổi 20. Nếu bạn chơi 3–4 buổi/tuần, mỗi buổi 2–3 tiếng, đồng nghĩa với việc mỗi tuần có hàng trăm, hàng nghìn lần ngực nảy lên, rơi xuống, lắc sang ngang. Nếu phía ngoài không có áo ngực đủ chắc để "giữ hộ", da và dây chằng sẽ phải gánh hết, mau mệt và giãn nhanh hơn. Kết quả là ngực có xu hướng chảy thấp hơn, cực trên xẹp, núm vú chúc xuống dù túi bên trong chưa hề hỏng.

Đặc biệt, trước kỳ kinh, mô vú giữ nước, căng và nặng hơn.

Đây là thời điểm nhiều chị em thấy ngực nặng tức, chỉ một vài pha chạy hoặc nhảy cũng thấy khó chịu hơn bình thường. Đó là lúc bạn nên tự cho mình quyền giảm cường độ, chọn áo ôm hơn, thậm chí rút ngắn thời lượng chơi, thay vì cố "chịu đựng" để đủ số set.

Rất nhiều phụ nữ đã "trùng tu" vòng 1 lo lắng không thể chơi pickleball

Pickleball có một lợi thế: giao bóng dưới tay, sân nhỏ, bóng nhẹ, nên số lần bạn phải vươn tay hết cỡ trên đầu ít hơn tennis. Nhưng các pha smash, chụp bóng trên cao, đổi hướng liên tục ở khu vực lưới vẫn khiến ngực và túi chịu lực xoắn, giật ngang đáng kể. Vì vậy, dù đặt trên hay dưới cơ, câu chuyện "áo gì, chơi thế nào, tăng cường ra sao" vẫn đóng vai trò quyết định.

Áo ngực đóng vai trò quan trọng

Nếu coi túi là "động cơ", thì áo ngực thể thao chính là "bộ khung" giữ mọi thứ ở đúng vị trí khi bạn chơi sung. Áo ren, áo mút mỏng, bralette hay mấy loại "áo sport" mềm cho yoga thường không đủ cho một buổi Pickleball cường độ cao. Bạn cần áo thiết kế cho vận động mạnh, ôm riêng từng bầu ngực, bản lưng chắc, dây vai vững, khi nhảy thử hoặc chạy tại chỗ ngực gần như không "nhảy múa". Nhiều chị em chọn mặc hai lớp: bên trong áo định hình từng cup, bên ngoài áo crop-top ôm ép nhẹ để cảm giác yên tâm hơn.

Về kỹ thuật chơi, hãy ưu tiên di chuyển chân thay vì rướn tay quá mức. Thêm một hai bước, hạ trọng tâm, dùng chân và thân để tiếp cận bóng sẽ giúp giảm biên độ kéo căng cơ ngực và lực giật lên túi. Trước và sau buổi chơi, dành vài phút khởi động, giãn nhẹ vùng vai – ngực – lưng trên để cơ bớt co cứng, tuần hoàn quanh vùng túi tốt hơn. Những thứ nghe có vẻ "nhỏ nhặt" này lại là thứ quyết định bạn chơi bền 5 năm hay 15 năm.