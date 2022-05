Những thực phẩm "đại kỵ" với dưa chuột, chớ dại mà ăn chung kẻo hại thân

Thứ Tư, ngày 18/05/2022 08:00 AM (GMT+7)

Dưa chuột khi kết hợp với những thực phẩm đại kỵ có thể trở thành ‘thuốc độc’ gây hại cho sức khỏe của người dùng.

Những thực phẩm đại kỵ với dưa chuột

Cà chua

Chúng ta thường hay dùng cà chua và dưa chuột trong những món salad. Tuy nhiên, đây là một sự kết hợp không mang lại lợi ích cho sức khỏe.

Nguyên nhân là do dưa chuột có chứa một loại enzyme catabolic. Nó có thể phá hủy hàm lượng vitamin C có trong các loại rau khác. Trong khi đó, cà chua chứa nhiều vitamin C. Khi ăn chung 2 loại quả này với nhau, vitamin C trong cà chua sẽ bị phân hủy bởi enzyme catabolic trong dưa chuột và làm mất giá trị dinh dưỡng.

Lạc (đậu phộng)

Dưa chuột và lạc cũng là hai nguyên liệu thường xuyên xuất hiện trong các món nộm, salad. Tuy nhiên, đây là một sự kết hợp không khoa học.

Dưa chuột vị ngọt, tính lạnh, thường dùng để ăn sống. Trong khi đó, lạc chứa nhiều chất béo. Khi thực phẩm lạnh gặp chất béo sẽ làm tăng tính trơn trượt và có thể gây ra tiêu chảy. Do đó, đây là hai thực phẩm không nên dùng chung với nhau. Đặc biệt là những người có hệ tiêu hóa kém, nên tránh ăn hai thực phẩm này cùng lúc.

Nấm

Nấm là thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng, giàu vitamin nhóm B, D… và chất xơ. Ăn nấm có thể giúp giải độc, loại bỏ chất béo giúp đẹp da và tim khỏe mạnh. Tuy nhiên, khi thường xuyên kết hợp nấm với dưa chuột không những làm giảm tác dụng của hai loại rau quả này mà ngược lại, còn gây hại cho sức khỏe.

Hoa quả giàu vitamin C

Dưa chuột có men phân giải vitamin C nên bạn cũng không nên kết hợp dưa chuột với hoa quả giàu vitamin C như chanh, quýt… Nếu kết hợp sẽ khiến vitamin C không được hấp thụ trọn vẹn.

Cải bó xôi với dưa chuột

Cải bó xôi được biết đến là loại rau chứa nhiều sắt, axit folic mà axit folic lại là chất không hòa tan chuyển hóa thành axit oxalat khi đi vào trong cơ thể, dẫn tới khó tiêu. Bên cạnh đó, cải bó xôi cũng là loại rau giàu vitamin C. Nếu kết hợp với dưa chuột, vitamin C sẽ bị phá hủy và làm giảm hoạt tính của thực phẩm.

Cần tây

Cần tây cũng là loại thực phẩm chứa nhiều vitamin C, chính vì thế ăn dưa chuột với cần tây sẽ tạo điều kiện cho lượng enzyme trong loại quả này phá hủy hàm lượng vitamin C, làm giảm sự hấp thụ vitamin C của cơ thể.

Những người không nên ăn dưa chuột

Người bị đầy bụng

Dưa chuột có tính lạnh, không thích hợp cho người đầy bụng.

Người lạnh bụng

Theo Đông y, dưa chuột có tính lạnh, nếu ăn nhiều sẽ sinh đi tiểu nhiều, thậm chí người thận yếu có thể hay bị vãi tiểu. Do vậy, người bị lạnh bụng, ảnh hưởng chức năng thận thì không nên ăn dưa chuột.

Người đau dạ dày

Những ai có bệnh đau dạ dày, lúc đói không nên ăn dưa chuột, cơn đau sẽ nghiêm trọng hơn.

Thai phụ

Thai phụ ăn quá nhiều dưa chuột có thể gây ra một số tình trạng khó chịu như gây đầy hơi, khó tiêu, thậm chí bị đau bụng.

Người mắc bệnh thận

Trong dưa chuột chứa nhiều kali. Vì thế những người mắc bệnh thận, nếu ăn nhiều sẽ ảnh hưởng đến chức năng cũng như hoạt động bình thường của thận.

Người hay bị ngộ độc

Ngày nay, nhiều nơi trồng dưa chuột phun thuốc kích thích, trừ sâu bọ nên vẫn còn hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật trên quả dưa, khi ăn dễ gây ngộ độc.

Ngoài ra, sự hiện diện của một số loại độc tố như cucurbitacin và tetracyclic triterpenoid khiến dưa chuột bị đắng cũng là nguyên nhân gây ngộ độc.

