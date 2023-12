Những việc tránh tuyệt đối không làm khi trời chuyển lạnh kẻo nguy hiểm cho sức khoẻ

Uống rượu để làm ấm người

Đúng là uống rượu giúp cơ thể ấm lên nhanh chóng nhưng đây lại là thói quen không được các chuyên gia sức khỏe khuyến khích, nhất là trong những ngày trời lạnh nhiều. Vì cồn làm cơ thể cảm thấy ấm nóng trong một thời gian ngắn nào đó, nhưng đồng thời cũng kích thích trao đổi nhiệt, khiến cơ thể bị mất nhiệt nhanh chóng.

Các chuyên gia khuyên chúng ta mang theo cồn, nhưng chỉ để thoa ngoài da. Khi bộ phận nào đó của cơ thể bị lạnh cóng, hãy dùng cồn xát lên da và ủ ấm, bạn sẽ cảm thấy nóng lên rất nhanh.

Uống nước quá nóng trước khi ra ngoài

Trà nóng hoặc bất kỳ đồ uống nóng nào đều làm tăng lưu thông máu và cải thiện cơ chế phòng vệ của cơ thể. Tuy nhiên, đồng thời những đồ uống này cũng làm cho các mạch máu mở rộng. Điều này có nghĩa rằng khi bạn ra ngoài trời lạnh, nhiệt độ cơ thể sẽ nhanh chóng giảm xuống. Nếu thực sự cần uống một thứ gì đó trước khi ra ngoài, hãy uống nước ấm thay vì nước nóng.

Đi tất 24/24 giờ

Đôi chân luôn là bộ phận mà chúng ta cần hết sức chú ý giữ gìn, nhất là trong những ngày trời rét đậm rét hại. Tuy nhiên, không phải thế mà bạn nên đi tất suốt cả ngày lẫn đêm.

Thói quen đi tất ngay cả khi đi ngủ có thể khiến đôi chân bị bí hơi, mồ hôi không thoát ra được khiến ảnh hưởng giấc ngủ, thậm chí về lâu dài có thể gây bệnh thấp khớp.

Để bụng đói khi đi ra ngoài

Nếu để bụng quá đói mà đi ra ngoài trời lạnh thì cơ thể của bạn sẽ nhanh bị nhiễm lạnh, thậm chí còn dễ hạ thân nhiệt, gây nguy hiểm lớn cho tính mạng.

Do cơ thể muốn sản xuất nhiệt lượng và làm ấm người thì trước tiên cần được cung cấp năng lượng đầy đủ nhất. Trong khi đó, năng lượng từ cơ thể bạn được tiếp nhận vào thông qua những loại thực phẩm mà bạn tiêu thụ trong ngày.

Thế nên, trong những ngày lạnh, bạn nên chú ý bổ sung năng lượng đầy đủ từ các bữa ăn, tránh để bụng đói khi ra đường và tuyệt đối không bỏ bữa sáng để hoạt động cơ thể tốt cho cả ngày.

Tập thể dục ngoài trời quá lạnh

Thói quen tập thể dục là rất tốt nhưng nếu thời tiết quá lạnh thì bạn không nên tập thể dục ngoài trời, đặc biệt là vào sáng sớm hoặc buổi tối lạnh lẽo.

Nếu muốn tập thể dục để giữ gìn sức khỏe thì bạn có thể tập trong nhà hoặc nếu tập ngoài trời thì cần khởi động thật kỹ cho nóng người và nên đợi lúc thời tiết bớt lạnh rồi hãy tập sẽ an toàn hơn.

Tắm nước lạnh

Có nhiều bạn chịu lạnh giỏi nên cứ nghĩ tắm nước lạnh không sao nhưng thật ra nếu cơ thể bị nhiễm lạnh bất ngờ thì hậu quả nghiêm trọng nhất có thể gây ra là bất tỉnh, hôn mê, thậm chí đột quỵ và tử vong.

Do đó, khi nhiệt độ thời tiết giảm thấp thì bạn nên nhớ tắm nước nóng và tắm thật nhanh, đặc biệt bạn không nên tắm quá khuya để bảo vệ sức khỏe an toàn hơn qua mùa đông giá lạnh năm nay.

Ăn – uống đồ lạnh

Nhiều người thường xuyên ăn uống những món lạnh bất kể mùa đông hay mùa hè. Điều này có thể do sở thích hoặc do không có thời gian chế biến hay hâm nóng để sử dụng. Khi trời lạnh, thói quen này sẽ làm tăng khả năng mắc các bệnh về hô hấp như viêm họng, ho, viêm phổi… Do đó, bạn nên tránh dùng thức ăn đã bị lạnh, uống nước ấm hoặc sử dụng rất ít đá.

Uống quá ít nước

Vào mùa đông nói chung, nhiều người trở nên lười uống nước . Trong thời tiết rét đậm rét hại, thói quen này càng dễ phát sinh. Điều này khiến cơ thể không được cung cấp đủ nước, dẫn đến sức đề kháng bị suy giảm, làn da trở nên khô ráp, sạm hơn, thiếu độ căng bóng tự nhiên.

