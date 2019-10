Những tai nạn "phòng the" có thể khiến bạn mất mạng

Thứ Bảy, ngày 12/10/2019 09:16 AM (GMT+7)

Khi quan hệ tình dục, có thể dẫn tới những tai nạn bất ngờ. Nếu không biết xử lý kịp thời có thể khiến bạn mang trọng bệnh, thậm chí tử vong.

Gãy "của quý"

Mặc dù “cậu nhỏ” không có xương nhưng trong nhiều trường hợp, vẫn có thể bị gãy trong khi làm "chuyện ấy" quá mạnh.

Gãy dương vật

xảy ra khi dương vật cương cứng đột nhiên bị uốn cong, gây ra một vết rách trong màng alematinea tunica. Màng này bao quanh lõi của dương vật - khu vực chịu trách nhiệm cho sự cương cứng - và nếu nó bị gãy, máu sẽ rỉ ra các mô xung quanh. Những “nạn nhân” bị gãy dương vật sẽ nghe thấy âm thanh rõ ràng, ngay sau đó là cảm giác đau đớn dữ dội, dương vật sưng và thâm tím.

Chấn thương này thường xảy ra ở những người đàn ông đang quan hệ mạnh hoặc thủ dâm. Tuy nhiên, gãy xương dương vật có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu dương vật bị đẩy vào một bề mặt rắn như đáy chậu - khu vực giữa hậu môn và bìu ở nam giới.

Trong trường hợp này, cần đến các cơ sở y tế càng sớm càng tốt để nhận được sự giúp đỡ kịp thời. Nếu không được điều trị, gãy xương dương vật có thể dẫn đến rối loạn chức năng cương dương và biến dạng “cậu nhỏ” vĩnh viễn.

Đau tim

Theo một phân tích năm 2011 được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, hoạt động tình dục mạnh mẽ gần như tăng gấp 3 lần nguy cơ đau tim của một người trong vài giờ ngay sau đó.

Mặc dù trường hợp này không thường xuyên xuất hiện nhưng bạn vẫn nên lưu ý và cần sự trợ giúp y tế nếu có những diếu hiệu nguy hiểm sau:

- Đau ngực kéo dài vài phút, hoặc biến mất rồi lại quay lại. Mức độ nghiêm trọng của cơn đau thay đổi và có thể cảm thấy như áp lực nghiêm trọng, chèn ép ở vùng ngực.

- Khó thở xuất hiện cùng lúc với cơn đau, hoặc trước khi cơn đau bắt đầu.

- Nhịp tim không đều hoặc tim đập nhanh bất thường.

- Các dấu hiệu khác có thể bao gồm mệt mỏi, buồn nôn, đau lưng hoặc đau dạ dày và chóng mặt.

“Chuyện ấy” hiếm khi gây ra đột quỵ, trừ khi bạn có các yếu tố nguy cơ khác như khuyết tật tim.

Dấu hiệu đột quỵ bao gồm:

- Khó nói, nói chậm hoặc không có khả năng nói.

- Đau đầu dữ dội rồi mất dần ý thức.

- Cảm thấy đau hoặc tê ở một bên cơ thể, đặc biệt nếu nó xảy ra đột ngột.

- Mất cảm giác ở 1 bên hoặc 1 phần cơ thể.

- Hoa mắt hoặc khó tập trung vào người và đối tượng.

Thượng mãi phong

Thượng mãi phong là hiện tượng sau khi xuất tinh, người nam đột nhiên biến sắc, mặt trắng bệch, hơi thở ngắn và gấp, lạnh, tay chân co giật...người chồng gục xuống ngay trên bụng vợ khi đang “lâm trận”. Đây là tai nạn chốn phòng the nguy hiểm nhất. Nếu không biết cách xử lí, có thể gây tới chết người.

Thượng mã phong theo Đông y gọi là chứng tẩu dương. Chứng tẩu dương xuất hiện khi đang giao hợp gọi là thượng mã phong. Nếu xuất hiện sau khi đã giao hợp xong gọi là hạ mã phong.

Nguyên nhân:

Không phải vì tình dục mà là do bị trụy tim mạch do quá hưng phấn.

Cách xử lý tai nạn:

Trong trường hợp này, người vợ không nên sợ hãi, bối rối đẩy chồng ra, phải giữ 'vũ khí' của anh trong 'vùng tham chiến' và dùng vật nhọn (kim băng, kẹp tóc…) đâm mạnh vào xương cụt của chồng. Đồng thời dùng đầu ngón tay ấn mạnh vào huyệt nhân trung ở điểm giữa của rãnh nhân trung từ gốc mũi đến môi trên, để giúp tri giác anh ấy phục hồi, kết hợp làm hô hấp nhân tạo nhằm kích thích hô hấp.

Hoặc theo truyền miệng, nếu không có sẵn vật nhọn, người phụ nữ có thể nhổ lông mao (nếu có, thường nằm ở xung quanh hậu môn của đàn ông). Sau đó, từ từ và nhẹ nhàng đưa người đàn ông nằm xuống, xoa đều toàn thân, kết hợp kích thích hô hấp. Không nên ngại ngùng vì việc này vì lúc này chỉ có người phụ nữ mới có thể cứu mạng sống của người đàn ông mà thôi. Người phụ nữ cần xác định "Bây giờ hoặc không bao giờ", và sau đó nhanh chóng đưa người đàn ông đến bệnh viện.

Thủng cùng đồ

Cùng đồ là nơi âm đạo bám vào tử cung theo một đường vòng. Các đường vòng đó tạo ra các cùng đồ với tên gọi: cùng đồ trước, cùng đồ sau và cùng đồ hai bên. Dưới tác động của một lực nào đó, các cùng đồ này có thể bị rách và khi đó người ta gọi là thủng cùng đồ.

Thủng cùng đồ là hiện tượng bị ra máu ở âm đạo kềm theo cảm giác vô cùng đau đớn ở nữ giới. Nếu không tinh, nữ giới có thể nhầm lẫn máu do màng trinh bị rách (trong lần quan hệ đầu tiên) và máu do bị thủng cùng đồ gây ra. Tuy nhiên, một dấu hiệu để nhận biết đó là, máu trinh thường ra rất ít, nếu có chỉ xuất hiện khi “lâm trận” và khi tàn cuộc “yêu”, máu cũng hết. Nhưng khi bị thủng cùng đồ, thậm chí bạn sẽ không thể cầm máu nổi, cơn đau dữ dội nếu không được can thiệp y tế kịp thời.

Nguyên nhân:

- Quan hệ tình dục thô bạo: Những động tác thô bạo sẽ dẫn tới vùng kín và cùng đồ bị tổn thương nghiêm trọng. Bạn tình sở hữu “cậu nhỏ” có kích thước khủng: Kích thước “cậu bé” và “cô bé” không tương thích có thể là nguyên nhân gây ra thủng cùng đồ. Thủng cùng đồ bị chi phối bởi tuổi tác: Khi còn quá trẻ bộ phận sinh dục vẫn chưa phát triển hoàn thiện hoặc khi đã về già thì nguy cơ xảy ra sự cố thủng cùng đồ sẽ cao hơn. Thủ dâm với vật dụng có kích cỡ to: Hành động này cũng gần giống như “cậu bé” của bạn tình có kích thước khủng.

Cách xử lý tai nạn:

Trước khi quan hệ, cả hai cần phải coi trọng vấn đề này. Không nên mạnh bạo quá và thỏa thuận với nhau về mọi chuyện để tránh hậu quả xảy ra. Nhưng khi khi bị thủng cùng đồ trong lúc quan hệ, nên dừng ngay việc quan hệ lại, tìm cách cầm máu và đưa tới bệnh viện gần nhất để các bác sĩ can thiệp.

Chuột rút

Chuột rút được coi là một trong những tai nạn chốn phòng the hiền lành nhất phá hỏng cuộc yêu của bạn và cũng ít gây ra những biến chứng nguy hiểm. Thông thường, cặp đôi nào cũng sẽ trải qua một vài lần tình trạng này. Mặc dù nó không gây ra hậu quả nguy hiểm tới sức khỏe và tính mạng nhưng cũng là yếu tố gián đoạn cuộc “yêu” và nhắc nhở bạn về việc cơ thể bạn cần phải được bổ sung một số chất.

Nguyên nhân:

- Quan hệ tình dục ở tư thế truyền thống với đối tác quá nặng cân: Khi quan hệ ở tư thế này (bạn ở dưới còn đối tác nặng cân ở trên), sức nặng của bạn tình đè lên người khiến toàn bộ cơ bắt của bạn phải căng lên, gồng lên làm điểm tựa cho người kia. Đó là lí do cho sự co chặt cơ ngoài ý muốn và dẫn đến chuột rút.

- Chế độ ăn uống thiếu nước và thiếu kẽm.

- Uống thuốc tránh thai: Tác dụng phụ của thuốc tránh thai có thể gây ra chuột rút khi quan hệ tình dục.

- Nhịn tiểu quá lâu: Trong quá trình quan hệ, nếu bạn phải nhịn tiểu quá lâu, cơ thể sẽ mất phản xạ tiểu theo đúng chu kì, tâm trạng căng thẳng dễ dẫn đến chuột rút.

- Căng thẳng quá mức: Tâm trạng không thoải mái, căng thẳng quá mức đến nỗi căng cơ, gồng mình để “yêu” sẽ là điều kiện tốt để bệnh chuột rút có cơ hội “phát triển”.

Cách xử lý tai nạn:

Hiện tượng chuột rút khi "quan hệ" chỉ diễn ra trong khoảng vài giây những cũng gây ra những đau đớn và khó chịu. Trong hoàn cảnh này, bạn cần dừng ngay chuyện “yêu” và từ từ kéo duỗi chân cho đến khi cơ giãn ra hoàn toàn. Bạn cũng nên nghỉ ngơi và massage để cơ bắp và hệ thần kinh được phục hồi. Sau đó có thể chườm đá lạnh hoặc tắm nước nóng để lấy lại tinh thần.