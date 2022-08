Nữ diễn viên Hàn Quốc từng qua đời vì ung thư dạ dày tuổi 35, căn bệnh nguy hiểm đến mức nào?

Jang được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày vào tháng 9 năm 2008, khi cô đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Cô ấy nghĩ mình chỉ bị loét dạ dày, nhưng thực chất lại là ung thư.

Sau khi giành chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu tỉnh Chungcheong Nam năm 1992, Jang bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một người mẫu. Cô xuất hiện lần đầu tiên với vai trò diễn viên vào năm 1997 trong loạt phim truyền hình "Thiên thần trong tôi" (KBS).

Cô tiếp tục xuất hiện thường xuyên hơn trên truyền hình. Thành công lớn đầu tiên của Jang là bộ phim "The Foul King" vào năm 2000, và từ đó nữ diễn viên được tin tưởng trong nhiều bộ phim như "The Siren" (2000), "Sorum" (2001), "Over the Rainbow" (2002), “The Scent of Love” (2003) và “Singles” (2003).

Trong bộ phim kinh dị “Sorum”, Jang đã vào vai một người vợ bí ẩn và giành được giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh.

"The Scent of Love" cũng là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của cô, trong đó Jang đóng vai một bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày.

Cùng với đóng phim, nữ diễn viên cũng xuất hiện trong nhiều quảng cáo ở các lĩnh vực khác nhau, từ mỹ phẩm đến điện tử.

Ung thư dạ dày bắt đầu khi các tế bào ung thư hình thành trong lớp niêm mạc bên trong dạ dày. Những tế bào này có thể phát triển thành một khối u. Ung thư dạ dày thường phát triển chậm trong nhiều năm, thường được phát hiện ở những người trong độ tuổi từ 60 đến 80.

Hầu hết tất cả các bệnh ung thư dạ dày (khoảng 95%) đều bắt đầu từ mô tuyến nằm trong dạ dày. Khối u có thể di căn dọc theo thành dạ dày hoặc có thể phát triển trực tiếp xuyên qua thành và xâm lấn vào máu hoặc hệ thống bạch huyết. Khi vượt ra ngoài dạ dày, ung thư có thể di căn sang các cơ quan khác.

Nguyên nhân nào gây ra ung thư dạ dày?

Các nhà khoa học không biết chính xác điều gì khiến các tế bào ung thư bắt đầu phát triển trong dạ dày. Nhưng có 1 số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Một trong số đó là nhiễm một loại vi khuẩn phổ biến, H.pylori, gây ra các vết loét dạ dày.

Ngoài ra, những yếu tố khác dễ dẫn đến căn bệnh này bao gồm:

- Hút thuốc

- Béo phì

- Chế độ ăn nhiều thực phẩm hun khói, ngâm chua hoặc mặn

- Uống rượu thường xuyên

- Đã từng phẫu thuật viêm loét dạ dày

- Nhóm máu A

- Nhiễm vi rút Epstein-Barr

- Một số gen đặc biệt

- Làm việc trong các ngành công nghiệp than, kim loại, gỗ hoặc cao su

- Tiếp xúc với amiăng

- Tiền sử gia đình bị ung thư dạ dày

- Các yếu tố di truyền như bệnh đa polyp tuyến gia đình, hội chứng Lynch và hội chứng Peutz-Jeghers

Các triệu chứng của ung thư dạ dày là gì?

Ngay từ sớm, ung thư dạ dày có thể gây ra:

- Khó tiêu

- Cảm thấy đầy hơi sau khi ăn

- Ợ nóng

- Buồn nôn nhẹ

- Ăn không ngon miệng

Chỉ bị khó tiêu hoặc ợ chua sau bữa ăn không có nghĩa là bạn bị ung thư. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài và thường xuyên, bạn nên đi khám bác sĩ.

Khi khối u dạ dày phát triển, bạn có thể có các triệu chứng nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như:

- Đau bụng

- Máu trong phân

- Nôn mửa

- Giảm cân không có lý do

- Khó nuốt

- Da hoặc mắt hơi vàng

- Đầy bụng

- Táo bón hoặc tiêu chảy

- Suy nhược, luôn cảm thấy mệt mỏi

- Ợ nóng

Làm thế nào được chẩn đoán ung thư dạ dày?

Các bác sĩ thường không kiểm tra định kỳ ung thư dạ dày. Đó chủ yếu là vì nó không phổ biến, vì vậy việc kiểm tra thêm thường không hữu ích.

Tuy nhiên, nếu bạn có nguy cơ mắc bệnh cao hơn, hãy nói chuyện với bác sĩ để biết cách theo dõi. Để biết bạn có bị ung thư dạ dày hay không, bác sĩ sẽ khám sức khỏe. Họ cũng sẽ hỏi về tiền sử bệnh để xem liệu bạn có bất kỳ yếu tố nguy cơ nào đối với ung thư dạ dày hoặc có thành viên nào trong gia đình từng mắc bệnh này hay không. Sau đó, họ có thể chỉ định bạn thực hiện 1 số xét nghiệm, gồm:

- Xét nghiệm máu để tìm các dấu hiệu ung thư trong cơ thể

- Nội soi. Bác sĩ sẽ đưa một ống mềm, mỏng có camera nhỏ xuống cổ họng để nhìn vào dạ dày của bạn.

- Chụp GI Series trên. Bạn sẽ uống một chất lỏng có chứa bari. Chất lỏng bao phủ dạ dày của bạn và làm cho nó hiển thị rõ ràng hơn trên X-quang.

- Chụp cắt lớp. Đây là một loại tia X cực mạnh giúp chụp ảnh chi tiết bên trong cơ thể bạn.

- Sinh thiết. Bác sĩ sẽ lấy một mẩu mô nhỏ từ dạ dày của bạn để xem xét các dấu hiệu của tế bào ung thư dưới kính hiển vi. Họ có thể làm điều này trong khi nội soi.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/nu-dien-vien-han-quoc-tung-qua-doi-vi-ung-thu-da-day-tuoi-35-can-benh-ng...Nguồn: https://baogiaothong.vn/nu-dien-vien-han-quoc-tung-qua-doi-vi-ung-thu-da-day-tuoi-35-can-benh-nguy-hiem-den-muc-nao-d564059.html