Nuốt viên pin cúc áo, bé gái 2 tuổi thủng động mạch chủ, chết thương tâm

Buổi sáng Chủ nhật tưởng như bình thường ấy đã trở thành ký ức kinh hoàng với gia đình Stacy Nicklin ở thành phố Stoke-on-Trent (hạt Staffordshire, Anh), khi bé gái 2 tuổi Harper-Lee Fanthorpe vô tình nuốt phải một viên pin cúc áo. Vật nhỏ bé này gây bỏng nghiêm trọng thực quản và làm thủng động mạch chủ, khiến các bác sĩ không thể cứu sống bé.

Theo lời kể của người mẹ, Stacy Nicklin (40 tuổi), buổi sáng hôm đó Harper-Lee cứ chỉ tay vào miệng. Hành động này vốn không xa lạ, bởi bé thường xuyên bị viêm amidan nhiễm trùng. Nghĩ rằng con chỉ khó chịu ở cổ họng, Stacy ru Harper-Lee ngủ trước khi rời nhà đi làm.

“Tôi đã nói với con bé rằng cổ họng của con sẽ sớm đỡ hơn. Tôi hoàn toàn không biết con đang cố nói với tôi rằng nó đã nuốt phải thứ gì đó", Stacy nghẹn ngào nhớ lại.

Bé Harper-Lee.

Khoảng 1 giờ sau khi đến chỗ làm, Stacy bỗng cảm thấy bất an và kiểm tra điện thoại. Cô thấy nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn khó hiểu từ con gái lớn Jamie-Leigh, 23 tuổi. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Stacy lập tức gọi Facetime về nhà. Hình ảnh hiện ra khiến cô bàng hoàng: Harper-Lee toàn thân dính đầy máu.

Một đồng nghiệp vội vã chở Stacy quay về. Khi cô đến nơi, Harper-Lee đã được đưa lên xe cứu thương. Các nhân viên y tế cho biết họ buộc phải chờ bác sỹ vì chưa từng gặp trường hợp tương tự và không xác định được máu chảy ra từ đâu.

Harper-Lee nhanh chóng được chuyển tới Bệnh viện Đại học Hoàng gia Stoke. Tại đây, các bác sỹ nội soi để tìm nguyên nhân xuất huyết và đưa ra kết luận đau lòng. Một viên pin cúc áo, nghi là lấy từ điều khiển đèn LED trong nhà, bị mắc kẹt bên trong cơ thể bé. Viên pin gây bỏng hóa học nghiêm trọng, ăn mòn và xuyên qua thực quản, đâm thủng động mạch chính dẫn đến tim.

Tình trạng của Harper-Lee nguy kịch đến mức các bác sỹ cho biết cần chuyển bé tới Bệnh viện Nhi đồng Birmingham, đồng thời cũng thừa nhận rằng cơ hội sống sót vô cùng mong manh.

“Khi họ nói con bé nuốt phải pin, tôi vẫn không nghĩ rằng con sẽ không qua khỏi. Rồi họ nói thẳng rằng bé sẽ không sống được. Tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi chỉ biết cầu xin họ: ‘Làm ơn hãy cố gắng hết sức để cứu con gái bé bỏng của tôi'", Stacy kể.

Theo lời người mẹ, khoảnh khắc ám ảnh nhất là khi bác sỹ quay sang nói lời xin lỗi: “Tất cả những gì tôi nhớ là anh ấy nói: ‘Tôi rất xin lỗi’. Sau đó tôi bị sốc và ngã xuống sàn. Tôi cứ nói rằng tôi cần phải đi báo cho các con gái khác của tôi, nhưng thực ra chúng đã biết rồi. Chúng nghe thấy tiếng tôi hét lên, một tiếng hét chói tai đến mức không thể quên".

Harper-Lee qua đời ngày 21/5/2021, để lại nỗi đau khôn nguôi cho mẹ và hai chị gái là Jamie-Leigh và Kyla, 18 tuổi.

Harper-Lee ra đi để lại nỗi đau khôn nguôi cho mẹ và hai chị gái.

5 năm trôi qua, nỗi mất mát vẫn đè nặng lên cuộc sống của Stacy. “Cuộc sống trong 5 năm qua thật sự rất khó khăn. Tôi vẫn đang đau buồn. Tôi đã mất đi nhiều tình bạn và thậm chí là các mối quan hệ gia đình, bởi họ gợi tôi nhớ đến Harper-Lee", người mẹ chia sẻ.

Stacy cho biết, cô gần như không còn gặp gỡ hay trò chuyện với những người từng thân thiết với con gái mình. “Mỗi lần nhìn thấy họ, tôi lại thấy hình ảnh của con bé. Điều đó khiến tôi không thể chịu đựng được", cô nói.

Sau đó, cố gắng vượt qua nỗi đau, Stacy quyết định biến bi kịch của gia đình thành lời cảnh báo cho cộng đồng. Cô tích cực tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức về mức độ nguy hiểm của pin cúc áo đối với trẻ nhỏ, vật dụng phổ biến trong điều khiển, đồ chơi, đồng hồ hay thiết bị điện tử.

Stacy chụp ảnh cùng Harper-Lee.

“Tôi đã hứa với con gái là sẽ không để cái chết của con trở nên vô nghĩa. Tôi không muốn bất kỳ gia đình nào khác phải trải qua những gì tôi, Jamie-Leigh và Kyla đã trải qua", Stacy khẳng định.

Câu chuyện của Harper-Lee là lời nhắc nhở đau xót về mối nguy hiểm tiềm ẩn từ những vật nhỏ bé trong gia đình. Chỉ một viên pin cúc áo, tưởng chừng vô hại, cũng có thể cướp đi sinh mạng của những đứa trẻ.