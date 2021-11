Những lợi ích của giá đỗ đối với sức khỏe và sắc đẹp ít người biết

Thứ Năm, ngày 11/11/2021 11:00 AM (GMT+7)

Cũng như các loại rau mầm khác, giá đỗ cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể.

Giá đỗ trị táo bón hiệu quả

Thành phần vitamin phong phú với hàm lượng cao nên loại rau này có thể khử gốc tự do, giải độc đa năng nội ngoại sinh với nhiều nguồn gốc khác nhau, kể cả thạch tín.

Trong giá đỗ còn có chất chất xơ, nếu như khi trộn cùng với rau hẹ vừa có tác dụng an toàn vừa có hiệu quả tốt đối với bệnh táo bón ở trẻ em và người già. Ăn giá đỗ có thể giúp điều trị các chứng bệnh như là bệnh quáng gà do thiếu Vitamin A, bệnh viêm miệng viêm lưỡi và viêm tinh hoàn do thiếu vitamin B2, hoại huyết do thiếu vitamin C...

Ăn giá đỗ thường xuyên giúp giảm cân hiệu quả

Giá đỗ chứa lượng calo thấp nên nó là thực phẩm tuyệt vời danh cho những người ăn kiêng hoặc giảm cân. Giá đỗ có đủ chất dinh dưỡng, nhiều vitamin, giàu protein. Chất béo trong giá đỗ nhiều nhưng không gây đầy bụng nên đặc biệt thích hợp với những người làm việc trí óc nhiều. Loại chất béo thực vật này còn công hiệu điều trị chứng thừa cholesterol máu.

Từ góc độ về dinh dưỡng, nhiệt lượng trong giá đỗ thấp cứ mỗi 100g giá đỗ chỉ chứa 8 calo nhiệt lượng mà lại chứa lượng chất xơ phong phú giúp thúc đẩy sự nhu động của đường ruột và có tác dụng nhuận tràng. Nhờ những đặc điểm này giá đỗ có dụng giảm cân hữu hiệu.

Giá đỗ giàu chất dinh dưỡng. Ảnh minh họa.

Giá đỗ rất tốt cho da

Ngoài giá trị dinh dưỡng cho sức khỏe, giá đỗ còn có lợi ích làm đẹp. Giá đỗ chứa chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa. Vitamin E trong giá có tác dụng hấp thụ tia tử ngoại, tẩy sạch các chấm đen trên da mặt. Theo một số nghiên cứu, ăn giá đỗ xanh hàng ngày giúp da mặt bớt khô, hạn chế nếp nhăn.

Giá đỗ bổ sung chất kiềm cho cơ thể

Một số thực phẩm chứa số ít độc tố có thể gây mất kiểm soát chất kiềm trong cơ thể bạn. Giá đỗ sẽ giúp bạn làm điều này để bảo vệ cơ thể khỏe mạnh và mang đến sự cân bằng các khoáng chất dễ dàng.

Có thể chế biến giá đỗ thành nhiều món ăn ngon. Ảnh minh họa.

Giá đỗ bổ sung chất béo cần thiết

Giá đỗ chứa EFAs là các axit béo cần thiết cho cơ thể, đảm bảo các chức năng cơ bản. Một lượng giá đỗ phù hợp trong chế độ ăn uống hàng ngày giúp bạn bổ sung chất béo cần thiết tránh bị nhiễm trùng và tăng cường khả năng miễn dịch.

Ngoài ra, giá đỗ là thực phẩm sống nên chứa hàng vô số phân tử oxy cần thiết nuôi sống các tế bào. Nguồn dồi dào oxy này giúp ngăn ngừa sự xâm nhập của virus và đào thải vi khuẩn gây hại. Bạn có thể bổ sung giá đỗ trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày để cung cấp lượng lượng oxy hợp lý và bảo vệ cơ thể.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nhung-loi-ich-cua-gia-do-doi-voi-suc-khoe-va-sac-dep-it-nguoi-biet-a533134.html