Phát hiện ký sinh trùng 18cm trong não sau 1 năm nuốt mật rắn

Một người đàn ông họ Lý sống tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng khi các bác sĩ phát hiện trong não ông có một con ký sinh trùng dài tới 18cm. Đây chính là nguyên nhân gây ra hàng loạt triệu chứng bất thường về sức khỏe mà ông đã phải chịu đựng suốt hơn một năm qua.

Theo đó, từ tháng 4 năm ngoái, ông Lý bắt đầu nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường trong cơ thể, và tình trạng này ngày càng trở nên nghiêm trọng. Một trong những triệu chứng đáng chú ý nhất là vấn đề về thị lực. Mắt trái của ông thường xuất hiện các mảng giống như hình ảnh bị che mờ bằng ô vuông, tương tự như một bức tranh ghép. Bên cạnh đó, ông còn thường xuyên cảm thấy có dị vật trong mắt, gây khó chịu.

Ông Lý nhập viện.

Ban đầu, ông Lý đi khám tại phòng khám mắt gần nhà nhưng bác sĩ cho biết "không phát hiện bất thường”. Tuy nhiên, đến cuối tháng 7 vừa qua, ông đột ngột bị ngất xỉu, trước mắt tối sầm, toàn thân co giật, miệng sùi bọt và cơ thể cứng đờ. Sau đó, ông quyết định tới bệnh viện lớn để kiểm tra toàn diện.

Kết quả MRI (chụp cộng hưởng từ) cho thấy trong não ông Lý có một con ký sinh trùng đang sống và di chuyển, chính là nguyên nhân khiến cơ thể xuất hiện nhiều triệu chứng kỳ lạ. Các bác sĩ đã lập tức tiến hành phẫu thuật mở hộp sọ để lấy con sán dây sparganum (gây bệnh nhiễm sán nhái). May mắn là ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Khi lấy ra đo, con ký sinh trùng dài đến 18cm, khiến cả ê-kíp phẫu thuật vô cùng sửng sốt.

Bác sĩ gắp ra ký sinh trùng dài 18cm.

Sau khi tỉnh lại, bác sĩ hỏi về thói quen ăn uống, ông Lý thừa nhận nhiều năm trước từng ăn sống 3–4 túi mật rắn. Ông kể: “Bắt được con rắn, tôi mổ bụng lấy mật, không làm vỡ mà bỏ thẳng vào miệng nuốt luôn”. Đây có thể là nguyên nhân khiến ký sinh trùng xâm nhập vào cơ thể ông và cuối cùng ký sinh trong não.

Các bác sĩ cảnh báo, để phòng ngừa căn bệnh nhiễm sparganum nguy hiểm này, cần nhớ kỹ “3 không”:

- Không uống nước chưa đun sôi

- Không ăn thịt sống

- Không dùng thịt sống để đắp lên vết thương

Chỉ cần tuân thủ những nguyên tắc trên, nguy cơ lây nhiễm loại ký sinh trùng đáng sợ này sẽ giảm đi rất nhiều.