Có dấu hiệu này cần nghĩ ngay đến ung thư thực quản

Theo TS.BS. Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện K, ở giai đoạn đầu, triệu chứng báo hiệu của ung thư thực quản thường không đặc hiệu, dễ gây lầm tưởng với những bệnh lý thông thường khác.

Bệnh nhân có thể có cảm giác thức ăn dính, khó nuốt, nhưng vẫn nuốt được nếu nhai kỹ.

Một số bệnh nhân có cảm giác nóng rát, khó chịu sau xương ức.

(Ảnh minh họa).

Ở giai đoạn tiến triển tại chỗ: Nghẹn thức ăn đặc tăng dần gây ra do khối u bít tắc lòng thực quản.

Sút cân liên quan tới nuốt nghẹn, tới thay đổi chế độ ăn và sự phát triển của khối u.

Trào ngược nước bọt hoặc thức ăn: gặp ở một số bệnh nhân giai đoạn tiến triển.

Có thể gặp viêm phổi do trào ngược.

Khàn tiếng nếu dây thần kinh thanh quản quặt ngược bị u xâm lấn.

Thiếu máu, thiếu sắt do mất máu mạn tính từ khối u là dấu hiệu rất thường gặp.

Ít khi có biểu hiện nôn ra máu, đi ngoài phân đen, hay trào ngược ra dịch có máu. Xuất huyết tiêu hóa ồ ạt xảy ra khi u ăn mòn động mạch chủ, phổi hay động mạch phế quản.

Dò khí quản là biến chứng muộn của bệnh, xảy ra khi ung thư xâm lấn trực tiếp từ lòng thực quản vào lòng khí quản (đường thở, nằm ngay phía trước thực quản trong lồng ngực). Bệnh nhân ho không kiểm soát được và thường xuyên viêm phổi. Thời gian sống thêm của những bệnh nhân này là dưới 4 tuần.

Ung thư thực quản sẽ được phân biệt với một số bệnh lành tính cũng gây nuốt nghẹn như: Túi thừa thực quản, co thắt tâm vị, nuốt nghẹn do rối loạn tâm thần, viêm hẹp thực quản do bệnh trào ngược dạ dày – thực quản, sẹo hẹp thực quản do uống nhầm acid, kiềm, nuốt mật nóng. Bên cạnh đó, một số bệnh khối u vùng cổ và trung thất đè vào thực quản, ung thư cực trên dạ dày cũng gây nuốt nghẹn.

Để phân biệt, các bác sĩ sẽ hỏi quá trình bệnh, tuổi, tính chất và tiến triển của nuốt nghẹn, chụp phim thực quản và nội soi để phân biệt được. Ngoài ra, rất lưu ý rằng có thể gặp tình trạng ung thư nhiều ổ vùng mũi họng, phế quản đồng thời với ung thư thực quản nên các bác sĩ sẽ cần nội soi mũi họng, khí phế quản, chụp cắt lớp lồng ngực cho người bệnh một cách có hệ thống trong quá trình chẩn đoán, tránh bỏ sót tổn thương phối hợp.

Bác sĩ khuyến cáo, nếu có những dấu hiệu kể trên, người dân hãy nhanh chóng tới các cơ sở y tế chuyên khoa để có thể được các bác sỹ thăm khám và chẩn đoán nhằm phát hiện sớm và điều trị tích cực.

