Những loại thực phẩm và đồ uống nên tránh khi bị bệnh gút

Chủ Nhật, ngày 03/10/2021 14:00 PM (GMT+7)

Tránh một số loại thực phẩm làm tăng nồng độ axit uric trong cơ thể, có thể ngăn chặn hoàn toàn cơn đau do gút gây ra.

Theo The Healthy, những người bị bệnh gút thường được khuyến nghị nên ăn một chế độ ăn ít chất béo, ít đường, lành mạnh và cân bằng. Kiểu ăn kiêng này có lợi cho hầu hết mọi người, ngay cả khi không mắc bệnh gút.

Tuy nhiên, bệnh gút là một căn bệnh xuất phát từ gánh nặng axit uric dư thừa trong cơ thể.

Tiến sĩ Bernadette Siaton, bác sĩ thấp khớp tại Trung tâm Y tế Đại học Maryland cho biết: “Một số thực phẩm có hàm lượng purin cao và khi cơ thể phân hủy purin, axit uric sẽ là kết quả cuối cùng. Do đó, những người bị bệnh gút nên tránh xa thực phẩm chứa nhiều purin."

Dưới đây là một số loại thực phẩm và đồ uống bạn nên tránh để ngăn chặn bệnh gút.

Một số loại thịt và hải sản

Không phải tất cả các nguồn purin đều như nhau khi kiểm soát bệnh gút và nghiên cứu cho thấy một số chất purin nhất định có thể làm cho bệnh gút tồi tệ hơn.

Nichole Dandrea, tác giả của cuốn sách The Fiber Effect: Stop Counting Calories and Start Counting Fibre, cho biết: “Các nghiên cứu cho thấy rằng, chất purine hypoxanthine, được tìm thấy trong thịt và cá, có tác động mạnh hơn đến việc sản xuất purine so với các loại purine khác."

Tuy nhiên, không phải tất cả các loại thịt và hải sản đều có tác động tiêu cực tới bệnh gút.

Nội tạng động vật như gan, thận, tim, lòng… rất giàu purin. Ảnh: NHẬT LINH

Tiến sĩ Siaton khuyến cáo những người bị bệnh gút nên ăn các loại thịt đỏ như thịt cừu, thịt bò và thịt lợn nạc. Nên tránh các loại thịt nội tạng như gan, thịt ba chỉ và bánh mì ngọt cũng có hàm lượng purin cao.

Đối với hải sản, cá hồi, cá tuyết, cá cơm, cá mòi, cá trích, trai và sò điệp là những lựa chọn có hàm lượng purin cao hơn cần tránh.

Đồ uống có đường

Ngoài những thực phẩm nên tránh với bệnh gút, cũng có những đồ uống cần cắt bỏ hoặc hạn chế.

Đồ uống có hàm lượng đường fructose cao (trong đó si-rô ngô có hàm lượng fructose cao) thúc đẩy tăng sản xuất axit uric. Khi uống đồ uống có pha chế loại đường này, cơ thể sẽ giải phóng purin, tạo ra axit uric. Đồ uống có đường có liên quan đến béo phì, cũng liên quan đến bệnh gút.

The American College of Rheumatology khuyến nghị nên hạn chế dùng xi-rô ngô có hàm lượng fructose cao cho bệnh nhân gút, bất kể tình trạng bệnh đang diễn ra như thế nào.

Rượu

Chúng ta thường nghe nói rằng, thỉnh thoảng uống một ly rượu vang đối với phụ nữ và hai ly đối với nam giới sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhưng nếu bạn bị bệnh gút, điều đó có thể không áp dụng cho bạn.

Sự thật là rượu, bia dù uống với lượng vừa phải cũng làm tăng nguy cơ tái phát cơn gút. Chỉ một đến hai ly rượu có liên quan đến nguy cơ bùng phát bệnh gút trong vòng 24 giờ cao hơn 40% so với không uống rượu.

Tất cả các loại rượu đều chứa ethanal, có thể làm tăng axit uric và bia cũng chứa nhiều guanosine, một loại purine rất dễ hấp thụ.

Điều này có nghĩa là axit uric sẽ tồn tại trong cơ thể thay vì thải ra ngoài qua quá trình sản xuất nước tiểu, điều này có thể khiến cơn đau gút bùng phát, theo The Healthy.

Nguồn: https://plo.vn/an-sach-song-khoe/nhung-loai-thuc-pham-va-do-uong-nen-tranh-khi-bi-benh-gut-1019238.html