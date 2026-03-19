Loại rau mọc như cỏ dại ở Việt Nam, chả cần chăm bón, có người nói nếm cay hơn cả ớt, ăn lại tốt cho sức khỏe đến thế

Rau răm là rau gì?

Rau răm thuộc loài thân thảo với chiều cao chỉ từ 15 - 30cm nhưng trong điều kiện lý tưởng, chiều cao có thể lên đến 80cm.

Lá rau răm hình mác, dài 5 - 7 cm và rộng 0,5 - 2 cm, mặt trên lá màu xanh đậm, mặt dưới lá màu đỏ tía.

Lá rau răm càng có màu đậm thì mùi càng thơm. Hoa cây rau răm có thể mọc riêng lẻ, mọc thành đôi hoặc mọc thành cụm. Hoa có 5 cánh, màu trắng hoặc hồng tía, thường nở vào mùa hè.

Cây rau răm chủ yếu mọc ở vùng có khí hậu cận nhiệt và nhiệt đới. Cây ưa thời tiết mát mẻ, đất màu mỡ và ẩm ướt.

Nhưng trong điều kiện này thì cây rau răm thường ít khi ra hoa hơn, tại một số vùng, rau răm hoa hoa thường xuyên vào cuối mùa khi cây đã già. Ở Việt Nam, rau răm mọc và được trồng ở khắp nơi. Có thể thu hoạch cây quanh năm để làm rau ăn hàng ngày hoặc dùng để chữa bệnh.

Công dụng của rau răm

Người ta thường dùng lá cây rau răm để tạo hương vị hoặc gia tăng hương vị cho các món ăn như trứng lộn, ốc luộc, gỏi cháo gà, bánh cuốn,…

Còn trong Đông y, toàn thân cây được sử dụng để chữa bệnh, có thể là dùng tươi hoặc phơi/ sấy khô rồi dùng.

Thời điểm thu hoạch cây rau răm là quanh năm. Nếu dùng để chữa bệnh thì thường chọn những cây đã trưởng thành nhưng chưa ra hoa, thân cây có màu đỏ hơi ngả tím. Lúc này, các hoạt chất chống oxy hóa nói riêng và dược tính trong cây nói chung ở mức cao nhất.

Trong Đông y, rau răm được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như thủy liễu, rau nghể, xà liễu. Toàn bộ cây răm từ rễ, thân, lá đến hoa đều có thể được sử dụng làm thuốc.

Rau răm hỗ trợ tiêu hóa

Rau nghể răm vị cay nồng, tính ấm, giúp kích thích tiêu hóa, tăng tiết dịch vị, làm giảm các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu, chướng bụng. Ngoài ra, rau nghể răm còn tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây hại trong đường ruột, giúp ngăn ngừa các bệnh về tiêu hóa như viêm đại tràng, tiêu chảy.

Để chữa khó tiêu bạn có thể sử dụng rau nghể răm tươi, rửa sạch, giã nát, vắt lấy nước cốt uống. Hoặc dùng 20g rau nghể răm khô sắc với 500ml nước, uống trong ngày.

Hỗ trợ điều trị bệnh tim mạch

Các chất chống oxy hóa dồi dào trong rau nghể răm đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ tim mạch. Các chất chống oxy hóa này có tác dụng giúp bảo vệ thành mạch máu, ngăn ngừa hình thành các mảng xơ vữa, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ...

Bằng cách bổ sung rau ngải răm vào chế độ ăn uống hàng ngày, bạn đã góp phần bảo vệ trái tim và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Tăng cường đề kháng

Trong rau nghể răm chứa hàm lượng đáng kể vitamin C cùng các khoáng chất thiết yếu. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do, đồng thời hỗ trợ sản xuất collagen, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Các khoáng chất như sắt, kẽm, magie... cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động bình thường của hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh.

Rau răm ngăn ngừa ung thư

Đặc biệt, rau nghể răm còn chứa nhóm hợp chất thực vật có lợi là flavonoid. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng flavonoid khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư, ngăn chặn quá trình hình thành khối u, góp phần phòng ngừa ung thư hiệu quả.

Hỗ trợ chữa một số bệnh về da

Với đặc tính kháng khuẩn, chống viêm vượt trội, rau nghể răm được xem là "thần dược" cho làn da, hiệu quả trong điều trị các bệnh về da như:

- Mụn nhọt: giã nát rau nghể răm đắp lên vùng da bị mụn nhọt giúp giảm viêm, sưng tấy, nhanh chóng làm khô đầu mụn.

- Lở ngứa: dùng nước sắc rau nghể răm để tắm hoặc rửa vùng da bị lở ngứa giúp giảm ngứa, kháng khuẩn, thúc đẩy quá trình lành vết thương.

- Ghẻ lở: rau nghể răm kết hợp với các vị thuốc khác có tác dụng trị ghẻ lở hiệu quả.

Giảm đau, chống viêm

Các hoạt chất trong rau nghể răm có tác dụng giảm đau, chống viêm tự nhiên. Do đó, rau nghể răm thường được dùng để điều trị:

- Đau nhức xương khớp: dùng rau nghể răm sắc nước uống hoặc kết hợp với các vị thuốc khác để xoa bóp giúp giảm đau nhức, cải thiện tình trạng viêm khớp.

- Đau bụng kinh: rau nghể răm có tác dụng điều hòa kinh nguyệt, giảm đau bụng kinh.

- Viêm họng: súc miệng bằng nước sắc rau nghể răm giúp giảm viêm, đau họng.

Cầm máu, chữa chảy máu cam

Rau nghể răm có tác dụng cầm máu hiệu quả nhờ chứa hàm lượng tanin cao. Dân gian thường dùng rau nghể răm để cầm máu trong các trường hợp:

- Chảy máu cam: vò nát lá rau nghể răm nhét vào lỗ mũi giúp cầm máu nhanh chóng.

- Chảy máu vết thương: giã nát rau nghể răm đắp lên vết thương để cầm máu.

Chế biến món ăn từ rau răm

Như đã nói ở trên, rau răm là loại rau thơm rất quen thuộc, có thể ăn sống để làm gia tăng hương vị cho món ăn. Rất nhiều món ăn sử dụng rau răm như trứng lộn, ốc luộc, gỏi gà, canh cá diếc, đồ lòng bò xào,…

Gỏi gà rau răm hành tây thơm ngon, dễ làm với các nguyên liệu dễ tìm, mang đến hương vị chua ngọt đậm đà, vô cùng bắt vị.

Chim bồ câu xào rau răm là một món ăn thơm ngon, bổ dưỡng.

Trứng vịt lộn hấp bia và rau răm là một món ăn chứa đầy chất dinh dưỡng cho cơ thể và nhất là giúp bổ não.

Cháo cá diếc rau răm lạ miệng, thơm ngon. Thịt cá diếc mềm ngọt, giàu chất dinh dưỡng.

Cá chạch kho với rau răm là món kho ngon lạ miệng lại vô cùng hấp dẫn và đậm đà.

Món gỏi thịt vịt rau răm tuy là món ăn dân dã nhưng thơm ngon, lạ miệng thích hợp để "đổi gió" cho bữa cơm gia đình.

Món gà kho rau răm cực đơn giản. Ở món ăn này bạn có thể sử dụng bất cứ bộ phận nào của con gà để kho đều được, tuy nhiên đùi sẽ là phần thịt ngon nhất, giúp món kho của bạn thêm ngon hơn.

Chả cá cuốn rau răm lạ miệng, cực ngon. Khi ăn bạn sẽ cuốn chả cá với rau răm hoặc dùng bánh tráng để cuối chả cá và rau răm rồi chấm với sốt tương ớt.

Cá diêu hồng là nguyên liệu dễ biến tấu thành nhiều món ăn thơm ngon. Đặc biệt, không thể bỏ qua món cá diêu hồng nướng rau răm - một món nướng với hương vị dân dã nhưng rất hấp dẫn.

Cá kèo kho rau răm thơm ngon sẽ giúp thực đơn bữa tối nhà bạn thêm phần hấp dẫn. Thịt cá mềm và béo với vị mặn, ngọt vừa ăn, kết hợp với hương rau răm đặc trưng cùng vị cay của ớt và tiêu.

Món thịt trâu xào rau răm sẽ là sự lựa chọn phù hợp để bạn vào bếp chế biến, chỉ trong tích tắc với vài bước thực hiện đơn giản, bạn sẽ có nay món ngon hấp dẫn cho gia đình.

Lưu ý khi ăn rau răm

Rau răm không có độc tính. Tuy nhiên, dùng với liều lượng quá nhiều có thể gây hại cho sức khỏe.

Tính vị của loại rau này là nóng. Dùng nhiều sẽ gây thương tổn đến tụy và giảm tinh khí. Điều này gián tiếp ảnh hưởng đến ham muốn tình dục của cả nam và nữ.

Thêm vào đó, phụ nữ dùng quá nhiều rau răm có thể mất kinh nguyệt. Nếu đang trong chu kỳ thì dễ bị rong kinh.

Ngoài ra, người có máu nóng, thể trạng ốm yếu cũng được các bác sĩ khuyên là không nên ăn nhiều rau răm.

Mang thai và cho con bú: Không có đủ thông tin đáng tin cậy để biết liệu rau răm có an toàn để sử dụng khi mang thai hoặc cho con bú hay không. Giữ an toàn và tránh sử dụng cho người đang mang thai.